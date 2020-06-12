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#Джо Аллен #Ливерпуль #АПЛ #Сток Сити

Аллен с женой построили курятник и дали каждой птице имя 🐣

12 июня, 22:13

imago sportfotodienst/Global Look Press

В 2015-м знакомые Джо Аллена внезапно предложили ему дюжину цыплят. На согласие они особо не рассчитывали: нет – отправим их на убой, да – ну, окей. Но Аллен и его семья так же внезапно согласились.

Аллен неоднократно говорил, как важно следить за безопасностью диких животных. Тогда, как он получил двенадцать цыплят, то всерьез задумался о благоустройстве курятника на заднем дворе дома.

«Лейси предложила мне эту идею, я согласился. Я бы солгал, если бы сказал, что большая часть работы за мной. Это не так, Лейси в этом плане – большая молодец. Она берет инициативу в свои руки. Потому что, как только поднимается вопрос о чистке курятников, я моментально испаряюсь. Я люблю наших курочек, но мне немножко противно, ха-ха».

Семейство Алленов заморочилось. Изначально для каждой птицы они подобрали имена. Их куриц зовут: Мег, Лег, Силки Стив, Кейт, Силки Стив-младшая, Потрошки, Сноуи, Наггет, Киев, Дора, Холли, Шиммер, Шайн и Чикалетта. Петухов – Брюс и Родни.

За два года у Алленов стало на четыре птицы больше. Они не забросили хобби даже после переезда из Ливерпуля в Сток. А в 2018-м до них добрался журнал Chicken and Egg. В интервью Джо Аллен сказал, что на свой 24-й день рождения он даже купил себе петуха.

«Каждое мое утро начинается так: я просыпаюсь, насыпаю зерно курицам, а потом иду завтракать. Раньше я их немного опасался, а теперь – нет. Они любят меня, я люблю их. Звучит странно, но я не представляю жизнь без своих курочек».

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