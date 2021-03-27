Жирков = бесконечность. Единственный, кто сыграл со Словенией и сейчас, и в Мариборе-2009

18 ноября 2009 года. В этот день Словения победила Россию в ответном стыковом матче за выход на ЧМ-2010. Словенцы выиграли с счетом 1:0 и попали на чемпионат мира. Юрий Жирков – единственный игрок из стартового состава того матча, кто до сих пор остается в основе сборной. 27 марта 2021 года он отыграл 68 минут в новом матче отбора ЧМ против Словении.

Между этими датами прошло 11 лет, четыре месяца и девять дней. В матче в 2009-м Жирков получил красную карточку на 91-й минуте. Тогда он конфликтовал с запасными Словении, потому что те не отдавали мяч во время аута. Атмосферу в раздевалке после того поражения Жирков позже сравнивал с ситуацией после поражения 0:5 от Сербии.

Юрию Жиркову 37 лет. В этом сезоне РПЛ он отыграл 13 матчей, где в среднем выходил на 48 минут. Еще Жирков сделал два ассиста в победных играх с «Арсеналом» и «Химками». Главное – Жирков все еще вызывается в сборную России. Черчесов так объяснял его вызов в марте 2021-го: «Есть три матча, футболист такого уровня может нам помочь в одном из них».