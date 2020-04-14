Гуанчжоу Эвергранд
Футбол
🚗 Футболист из Китая подделал номер машины, чтобы выезжать из дома. Клуб расторг с ним контракт
14 апреля, 21:58
33-летний китайский полузащитник Ю Ханьчао выиграл пять китайских чемпионств и азиатскую ЛЧ в «Гуанчжоу Эвергранд». Теперь будет искать новую команду из-за инцидента, не связанного с футболом.
В клубе заметили видеоролик, в котором Ханьчао пытается поменять букву на номере машины – с «Е» на «F». Возможно, это было сделано для того, чтобы избежать местных ограничений движения.
В комментариях предполагают, что этого (расторжения контракта) игрок и добивался, иначе – зачем он стал бы это делать на улице?
Сообщается, что футболист также был оштрафован на 5000 юаней.
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