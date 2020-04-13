Колумбийский футболист рассказал, что кто-то проник на его ферму и изнасиловал корову
Нападающий «Атлетико Хуниор» Мигель Борха выложил в фейсбуке видео, где рассказал о том, как какие-то парни проникли к нему на ферму, а затем издевались и изнасиловали его корову.
«Ее пытали какие-то наркоманы, которые думают, что они короли района. Родители, пожалуйста, следите за своими детьми»
На видео Борха кормит животное, которое явно находится в очень тяжелом состоянии. Полиция уже начала расследование, а ветеринары пытаются спасти корову.
Мигель Борха – нападающий местного «Атлетико Хуниор». Вызывался пару лет назад в сборную (10 матчей, 3 гола). Чемпион Бразилии с «Палмейрасом». В Европе поиграл только за итальянский «Ливорно».
В Колумбии с 17 марта введено чрезвычайное положение. Всего в стране на 13 апреля заразились коронавирусом 2776 человек (выздоровели 257, умерли 109). В стране действует всеобщий карантин. Правительство хочет ослабить его меры после 26 апреля.
На фоне пандемии в стране неоднозначная ситуация с преступностью. В бедных районах не доходит гуманитарная помощь из-за партизан РВСК (революционные вооруженные силы Колумбии, экстремистская партия коммунистических взглядов).
Но в целом ситуация с криминалом улучшилась. Например, в период с 20 по 25 марта в стране было зарегистрировано 91 убийство по сравнению с 206 за тот же период годом ранее. Число нападений сократилось до 283 с 2046, а число грабежей с 5045 до 486.