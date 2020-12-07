У России, Словакии и Словении очень-очень похожие флаги. Почему?

Три страны, три практически одинаковых флага. Одна и та же расцветка и расположение полос. И всего лишь небольшая разница в рисунке.

Россия

Историк Георгий Вилинбахов приводит цитаты из приходно-расходных книг на строительство корабля «Орел» и упоминает, что в 1668 году сочетание белого, синего и красного цветов уже использовалось на русском военном корабле.

Сайт Кремля объясняет, что в 1693 году отряд малых судов Петра I совершил поход на Соловецкие острова под флагом из трех горизонтальных полос – белой, синей и красной.

Существует мнение, что Петр I использовал цвета голландского флага после поездки по Европе, но это не подтверждено документально.

В 1709 году бело-сине-красный флаг был записан, как торговый для российских судов. Датский посланник в Петербурге Юль Юст в своем дневнике пометил, что обыкновенные суда «несут трехполосные бело-голубо-красные флаги». Русский историк военно-морского флота Сергей Елагин к временам создания Морского устава 1720 года также описал: «Торговый флаг из трех колороф вышеописанных составлен, то есть белой, синей, красной».

В период с 1858 по 1883-й в России национальным считался черно-желто-белый флаг по указу Александра II. При Александре III Россия вернулась к бело-сине-красному вплоть до образования СССР, где был утвержден красный стяг.

1 ноября 1991 года бело-сине-красный стал Государственным флагом РСФСР, а 25 декабря он сменил флаг СССР над Кремлем. Указ о флаге был подписан в новой Конституции Российской Федерации от 12 декабря 1993 года. 25 декабря 2000-го был принят Федеральный конституционный закон «О Государственном флаге Российской Федерации».