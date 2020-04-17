Клопп на самоизоляции: рулит посудомойкой, учится завязывать галстук, смотрит «Железного человека», веселится в чатах

Клубный канал «Ливерпуля» выпустил семиминутное видео с Юргеном Клоппом – дозвонились тренеру и попросили рассказать, как он живет во время пандемии коронавируса. Широкая улыбка Клоппа – один из символов последних лет в европейском футболе, но с остановкой сезона мы уже стали забывать, как она выглядит.

Клопп напомнил – он все так же позитивен, и за эти семь минут слушать его было совсем не скучно.

Теперь моет посуду, но к плите его не пускают

«За это время я узнал много нового, – радуется Клопп. – Возможно, это пойдет мне на пользу, хотя я по-прежнему не умею петь, в этом отношении ничего не изменилось. Но теперь я ответственен за мытье посуды, что очень приятно, мне это нравится. Теперь я хозяин этой маленькой машины!

А еще я впервые приготовил яичницу-болтунью. Но больше ничего. Уллу впечатлила моя яичница, но больше проявить себя мне не удалось. Да я и сам не просил».