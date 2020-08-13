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#политика #MMA #Футбол #Хоккей #Легкая атлетика #волейбол #Теннис

«Очень грустно наблюдать, как озверевший ОМОН бьет обычных людей, как зверей». Белорусские протесты

час назад
Александр Плеханов

Белорусские протесты поддерживают люди во многих странах Европы. Это кадр из Польши.

Keystone Press Agency/Global Look Press

Жители Белоруссии не признают победу Лукашенко на выборах. Акции протеста заканчиваются избиениями и арестами

Еще в июне мы подробно рассказывали о первых протестах в Белоруссии. Тогда власти арестовали и не допустили к выборам почти всех оппозиционных кандидатов. Александр Лукашенко по опросам имел рейтинг 3%, но сам отрицал такой низкий показатель.

Потом – августовские выборы. ЦИК Белоруссии объявил предварительные результаты: по ним Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов. Его основным конкурентом была Светлана Тихановская. Ее результат – всего 9,9%.

Светлана Тихановская – жена оппозиционного блогера Сергея Тихановского. Он собирал подписи на собственную кандидатуру в президенты, но не смог из-за административного ареста. Потом на Тихановского завели новое дело. Его жена собрала подписи и пошла на выборы сама.

www.imago-images.de/Global Look Press

Выборы в Белоруссии проходили 9 августа. Тогда же вечером состоялась первая крупная протестная акция. Оппозиционные кандидаты не признали официальный результат выборов. Люди пошли на улицы с требованием о честном подсчете голосов.

Теперь тысячи людей каждый день участвуют в массовых акциях протеста: перекрывают дороги, требуют ухода Лукашенко, сталкиваются с силовиками. Акции сопровождаются жесткими задержаниями, применением гранат и резиновых пуль. Отряды ОМОНа, военного спецназа и милиции избивает безоружных людей, применяет оружие и арестовывает даже случайных прохожих, которые оказались не в том месте. 

С момента старта выборов в Белоруссии все время возникают проблемы с интернетом – вплоть до полного отключения. Часто работает только телеграм. Телеграм-канал NEXTA Live имеет уже больше 1,7 миллиона подписчиков (до выборов – примерно 300 тысяч). Он постоянно публикует видео с акций протеста и даже координирует протестующих.

Оппозиция не имеет отдельных конкретных лидеров. Даже Светлана Тихановская, которую большая часть страны объявила настоящим президентом, попросила жителей Белоруссии воздержаться от протестов. Обращение она якобы читала с бумажки из кабинета председателя ЦИК. Это предположила Мария Колесникова – соратница Тихановской и оппозиционерка. Сама Тихановская позже уехала в Вильнюс.

Власти в этот момент сообщают о задержании организаторов протестов и провокаторов. Но люди все равно опять выходят на улицы и устраивают забастовки на работе. В Белоруссии такая обстановка сохраняется уже пятый день подряд. Бастуют даже работники завода БелАЗ – одного из главных предприятий страны.

Все инфополе сейчас – оголенный нерв из видеодоказательств насильственных действий силовиков, акциями протеста против режима и словами поддержки всем, кто борется за прозрачные выборы и прекращение избиений. Спорт – часть общего движения. 

Люди спорта тоже попадают под жесткие задержания: хоккеист «Динамо», футболист БАТЭ, босс Tribuna

Руководитель спортивного проекта Tribuna.com Максим Березинский попал под арест на улицах Минска. Ночь он провел в Ленинском РУВД. Потом Березинского отпустили, но позже над ним состоится суд.

ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Задержан и футболист БАТЭ Антон Сарока, хотя клуб официально не подтверждал эту информацию. Об этом как раз написала Tribuna.com. Сорока – один из игроков ротации в БАТЭ. В этом сезоне он отыграл пять матчей и даже забил два гола.

«Прессбол» рассказывал о задержании хоккеиста «Динамо» из Молодечно Ильи Литвинова. Телеграм-канал «Хоккейный Бульбаш» ссылался на собственные источники и писал, что сотрудники органов избили Литвинова. Позже Литвинова отпустили.

Боец MMA Алексей Кудин тоже был задержан органами МВД. Его менеджер все подтвердил, но попросил не связывать Кудина с протестами: «Он не принимал участие в каких-либо протестных акциях, а просто оказался в числе очевидцев происходящего между протестующими и полицией, и случайно попал «под раздачу».

Футболисты, теннисисты, волейболисты – все поддерживают мирные акции и просят остановить насилие

Бывшая биатлонистка Дарья Домрачева дважды выступила в инстаграме. Сначала попросила всех жителей Белоруссии спокойно и цивилизованно решать вопрос. Потом высказалась уже конкретно: надо остановить насилие на улицах.

Игрок «Ференцвароша» Николай Сигневич репостил в сторис инстаграма фотографии с протестов и видео от NEXTA. Там же он опубликовал ссылку на пост Владимира Познера, где тот называет Белоруссию полицейским государством.

Вратарь команды «Смолевичи» Артем Гомелько в интервью «Чемпионату» рассказал о протестах и арестах. Главное:

  • «Очень грустно наблюдать, как озверевший ОМОН выбегает и бьет обычных людей, как зверей».
  • «Бывает, что люди просто гуляют по городу, а их просто берут и забирают, как преступников».
  • «В форме уже даже не звери, а настоящие бандиты».

Keystone Press Agency/Global Look Press

Легкоатлетка Надежда Остапчук написала в фейсбуке длинное сообщение с матом о том, как бойцы внутренних войск расстреливают обычных детей. Часть ее монолога: 

«Взывать к совести «милиции» бесполезно: 9 августа командир, идущий за шеренгой со щитами, кричал им в спины: «Вперед на врага!». Мы *** враги! Мы их кормим, содержим их детей, родителей, оплачиваем им жилье, и, ***, мы – враги!»

Белорусская гимнастка Мелитина Станюта тоже писала о протестах. Она рассказала о мирном протесте граждан Белоруссии, на который власть отвечает гранатами. Станюта ответила на заявление Лукашенко о том, что в стране протестуют овцы: «Может, мы и овцы, уважаемый А. Г., но тогда попробуйте нас просто честно пересчитать. Говорят, это помогает расслабиться».

Бывший футболист Виталий Кутузов выложил фото с Пьером-Эмериком Обамеянгом из «Арсенала». Подпись никак не связана со спортом: «Пока нет интернета в Беларуси. Только игра может утолить информационный голод. Давно не испытывал страха за своих родных и близких. Берегите друг друга. Я знаю, все будет хорошо!»

Теннисистка Вера Лапко готовится к выступлению на US Open, а параллельно поддерживает протестующих: «Мои мысли должны быть направлены только на это. Но уже третьи сутки не могу нормально уснуть, так как переживаю, и мое сердце разрывается на части из-за того, что сейчас происходит в моей родной, Радзiмай Беларусi. Белорусы, родненькие, держитесь».

Волейболистка Елена Гендель призвала ОМОН и милицию прекратить разгон мирных акций: «Вчера, сегодня я наблюдала ужасные кадры, против вас выходит безоружные люди, женщины, они чьи-то матери, дочери, сестры. Кто-то бьет прям с удовольствием, с ухмылкой. Но я знаю – среди вас есть люди, которые идут против себя, которые не хотят на самом деле так поступать и никогда не поздно передумать, и вы будете нашими героями».

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