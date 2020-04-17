Клопп на самоизоляции: рулит посудомойкой, учится завязывать галстук, смотрит «Железного человека», веселится в чатах
Клубный канал «Ливерпуля» выпустил семиминутное видео с Юргеном Клоппом – дозвонились тренеру и попросили рассказать, как он живет во время пандемии коронавируса. Широкая улыбка Клоппа – один из символов последних лет в европейском футболе, но с остановкой сезона мы уже стали забывать, как она выглядит.
Клопп напомнил – он все так же позитивен, и за эти семь минут слушать его было совсем не скучно.
Теперь моет посуду, но к плите его не пускают
«За это время я узнал много нового, – радуется Клопп. – Возможно, это пойдет мне на пользу, хотя я по-прежнему не умею петь, в этом отношении ничего не изменилось. Но теперь я ответственен за мытье посуды, что очень приятно, мне это нравится. Теперь я хозяин этой маленькой машины!
А еще я впервые приготовил яичницу-болтунью. Но больше ничего. Уллу впечатлила моя яичница, но больше проявить себя мне не удалось. Да я и сам не просил».
Новый челлендж – завязывать галстук
«У меня есть другая задача на следующую неделю – мне 52 года, и я не умею завязывать галстук. На этой неделе я и Деннис (сын от предыдущего брака – прим.) будем учиться этому. Вероятно, на это уйдет целая неделя, но я должен это сделать. Потому что обычно мои руки совершенно непригодны для чего-либо, так что будет весело».
Еще Клопп снова забегал
«Я завершил карьеру игрока в 33 года и стал тренером. Где-то первые полгода в новой роли я активно бегал, потому что был молод, еще недавно выходил на поле. Но потом прекратил.
Примерно год назад я начал бегать на беговой дорожке. Когда я пытался сделать это несколько лет назад, то чувствовал боль в колене. Так бывает, когда становишься старше. И вот я начал бегать на тренажере, было хорошо, но слишком скучно. С момента изоляции я занимаюсь на воздухе каждый день, и есть улучшение. Я улучшил свое время, заказал часы для бега!»
А с футболистами обменивается видео о победах
«Схватил телефон и отправил сообщение в группу парням. Начал с видео с празднованием победы в финале ЛЧ – этот ролик появился у меня в рекомендованных на ютубе, и я посмотрел его, а потом отправил со словами «по-прежнему так».
Клопп рассказал, что отправлял 2-3-минутные ролики лучших игр «Ливерпуля», а затем написал парням, чтобы скидывали любимые видео прошлых лет. Они присылали ему собственные видеоролики, когда они ехали по городу в автобусе.
«А потом я увидел матч с «Барселоной». В перерыве что-то пошло не так. Не уверен, кто именно написал, что мы должны использовать замены, возможно, это был Роббо, а потом появился сердитый Джинни».
Вероятно, Клопп намекает на замену в перерыве Робертсона на Вейналдума, который сделал дубль в той игре за три минуты.
Поделился киновкусами
«Мой старший сын – с нами с момента, когда все началось. Теперь каждый вечер один из нас отвечает за пульт и решает, что будем смотреть. Фанаты, вероятно, посмеются, мы смотрим «Аббатство Даунтон». Я никогда раньше не смотрел фильмы Marvel, но теперь увидел «Железного человека» и все такое из этой серии – мне очень понравилось. Хороший фильм под попкорн – за просмотром не нужно думать.
Клопп рассказал, что не зациклен на каком-то одном жанре и просто смотрит кино. Посмеявшись, он назвал любимыми фильмами «Маменькин сыночек», «Тупой и еще тупее»: «Да, глупые фильмы, а проблема в том, что я смеюсь так громко и долго, что любой, кто смотрит кино со мной, немного раздражен: ему тяжело понять, что, когда с экрана раздается новая шутка, я все еще смеюсь над предыдущей. Так что смотреть комедии со мной не всегда весело».
«Хороший фильм – это праздник для ума. Если фильм настолько хорош, ты не думаешь больше ни о чем. Не смотришь в телефон, не отвечаешь на звонки», – считает Клопп.
А еще развеселили одноклассники и старые фотографии
«У нас есть чат с одноклассниками. Я спросил, нет ли у них моих детских фото, потому что их нет у меня – они все у моей мамы, и я не думал их забирать. Моя двоюродная сестра была моей одноклассницей и начала их отправлять.
Тогда все остальные сделали то же самое, и они кидали, кидали и кидали их, это было здорово, если честно. Я сильно смеялся, столько воспоминаний нахлынуло. Это было просто чудесно. Теперь эти фотки есть у меня!».
На сайте «Ливерпуля» сразу же их вывесили.
«В молодости я странно выглядел, может, людям кажется так и сегодня, но меня это никогда не волновало. Если в эти трудные времена люди будут смеяться надо мной – все нормально, никаких проблем», – улыбается Клопп.
Видео можно посмотреть здесь: