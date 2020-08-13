«Очень грустно наблюдать, как озверевший ОМОН бьет обычных людей, как зверей». Белорусские протесты

Жители Белоруссии не признают победу Лукашенко на выборах. Акции протеста заканчиваются избиениями и арестами

Еще в июне мы подробно рассказывали о первых протестах в Белоруссии. Тогда власти арестовали и не допустили к выборам почти всех оппозиционных кандидатов. Александр Лукашенко по опросам имел рейтинг 3%, но сам отрицал такой низкий показатель.

Потом – августовские выборы. ЦИК Белоруссии объявил предварительные результаты: по ним Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов. Его основным конкурентом была Светлана Тихановская. Ее результат – всего 9,9%.

Светлана Тихановская – жена оппозиционного блогера Сергея Тихановского. Он собирал подписи на собственную кандидатуру в президенты, но не смог из-за административного ареста. Потом на Тихановского завели новое дело. Его жена собрала подписи и пошла на выборы сама.