У России, Словакии и Словении очень-очень похожие флаги. Почему?
Три страны, три практически одинаковых флага. Одна и та же расцветка и расположение полос. И всего лишь небольшая разница в рисунке.
Россия
Историк Георгий Вилинбахов приводит цитаты из приходно-расходных книг на строительство корабля «Орел» и упоминает, что в 1668 году сочетание белого, синего и красного цветов уже использовалось на русском военном корабле.
Сайт Кремля объясняет, что в 1693 году отряд малых судов Петра I совершил поход на Соловецкие острова под флагом из трех горизонтальных полос – белой, синей и красной.
Существует мнение, что Петр I использовал цвета голландского флага после поездки по Европе, но это не подтверждено документально.
В 1709 году бело-сине-красный флаг был записан, как торговый для российских судов. Датский посланник в Петербурге Юль Юст в своем дневнике пометил, что обыкновенные суда «несут трехполосные бело-голубо-красные флаги». Русский историк военно-морского флота Сергей Елагин к временам создания Морского устава 1720 года также описал: «Торговый флаг из трех колороф вышеописанных составлен, то есть белой, синей, красной».
В период с 1858 по 1883-й в России национальным считался черно-желто-белый флаг по указу Александра II. При Александре III Россия вернулась к бело-сине-красному вплоть до образования СССР, где был утвержден красный стяг.
1 ноября 1991 года бело-сине-красный стал Государственным флагом РСФСР, а 25 декабря он сменил флаг СССР над Кремлем. Указ о флаге был подписан в новой Конституции Российской Федерации от 12 декабря 1993 года. 25 декабря 2000-го был принят Федеральный конституционный закон «О Государственном флаге Российской Федерации».
Словакия
Во времена Чехословакии был только один флаг, под которым сейчас существует Чешская республика. В конце 1980-х словаками использовался бело-сине-красный флаг, но с более узкой синей полосой, чтобы он не полностью совпадал с российским и словенским.
После создания независимых Чехии и Словакии словацкий флаг использовал те же цвета, но на него еще был нанесен герб страны. Герб – крест на трех холмах, символизирующих Матру, Татры и Фатру – область, которая была издавна населена словаками. Герб похож на венгерский, поскольку Словакия очень долгое время была частью Венгрии. Только у венгров холмы на гербе холмы не синие, а зеленые, а еще есть королевская корона.
Существует версия, что флаг объединяет в себе древнюю красно-белую расцветку словаков и синюю полосу в знак братства с хорватами и русских как защитников славян. Во время революции в середине XIX века словаки восстали против Венгрии, которая была побеждена русской армией.
Словения
Бело-сине-красный флаг словенцами был принят в 1848 году, а после Второй мировой войны, когда Словения состояла в Югославии, изображение дополнилось красной звездой. В июне 1991-го Словения обрела независимость и убрала звезду. Расцветка флага та же самая, но добавился герб.
На гербе – гора Словении Триглава, три желтые звезды из герба графов Цельских (феодальный род средневековой Словении) и символическое изображение Адриатического моря и реки.
На сайте Парламента Словении есть пояснение, что цвета взяты из флага Крайны, который был признан австрийским императором Фердинандом I еще в 1836 году. Крайна – это историческая область, занимающая большую часть современной Словении.
Почему так много совпадений по цветам
В 1848 году в Праге состоялся Славянский съезд, где присутствовали представители славянских народов. Русский флаг, по мнению Вилинбахова, был взят за основу для флагов своих освободительных движений.
Именно синий, белый и красный цвета были выбраны панславянскими. Также существует версия, что цвета позаимствованы после Французской революции, когда во флаге Франции появились три вертикальные полосы с этими цветами. А сама революция оказала влияние на единство и идеологию славян.
В России неофициально цвета трактуются так: белый – мир, чистота, синий – вера и верность, красный – энергия, сила и кровь, пролитая за Отечество.