- Джо Аллен
- АПЛ
- Ливерпуль
- Сток Сити
Аллен с женой построили курятник и дали каждой птице имя 🐣
В 2015-м знакомые Джо Аллена внезапно предложили ему дюжину цыплят. На согласие они особо не рассчитывали: нет – отправим их на убой, да – ну, окей. Но Аллен и его семья так же внезапно согласились.
Аллен неоднократно говорил, как важно следить за безопасностью диких животных. Тогда, как он получил двенадцать цыплят, то всерьез задумался о благоустройстве курятника на заднем дворе дома.
«Лейси предложила мне эту идею, я согласился. Я бы солгал, если бы сказал, что большая часть работы за мной. Это не так, Лейси в этом плане – большая молодец. Она берет инициативу в свои руки. Потому что, как только поднимается вопрос о чистке курятников, я моментально испаряюсь. Я люблю наших курочек, но мне немножко противно, ха-ха».
Семейство Алленов заморочилось. Изначально для каждой птицы они подобрали имена. Их куриц зовут: Мег, Лег, Силки Стив, Кейт, Силки Стив-младшая, Потрошки, Сноуи, Наггет, Киев, Дора, Холли, Шиммер, Шайн и Чикалетта. Петухов – Брюс и Родни.
За два года у Алленов стало на четыре птицы больше. Они не забросили хобби даже после переезда из Ливерпуля в Сток. А в 2018-м до них добрался журнал Chicken and Egg. В интервью Джо Аллен сказал, что на свой 24-й день рождения он даже купил себе петуха.
«Каждое мое утро начинается так: я просыпаюсь, насыпаю зерно курицам, а потом иду завтракать. Раньше я их немного опасался, а теперь – нет. Они любят меня, я люблю их. Звучит странно, но я не представляю жизнь без своих курочек».