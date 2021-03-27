Жирков = бесконечность. Единственный, кто сыграл со Словенией и сейчас, и в Мариборе-2009
18 ноября 2009 года. В этот день Словения победила Россию в ответном стыковом матче за выход на ЧМ-2010. Словенцы выиграли с счетом 1:0 и попали на чемпионат мира. Юрий Жирков – единственный игрок из стартового состава того матча, кто до сих пор остается в основе сборной. 27 марта 2021 года он отыграл 68 минут в новом матче отбора ЧМ против Словении.
Между этими датами прошло 11 лет, четыре месяца и девять дней. В матче в 2009-м Жирков получил красную карточку на 91-й минуте. Тогда он конфликтовал с запасными Словении, потому что те не отдавали мяч во время аута. Атмосферу в раздевалке после того поражения Жирков позже сравнивал с ситуацией после поражения 0:5 от Сербии.
Юрию Жиркову 37 лет. В этом сезоне РПЛ он отыграл 13 матчей, где в среднем выходил на 48 минут. Еще Жирков сделал два ассиста в победных играх с «Арсеналом» и «Химками». Главное – Жирков все еще вызывается в сборную России. Черчесов так объяснял его вызов в марте 2021-го: «Есть три матча, футболист такого уровня может нам помочь в одном из них».
Где сейчас игроки из состава России в 2009-м:
📌 Игорь Акинфеев. Играет за ЦСКА, но из сборной уже ушел.
📌 Александр Анюков. Один из тренеров в «Зените».
📌 Сергей Игнашевич. Тренировал «Торпедо» в ФНЛ. Этой весной его сменил Бородюк.
📌 Василий Березуцкий. Один из тренеров в ЦСКА.
📌 Ренат Янбаев. Играет за клуб «Знамя» из Ногинска.
📌 Динияр Билялетдинов. Поддерживает форму на любительском уровне.
📌 Игорь Денисов. Завершил карьеру. Занимается воспитанием детей.
📌 Константин Зырянов. Тренирует молодежный состав «Зенита».
📌 Юрий Жирков. Игрок «Зенита» и сборной России.
📌 Роман Павлюченко. Играет за клуб «Знамя» из Ногинска.
📌 Андрей Аршавин. Развивает молодежный футбол в «Зените» и выступает экспертом на «Матч ТВ».
Сергей Семак, Александр Кержаков и Павел Погребняк выходили на замену в той игре. Семак прямо сейчас тренирует Жиркова в «Зените». Кержаков работает тренером «Томи», а Погребняк еще играет в РПЛ в составе «Урала». Из оставшихся на скамейке игроков карьеру еще продолжает Алан Дзагоев.
В составе Словении тоже есть долгожитель с того матча. Всю игру в Мариборе Боян Йокич отбегал в основе. Он провел новую игру со Словенией на скамейке запасных, но уже сейчас дошел до отметки в сотню игр за сборную. Йокичу 34 года. Он играет в составе «Уфы» в РПЛ уже пятый сезон подряд.
Сборная России проиграла только раз за 32 домашних отборочных матча к ЧМ в истории