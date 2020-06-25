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Все о протестах в Белоруссии. Как власть борется с оппозицией перед выборами президента (обыски, тюрьма, законы)
С чего все началось?
9 августа пройдут выборы президента Белоруссии. Центризбирком принял 55 заявлений на регистрацию инициативных групп по выдвижению кандидатов в президенты – это рекордный показатель после распада СССР (в предвыборную кампанию-2001 было 27). Из них зарегистрировали 15 групп.
Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко управляет страной с 1994 года и идет на шестой срок подряд, но сталкивается с недоверием людей. В опросе портала Tut.by, в котором участвовали больше 70 тысяч человек, Лукашенко набрал 6%. В опросе газеты «Наша Нива» (участвовало 16,5 тысяч человек) – 3%. Тогда онлайн-голосования приравняли к опросам общественного мнения по общественно-политической ситуации = запретили: медиа штрафуют, если они проводят их без аккредитации.
Сам Лукашенко не верит в результаты опросов: «Это вы «Саша 3%» уже написали на майках. Но вы хоть верите, что у действующего президента 3%? Да вот в этой альтернативной кампании я и то больше трех наберу». За неделю до окончания сбора подписей он сказал, что за него подписались 1,5 миллиона человек [для регистрации кандидатам за 30 дней нужно собрать минимум 100 тысяч].
Возможно, на положение Лукашенко повлияла политика по борьбе с коронавирусом – в Белоруссии не вводили режим чрезвычайной ситуации, а сам он назвал происходящее в мире психозом. «Экономическое самоощущение белорусов – это порох, а коронавирус – бикфордов шнур к пороху. Соединение этих двух причин произвело такую резкую смену социальных настроений», – объясняет социолог Андрей Вардомацкий.
Как Лукашенко ведет себя перед выборами?
3 июня (то есть за два месяца до выборов) Лукашенко подписал указ о роспуске правительства, которое работало с лета-2018. Новым премьер-министром Белоруссии стал Роман Головченко, который до этого возглавлял военно-промышленный госкомитет.
Изменения Лукашенко прокомментировал так: «Всегда накануне выборов действующий президент определял правительство заранее, чтобы люди, голосуя за или против, понимали, кто будет заниматься решением насущных вопросов, связанных с их жизнью, социально-экономическим развитием нашего государства».
И сказал, что не допустит массовых протестов: «Мы абсолютно знаем цели, которые преследуют тут отдельные ветродуи. Эти цели нам ясны: устроить нам майданчик в преддверии президентских выборов или в день президентских выборов. Так они планировали. Хочу на этой встрече [с председателем Комитета государственной безопасности Валерием Вакульчиком] вас предупредить и всех, кто нас услышит, всех этих «майданутых» хочу предупредить, что майданов в Беларуси не будет».
Кто главные конкуренты Лукашенко?
• Бывший руководитель «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико. За день до окончания сбора подписей штаб Бабарико объявил, что собрал 425 тысяч подписей – рекордные цифры для независимых кандидатов за всю историю Белоруссии.
В июне в «Белгазпромбанке» с обыском пришли силовики: банк обвинили в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег, 15 бывших и действующих сотрудников задержали. 18 июня сам Бабарико и его сын попали в СИЗО, а счета избирательного фонда заблокированы.
«Я никому не позволю силовым образом решать проблемы, которые надо решать мирно, политическим путем, на основании наших законов. Так будет всегда», – сказал Лукашенко по ситуации с Бабарико.
• Блогер Сергей Тихановский – автор ютуб-канала «Страна для жизни» [240 тысяч подписчиков], который ездит по стране и разговаривает с людьми о проблемах Белоруссии. Полиция задержала его на 15 суток за участие в акциях по поддержке независимости Белоруссии в декабре 2019 года – ЦИК не зарегистрировал его инициативную группу. На даче Тихановского прошли обыски, третья оперативная группа нашла в его доме за диваном 900 тысяч долларов.
В мае Тихановский возглавил инициативную группу жены, которая вместо него стала кандидатом в президенты Белоруссии. Во время встречи со сторонниками в Гродно к Тихановскому подошли две женщины с вопросами. Но он отказал им и назвал происходящее провокацией. Толпа сторонников отбила его от подошедших полицейских и уронила одного из них на землю. Участников событий вместе с Тихановским задержал ОМОН, против них возбуждены уголовные дела.
Лукашенко не верит, что жена Тихановского станет президентом: «Он даже не кандидат в президенты, за жену там радеет. Понимает же, что за жену никто не проголосует в Беларуси. У нас конституция не под женщину. И у нас общество не созрело для того, чтобы голосовать за женщину. Потому что у нас по конституции президент обладает сильной властью».
• Предприниматель Валерий Цепкало с 2005 по 2017 год возглавлял Парк высоких технологий, а до этого входил в белорусский парламент. Цепкало собрал более 200 тысяч подписей и пока не задержан, но не исключил этого.
