Аллен с женой построили курятник и дали каждой птице имя 🐣

В 2015-м знакомые Джо Аллена внезапно предложили ему дюжину цыплят. На согласие они особо не рассчитывали: нет – отправим их на убой, да – ну, окей. Но Аллен и его семья так же внезапно согласились.

Аллен неоднократно говорил, как важно следить за безопасностью диких животных. Тогда, как он получил двенадцать цыплят, то всерьез задумался о благоустройстве курятника на заднем дворе дома.

«Лейси предложила мне эту идею, я согласился. Я бы солгал, если бы сказал, что большая часть работы за мной. Это не так, Лейси в этом плане – большая молодец. Она берет инициативу в свои руки. Потому что, как только поднимается вопрос о чистке курятников, я моментально испаряюсь. Я люблю наших курочек, но мне немножко противно, ха-ха».