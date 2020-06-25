Все о протестах в Белоруссии. Как власть борется с оппозицией перед выборами президента (обыски, тюрьма, законы)

С чего все началось?

9 августа пройдут выборы президента Белоруссии. Центризбирком принял 55 заявлений на регистрацию инициативных групп по выдвижению кандидатов в президенты – это рекордный показатель после распада СССР (в предвыборную кампанию-2001 было 27). Из них зарегистрировали 15 групп.

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко управляет страной с 1994 года и идет на шестой срок подряд, но сталкивается с недоверием людей. В опросе портала Tut.by, в котором участвовали больше 70 тысяч человек, Лукашенко набрал 6%. В опросе газеты «Наша Нива» (участвовало 16,5 тысяч человек) – 3%. Тогда онлайн-голосования приравняли к опросам общественного мнения по общественно-политической ситуации = запретили: медиа штрафуют, если они проводят их без аккредитации.

Сам Лукашенко не верит в результаты опросов: «Это вы «Саша 3%» уже написали на майках. Но вы хоть верите, что у действующего президента 3%? Да вот в этой альтернативной кампании я и то больше трех наберу». За неделю до окончания сбора подписей он сказал, что за него подписались 1,5 миллиона человек [для регистрации кандидатам за 30 дней нужно собрать минимум 100 тысяч].

Возможно, на положение Лукашенко повлияла политика по борьбе с коронавирусом – в Белоруссии не вводили режим чрезвычайной ситуации, а сам он назвал происходящее в мире психозом. «Экономическое самоощущение белорусов – это порох, а коронавирус – бикфордов шнур к пороху. Соединение этих двух причин произвело такую резкую смену социальных настроений», – объясняет социолог Андрей Вардомацкий.