Действия против оппонентов Лукашенко он оценил так: «Нынешняя социальная активность действительно очень не характерна для белорусской политической жизни. Такого в белорусской истории не было никогда. Последние десять лет страна вообще не развивалась».
Как проходят массовые протесты?
В мае за неделю за несанкционированные массовые мероприятия полиция задержала около 120 человек. Среди них – блогеры, журналисты и правозащитники, которые встречались с Сергеем Тихановским, а после его задержания выходили на акции поддержки.
Арест Бабарико спровоцировал массовый выход людей на улицы: в Минске прошла «Акция солидарности», когда несколько тысяч человек растянулись на несколько километров, кричали за освобождение и ночью прекратили протест.
На следующий день акция в поддержку задержанных кандидатов распространилась на Гомель, Могилев, Брест и другие города. Некоторые вышли в майках с надписью «Мы – 97%». Против задержанных полиция составила 270 протоколов.
Что об этом говорят?
• Тренер «Бреста» Василий Хомутовский: «Джордж Оруэлл писал: «Во времена всеобщей лжи говорить правду – это экстремизм!» За те годы, что играл и жил в Европе, проникся одним... Уважай себя и окружающих... Уважай свое мнение и позицию других! Не важно, какая у него или у тебя должность и положение. Мы все личности! Желаю, чтобы каждый имел свое мнение и свободу его высказать! Я за прозрачные и честные выборы».
• Фристайлистка и лучшая спортсменка Белоруссии 2019 года Александра Романовская: «Однажды я принимала участие в Олимпийских играх, в которых от справедливого судейства было одно название. Теперь я наблюдаю в своей стране выборы, которые язык не поворачивается назвать честными и справедливыми. В этом мире вообще такие вещи имеют право на существование? Или это пустой звук? Тошнит уже, если честно».
• Баскетболист Никита Мещеряков написал в инстаграме: «Игра без правил... Кандидатов садят за решетку, людям затыкают рты. Это – не Беларусь будущего. Александр Григорьевич, вы не мой президент». Позже Мещеряков удалил пост и не попал в состав сборной Белоруссии.
• Боксер Кирилл Релих: «Единственное, что меня очень напрягает, это то, что происходит на улицах страны. Задержания, избиения – это просто позор. Мне стыдно за такие действия властей!»
• Легкоатлетка Надежда Остапчук: «Кто в первую очередь поддерживает действующего президента? Чиновники на высоких зарплатах. Конечно, они топят за того, кто их финансирует. Как преодолеть себя и сказать что-то против? Нужно иметь сильный характер. В спорте таких единицы».
• Лыжник Сергей Долидович: «Я боюсь раскола в обществе, чтобы не было брат на брата. Это самое страшное, что может у нас произойти, как во время Октябрьской революции. Это самое страшное, что может произойти сейчас».
• Олимпийский чемпион в гребле на байдарке Владимир Парфенович: «Где люди честно считают? Когда в школах поставят жопами и никто не видит, куда бюллетени кладут. Вы когда-нибудь видели, чтобы наблюдатель своими глазами видел, куда положили бюллетень? Нет? О чем тогда мы с вами говорим?»
• Генеральный директор хоккейного «Динамо» из Минска Дмитрий Басков: «Некоторые представители спортивной элиты позволяют себе критические высказывания в адрес государства, которое их воспитало и позволило оставаться в спорте, ни в чем не нуждаясь. Вчера я гордился каждым белорусским спортсменом, а сегодня за некоторых из них мне стыдно.
Многие из тех, кто сегодня набрался наглости поливать грязью государство, были поддержаны им же в не самые успешные для себя периоды карьеры. Государство в них верило и подставляло плечо. А сегодня, когда самое время ответить взаимностью, кто-то позволяет себе низкие, подлые комментарии. Это не что иное, как подлость».
• Чемпионка мира по современному пятиборью Ольга Силкина: «Каждый спортсмен отдает себе отчет в том, что спорт может развиваться только в мирной и, да-да, стабильной стране. Иного попросту не дано. Результаты не достигаются с кондачка. Отсюда немудреный, но единственно верный вывод: все, кто призывает решать политические вопросы на улице, – враги спорта. Хотите движухи – вперед на беговую дорожку!»
Как с выборами и протестами было раньше?
• В 2004 году Лукашенко инициировал референдум по президентским срокам. Конституция предусматривала два президентских срока подряд, но после референдума (80% поддержали) Лукашенко смог избираться президентом неограниченное количество раз. После этого в Минске пять дней шли протесты.
• В 2006 году Лукашенко набрал 83% голосов и пошел на третий срок. Это привело к «Васильковой революции» – недельным протестам в Минске, на которые собралось от 10 до 30 тысяч человек. На площади развернули палаточный городок, из разных регионов Белоруссии съехались оппозиционеры, но все закончилось массовыми задержаниями.
• После выборов-2010 против победы Лукашенко протестовали до 30 тысяч человек. Несколько десятков человек штурмовали дом правительства – полиция применила силу, что привело к травмам мирных протестующих.
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