Гуанчжоу Эвергранд
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#Гуанчжоу Эвергранд #Футбол

🚗 Футболист из Китая подделал номер машины, чтобы выезжать из дома. Клуб расторг с ним контракт

14 апреля, 21:58

Скриншот из твиттера Goal

33-летний китайский полузащитник Ю Ханьчао выиграл пять китайских чемпионств и азиатскую ЛЧ в «Гуанчжоу Эвергранд». Теперь будет искать новую команду из-за инцидента, не связанного с футболом.

В клубе заметили видеоролик, в котором Ханьчао пытается поменять букву на номере машины – с «Е» на «F». Возможно, это было сделано для того, чтобы избежать местных ограничений движения.

В комментариях предполагают, что этого (расторжения контракта) игрок и добивался, иначе – зачем он стал бы это делать на улице?

Сообщается, что футболист также был оштрафован на 5000 юаней.

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