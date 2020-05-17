Ярчайшая самоизоляция – тут. Уехал на африканскую ферму, воюет с браконьерами и бегает от леопардов

Условия, в которых сейчас обитает Гроблер – отдельная тема. Он живет на огромной ферме (площадь – 1900 гектаров). О ней Гроблер говорит так:

«Раньше это было ранчо для скота. Но у фермеров не получалось разводить его, потому что туда заходило слишком много леопардов – они очень мешали. Поэтому я выкупил ее за небольшую цену. Это не ферма, а природа во всей красе».

Гроблер рассказывает, что иногда он ленится ехать в соседний город, поэтому выходит на охоту. За два месяца, что он живет на ферме, он уже застрелил импалу (антилопа) и куду (тоже антилопа), которых потом разделал и приготовил мясо на несколько дней.

Гроблер говорит, что ему немного не хватает общения. Но людей он заменил тремя сурикатами, которые забрались к нему домой – откормил их, теперь они тусуются у него круглые сутки.

«Каждый день я выхожу из дома и много гуляю, исследую местность. Я вижу бизонов, гиен, но я не боюсь. Природа не враг мне. Однажды в 30 ярдах (примерно 28 метров) от меня сидел леопард. Он видел меня – в таких случаях ты не должен показывать панику и испуг. Я просто встал, спокойно зашел за скалу и побежал подальше от этого дерьма – так я поддерживаю форму».

Гроблер говорит, что человек в его краях должен защищать дикую природу. Однажды он помешал браконьерам убить антилопу (они бы потом дорого продали ее мясо на рынках).