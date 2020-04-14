🚗 Футболист из Китая подделал номер машины, чтобы выезжать из дома. Клуб расторг с ним контракт

33-летний китайский полузащитник Ю Ханьчао выиграл пять китайских чемпионств и азиатскую ЛЧ в «Гуанчжоу Эвергранд». Теперь будет искать новую команду из-за инцидента, не связанного с футболом.

В клубе заметили видеоролик, в котором Ханьчао пытается поменять букву на номере машины – с «Е» на «F». Возможно, это было сделано для того, чтобы избежать местных ограничений движения.