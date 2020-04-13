Колумбийский футболист рассказал, что кто-то проник на его ферму и изнасиловал корову

В Колумбии с 17 марта введено чрезвычайное положение. Всего в стране на 13 апреля заразились коронавирусом 2776 человек (выздоровели 257, умерли 109). В стране действует всеобщий карантин. Правительство хочет ослабить его меры после 26 апреля.

На фоне пандемии в стране неоднозначная ситуация с преступностью. В бедных районах не доходит гуманитарная помощь из-за партизан РВСК (революционные вооруженные силы Колумбии, экстремистская партия коммунистических взглядов).

Но в целом ситуация с криминалом улучшилась. Например, в период с 20 по 25 марта в стране было зарегистрировано 91 убийство по сравнению с 206 за тот же период годом ранее. Число нападений сократилось до 283 с 2046, а число грабежей с 5045 до 486.