Бело-красно-белый флаг – символ белорусского протеста. Как он был государственным, но стал оппозиционным

На протесты в Белоруссии люди выходят с бело-красно-белым флагом. Он сейчас главный символ белорусской оппозиции.

Считается, что его нарисовал архитектор Клавдий Джу-Душевский ориентировочно в 1917 году. Есть много неофициальных версий, что флаг был придуман и использовался задолго до этого. Например, что под этим флагом выступали белорусские отряды в составе армии Речи Посполитой.

История флага: от Февральской революции до референдума Лукашенко

Стадия-1: он был основным символом с 1917-го по 1918-й – во время Февральской революции и Первой мировой, когда Белоруссия формировалась как государство.

Стадия-2: в период СССР бело-красно-белый флаг уже не был официальным, но все равно считался символом независимой Белоруссии и символом альтернативного, внесоветского пути. Он использовался эмигрантскими организациями, а во время Второй мировой в том числе как разрешенный символ на территории оккупированной немцами части Белоруссии.

В 1945-м появился белорусский красно-зеленый флаг (похожий на сегодняшний) с коммунистической символикой. Он был официальным до распада СССР – 1991 года.