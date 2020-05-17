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#коронавирус #Англия #Гербрандт Гроблер #регби

Ярчайшая самоизоляция – тут. Уехал на африканскую ферму, воюет с браконьерами и бегает от леопардов

17 мая, 22:49
Илья Егоров

Инстаграм Гербрандта Гроблера

Гербрандт Гроблер – игрок регбийного «Глостера». На период коронавирусной паузы, когда сезон высшей английской лиги приостановился, он умотал к себе домой в Южную Африку. Гроблер говорил, что решил этот вопрос за пару минут. Собрал рюкзак (3 пары нижнего белья, ноутбук, телефон), доехал до аэропорта и улетел.

Корреспондент Daily Mail Ник Саймон сделал с Гроблером большое интервью – о жизни в Африке, диких животных и браконьерах.

Сейчас Гроблер живет на севере ЮАР. Ближайший город, в котором есть продуктовый магазин, находится в 40 милях от его дома. Примерно раз в два-три дня он ездит за едой.

Условия, в которых сейчас обитает Гроблер – отдельная тема. Он живет на огромной ферме (площадь – 1900 гектаров). О ней Гроблер говорит так:

«Раньше это было ранчо для скота. Но у фермеров не получалось разводить его, потому что туда заходило слишком много леопардов – они очень мешали. Поэтому я выкупил ее за небольшую цену. Это не ферма, а природа во всей красе».

Гроблер рассказывает, что иногда он ленится ехать в соседний город, поэтому выходит на охоту. За два месяца, что он живет на ферме, он уже застрелил импалу (антилопа) и куду (тоже антилопа), которых потом разделал и приготовил мясо на несколько дней.

Гроблер говорит, что ему немного не хватает общения. Но людей он заменил тремя сурикатами, которые забрались к нему домой – откормил их, теперь они тусуются у него круглые сутки.

«Каждый день я выхожу из дома и много гуляю, исследую местность. Я вижу бизонов, гиен, но я не боюсь. Природа не враг мне. Однажды в 30 ярдах (примерно 28 метров) от меня сидел леопард. Он видел меня – в таких случаях ты не должен показывать панику и испуг. Я просто встал, спокойно зашел за скалу и побежал подальше от этого дерьма – так я поддерживаю форму».

Гроблер говорит, что человек в его краях должен защищать дикую природу. Однажды он помешал браконьерам убить антилопу (они бы потом дорого продали ее мясо на рынках).

«Это было после полуночи. Я услышал лай собак, визг свиней, вышел на улицу и увидел трех парней с копьями. Я выстрелил несколько раз в воздух, они бросили копья и убежали. С утра я вышел на улицу и увидел бутсы марки Kaiser – один браконьер потерял их, убегая от меня».

Несколько фраз Гроблера о его жизни среди диких животных, вдали от цивилизации:

1. «Это первобытно. Это круто. Но, вот дерьмо, иногда мне страшно».

2. «Я не знаю, когда я вернусь в Англию. Я должен был улететь 11 мая. Но все рейсы отменили».

3. «На ферме я поддерживаю форму. Следить за водой в колодцах, строить забор, укладывать дорогу, постоянно что-то таскать – это тоже требует определенных сил. У меня нет тренажерного зала, но иногда железо заменяет мне тракторная шина. Хорошо бы еще одиночество не вызвало психическое расстройство».

Чем звезды занимались в самоизоляции:
Чем футболисты РПЛ занимаются на изоляции: бесятся с детьми, играют на пианино, косплеят спецназ и Канье Уэста
Клопп на самоизоляции: рулит посудомойкой, учится завязывать галстук, смотрит «Железного человека», веселится в чатах
Роналду проводит самоизоляцию на Мадейре: живет в рыбацкой деревне и каждый день ездит тренироваться на стадион
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