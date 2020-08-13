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«Очень грустно наблюдать, как озверевший ОМОН бьет обычных людей, как зверей». Белорусские протесты
Жители Белоруссии не признают победу Лукашенко на выборах. Акции протеста заканчиваются избиениями и арестами
Еще в июне мы подробно рассказывали о первых протестах в Белоруссии. Тогда власти арестовали и не допустили к выборам почти всех оппозиционных кандидатов. Александр Лукашенко по опросам имел рейтинг 3%, но сам отрицал такой низкий показатель.
Потом – августовские выборы. ЦИК Белоруссии объявил предварительные результаты: по ним Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов. Его основным конкурентом была Светлана Тихановская. Ее результат – всего 9,9%.
Светлана Тихановская – жена оппозиционного блогера Сергея Тихановского. Он собирал подписи на собственную кандидатуру в президенты, но не смог из-за административного ареста. Потом на Тихановского завели новое дело. Его жена собрала подписи и пошла на выборы сама.
Выборы в Белоруссии проходили 9 августа. Тогда же вечером состоялась первая крупная протестная акция. Оппозиционные кандидаты не признали официальный результат выборов. Люди пошли на улицы с требованием о честном подсчете голосов.
Теперь тысячи людей каждый день участвуют в массовых акциях протеста: перекрывают дороги, требуют ухода Лукашенко, сталкиваются с силовиками. Акции сопровождаются жесткими задержаниями, применением гранат и резиновых пуль. Отряды ОМОНа, военного спецназа и милиции избивает безоружных людей, применяет оружие и арестовывает даже случайных прохожих, которые оказались не в том месте.
С момента старта выборов в Белоруссии все время возникают проблемы с интернетом – вплоть до полного отключения. Часто работает только телеграм. Телеграм-канал NEXTA Live имеет уже больше 1,7 миллиона подписчиков (до выборов – примерно 300 тысяч). Он постоянно публикует видео с акций протеста и даже координирует протестующих.
Оппозиция не имеет отдельных конкретных лидеров. Даже Светлана Тихановская, которую большая часть страны объявила настоящим президентом, попросила жителей Белоруссии воздержаться от протестов. Обращение она якобы читала с бумажки из кабинета председателя ЦИК. Это предположила Мария Колесникова – соратница Тихановской и оппозиционерка. Сама Тихановская позже уехала в Вильнюс.
Власти в этот момент сообщают о задержании организаторов протестов и провокаторов. Но люди все равно опять выходят на улицы и устраивают забастовки на работе. В Белоруссии такая обстановка сохраняется уже пятый день подряд. Бастуют даже работники завода БелАЗ – одного из главных предприятий страны.
Все инфополе сейчас – оголенный нерв из видеодоказательств насильственных действий силовиков, акциями протеста против режима и словами поддержки всем, кто борется за прозрачные выборы и прекращение избиений. Спорт – часть общего движения.
Люди спорта тоже попадают под жесткие задержания: хоккеист «Динамо», футболист БАТЭ, босс Tribuna
Руководитель спортивного проекта Tribuna.com Максим Березинский попал под арест на улицах Минска. Ночь он провел в Ленинском РУВД. Потом Березинского отпустили, но позже над ним состоится суд.
Задержан и футболист БАТЭ Антон Сарока, хотя клуб официально не подтверждал эту информацию. Об этом как раз написала Tribuna.com. Сорока – один из игроков ротации в БАТЭ. В этом сезоне он отыграл пять матчей и даже забил два гола.
«Прессбол» рассказывал о задержании хоккеиста «Динамо» из Молодечно Ильи Литвинова. Телеграм-канал «Хоккейный Бульбаш» ссылался на собственные источники и писал, что сотрудники органов избили Литвинова. Позже Литвинова отпустили.
Боец MMA Алексей Кудин тоже был задержан органами МВД. Его менеджер все подтвердил, но попросил не связывать Кудина с протестами: «Он не принимал участие в каких-либо протестных акциях, а просто оказался в числе очевидцев происходящего между протестующими и полицией, и случайно попал «под раздачу».
Футболисты, теннисисты, волейболисты – все поддерживают мирные акции и просят остановить насилие
Бывшая биатлонистка Дарья Домрачева дважды выступила в инстаграме. Сначала попросила всех жителей Белоруссии спокойно и цивилизованно решать вопрос. Потом высказалась уже конкретно: надо остановить насилие на улицах.
Игрок «Ференцвароша» Николай Сигневич репостил в сторис инстаграма фотографии с протестов и видео от NEXTA. Там же он опубликовал ссылку на пост Владимира Познера, где тот называет Белоруссию полицейским государством.
Вратарь команды «Смолевичи» Артем Гомелько в интервью «Чемпионату» рассказал о протестах и арестах. Главное:
- «Очень грустно наблюдать, как озверевший ОМОН выбегает и бьет обычных людей, как зверей».
- «Бывает, что люди просто гуляют по городу, а их просто берут и забирают, как преступников».
- «В форме уже даже не звери, а настоящие бандиты».
Легкоатлетка Надежда Остапчук написала в фейсбуке длинное сообщение с матом о том, как бойцы внутренних войск расстреливают обычных детей. Часть ее монолога:
«Взывать к совести «милиции» бесполезно: 9 августа командир, идущий за шеренгой со щитами, кричал им в спины: «Вперед на врага!». Мы *** враги! Мы их кормим, содержим их детей, родителей, оплачиваем им жилье, и, ***, мы – враги!»
Белорусская гимнастка Мелитина Станюта тоже писала о протестах. Она рассказала о мирном протесте граждан Белоруссии, на который власть отвечает гранатами. Станюта ответила на заявление Лукашенко о том, что в стране протестуют овцы: «Может, мы и овцы, уважаемый А. Г., но тогда попробуйте нас просто честно пересчитать. Говорят, это помогает расслабиться».
Бывший футболист Виталий Кутузов выложил фото с Пьером-Эмериком Обамеянгом из «Арсенала». Подпись никак не связана со спортом: «Пока нет интернета в Беларуси. Только игра может утолить информационный голод. Давно не испытывал страха за своих родных и близких. Берегите друг друга. Я знаю, все будет хорошо!»
Теннисистка Вера Лапко готовится к выступлению на US Open, а параллельно поддерживает протестующих: «Мои мысли должны быть направлены только на это. Но уже третьи сутки не могу нормально уснуть, так как переживаю, и мое сердце разрывается на части из-за того, что сейчас происходит в моей родной, Радзiмай Беларусi. Белорусы, родненькие, держитесь».
Волейболистка Елена Гендель призвала ОМОН и милицию прекратить разгон мирных акций: «Вчера, сегодня я наблюдала ужасные кадры, против вас выходит безоружные люди, женщины, они чьи-то матери, дочери, сестры. Кто-то бьет прям с удовольствием, с ухмылкой. Но я знаю – среди вас есть люди, которые идут против себя, которые не хотят на самом деле так поступать и никогда не поздно передумать, и вы будете нашими героями».