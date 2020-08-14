Бело-красно-белый флаг – символ белорусского протеста. Как он был государственным, но стал оппозиционным
На протесты в Белоруссии люди выходят с бело-красно-белым флагом. Он сейчас главный символ белорусской оппозиции.
Считается, что его нарисовал архитектор Клавдий Джу-Душевский ориентировочно в 1917 году. Есть много неофициальных версий, что флаг был придуман и использовался задолго до этого. Например, что под этим флагом выступали белорусские отряды в составе армии Речи Посполитой.
История флага: от Февральской революции до референдума Лукашенко
Стадия-1: он был основным символом с 1917-го по 1918-й – во время Февральской революции и Первой мировой, когда Белоруссия формировалась как государство.
Стадия-2: в период СССР бело-красно-белый флаг уже не был официальным, но все равно считался символом независимой Белоруссии и символом альтернативного, внесоветского пути. Он использовался эмигрантскими организациями, а во время Второй мировой в том числе как разрешенный символ на территории оккупированной немцами части Белоруссии.
В 1945-м появился белорусский красно-зеленый флаг (похожий на сегодняшний) с коммунистической символикой. Он был официальным до распада СССР – 1991 года.
Стадия-3: в конце 1980-х бело-красно-белый флаг стал народным символом борьбы за государственную независимость. В 1991-м Белоруссия получила суверенитет и утвердила бело-красно-белый как государственный.
Часть населения страны воспринимала его негативно. Потому что этот флаг использовали белорусские коллаборационисты (те, кто сотрудничал с оккупационными немецкими властями и был недоволен советской властью). Против этого флага выступали, например, ветеранские организации и часть депутатов Верховного совета.
Стадия-4: Лукашенко стал президентом в 1994 году. Но против бело-красно-белого флага выступал и раньше. Так, в 1993 году он уже поднимал вопрос о его замене перед Верховным советом, но тот тогда его идею не поддержал.
По его инициативе в 1995-м был проведен референдум. С такими вопросами:
- за придание русскому языку статуса национального,
- за интеграцию с Россией,
- за наделение президента полномочиями распускать парламент,
- за новые флаг и герб.
Ряд общественных организаций и внешних наблюдателей отмечали, что референдум прошел с кучей нарушений. Об этом говорили и ОБСЕ, и госдепартамент США. Недовольство основано на версии, что Лукашенко запугивал и физически давил на тех депутатов, которые отказывались одобрять проведение референдума.
За принятие новых символов проголосовали 75,1% избирателей. В день объявления предварительных итогов управляющий делами президента Иван Титенков и другие чиновники сняли бело-красно-белый флаг с крыши здания Дома правительства, порезали его на куски и оставили автографы. Оппозиция требовала для них наказания, поскольку на тот момент новые символы государства не учреждались. Но прокуратора по итогам проверки определила, что чиновники сняли флаг, потому что он повредился из-за непогоды (серьезно, было такое объяснение).
С того момента бело-красно-белый флаг используется белорусской оппозицией. Поэтому сейчас флаг снова актуален и символизирует борьбу с властью Лукашенко, который и лишил флаг государственного статуса.
Флаг создавал политические скандалы в спорте: в Лиге Европы, на матче в Германии, отдельными спортсменами
Бело-красно-белый флаг популярен в фанатской и эмигрантских организациях. Некоторые белорусские фанаты используют его, поддерживая страну на международных соревнованиях. И игнорируют официальную символику.
Случаются скандалы.
• В 2008-м в честь 100-летнего юбилея Международной федерация хоккея каждая сборная на чемпионате мира сыграла один матч в ретро-форме. Кроме Белоруссии.
• В 2017 году во время матча Лиги Европы БАТЭ – «Арсенал» на поле выбежал белорусский фанат с бело-красно-белым флагом. Его задержали и арестовали на 10 суток. В суде фанат рассказал, что после задержания полиция вывела его со стадиона, поставила на колени и била по почкам.
• В 2019-м перед матчем сборных Германии и Белоруссии стюарды «Боруссия Парк» отказались пропускать белорусских фанатов с бело-красно-белым флагом. Они посчитали эту символику средством политической пропаганды. Белорусская федерации футбола отрицала, что направляла письмо в Немецкий футбольный союз на тему символики у болельщиков.
Но пресс-секретарь Немецкого футбольного союза рассказал: «На заседании перед игрой Белорусская федерация футбола предупредила нас, что на стадионе для политической пропаганды используются определенные символы и флаги. И попросила не допускать бело-красно-белые флаги».
В последнее время бело-красно-белый флаг поддерживают белорусские спортсмены: боксер Виталий Гурков, спринтер Алина Талай, пловчиха Александа Герасименя, гандболист Сергей Рутенко, марафонец Андрей Короленко и другие.
Два основных мотива спортсмена в поддержке бело-красно-белого флага:
- Он ассоциируется со спортивными успехами 1991-1995 годов, когда Белоруссия выступала под этим флагом.
- Дань истории и культуре. Например, футбольный клуб «Крумкачы» так объяснял использование бело-красно-белой символики: «Это не политика – это культура».
ну и что. флагом РОА (Русской освободительной армии) был нынешний российский флаг
Тут надо понимать, что коллаборационисты принципиально не использовали советскую символику, а брали вдохновение в периодах 17-конца 19 века, а в то время в России ходил не только флаг царизма(бело желто красный), но и наш триколор. Также и белорусы используют флаг времён свободы и независимости (красно белый), а не отдающий режимом диктатора Лукашенко и не им одним красно зелёный
в палитре не нашлось цветов кроме тех что висели у коллабрационистов. Такие флаги на дверях концлагерей тоже висели наверное.