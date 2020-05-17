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Ярчайшая самоизоляция – тут. Уехал на африканскую ферму, воюет с браконьерами и бегает от леопардов
Гербрандт Гроблер – игрок регбийного «Глостера». На период коронавирусной паузы, когда сезон высшей английской лиги приостановился, он умотал к себе домой в Южную Африку. Гроблер говорил, что решил этот вопрос за пару минут. Собрал рюкзак (3 пары нижнего белья, ноутбук, телефон), доехал до аэропорта и улетел.
Корреспондент Daily Mail Ник Саймон сделал с Гроблером большое интервью – о жизни в Африке, диких животных и браконьерах.
Сейчас Гроблер живет на севере ЮАР. Ближайший город, в котором есть продуктовый магазин, находится в 40 милях от его дома. Примерно раз в два-три дня он ездит за едой.
Условия, в которых сейчас обитает Гроблер – отдельная тема. Он живет на огромной ферме (площадь – 1900 гектаров). О ней Гроблер говорит так:
«Раньше это было ранчо для скота. Но у фермеров не получалось разводить его, потому что туда заходило слишком много леопардов – они очень мешали. Поэтому я выкупил ее за небольшую цену. Это не ферма, а природа во всей красе».
Гроблер рассказывает, что иногда он ленится ехать в соседний город, поэтому выходит на охоту. За два месяца, что он живет на ферме, он уже застрелил импалу (антилопа) и куду (тоже антилопа), которых потом разделал и приготовил мясо на несколько дней.
Гроблер говорит, что ему немного не хватает общения. Но людей он заменил тремя сурикатами, которые забрались к нему домой – откормил их, теперь они тусуются у него круглые сутки.
«Каждый день я выхожу из дома и много гуляю, исследую местность. Я вижу бизонов, гиен, но я не боюсь. Природа не враг мне. Однажды в 30 ярдах (примерно 28 метров) от меня сидел леопард. Он видел меня – в таких случаях ты не должен показывать панику и испуг. Я просто встал, спокойно зашел за скалу и побежал подальше от этого дерьма – так я поддерживаю форму».
Гроблер говорит, что человек в его краях должен защищать дикую природу. Однажды он помешал браконьерам убить антилопу (они бы потом дорого продали ее мясо на рынках).
«Это было после полуночи. Я услышал лай собак, визг свиней, вышел на улицу и увидел трех парней с копьями. Я выстрелил несколько раз в воздух, они бросили копья и убежали. С утра я вышел на улицу и увидел бутсы марки Kaiser – один браконьер потерял их, убегая от меня».
Несколько фраз Гроблера о его жизни среди диких животных, вдали от цивилизации:
1. «Это первобытно. Это круто. Но, вот дерьмо, иногда мне страшно».
2. «Я не знаю, когда я вернусь в Англию. Я должен был улететь 11 мая. Но все рейсы отменили».
3. «На ферме я поддерживаю форму. Следить за водой в колодцах, строить забор, укладывать дорогу, постоянно что-то таскать – это тоже требует определенных сил. У меня нет тренажерного зала, но иногда железо заменяет мне тракторная шина. Хорошо бы еще одиночество не вызвало психическое расстройство».