Семь историй из Кубка Америки-2021. Поддельные тесты на ковид, звонки вратаря Аргентины психологу и голы чилийца-англичанина
Завершился Кубок Америки-2021. В финале играли Аргентина и Бразилия (1:0). Сборная Колумбии заняла третье место на турнире. Лионель Месси стал лучшим бомбардиром Кубка Америки – еще до финала он забил четыре гола и сделал пять результативных передач. Бразилия проиграла домашний турнир, но даже без этого факта на Кубке Америки было много интересного.
Жезус пропустил финал из-за агрессии. Сыграл прямой ногой почти в голову сопернику
Номинально Габриэл Жезус был главным форвардом Бразилии на этом турнире, но у него как-то сразу не пошло. Единственным результативным действием Жезуса остался голевой пас в матче против Перу (4:0). Зато плей-офф закончился для него уже через 46 минут матча против Чили. Он полетел на соперника прямой ногой, когда тот играл головой. Итог – удаление.
Сначала Жезус пропустил только полуфинал, но перед финальной игрой КОНМЕБОЛ отдельно выписал ему штраф и продлил дисквалификацию. Это очень не понравилось Неймару – он опубликовал агрессивное сообщение в инстаграме. «Блестящий анализ. Поздравляю вас», – писал Неймар. Жезус перед финалом тоже подбадривал партнеров в инстаграме.
Весь турнир – напряженная атмосфера и меры безопасности из-за коронавируса
Мы подробно рассказывали в отдельном материале о постоянной смене места проведения Кубка Америки-2021. Колумбия потеряла право на турнир из-за внутренних протестов, Аргентина – из-за коронавируса. Только за две недели до старта Кубок Америки согласилась принять Бразилия. Но даже там не было какой-то особенной атмосферы.
Перед стартом турнира проявились массовые положительные тесты. La Gazzetta dello Sport писала, что заражены около 20 игроков в четырех сборных. На финал «Маракана» почти заполнилась на 10% – 7800 зрителей. Потом организаторы увидели у них поддельные отрицательные тесты на коронавирус. И допустили на стадион только около 600 фанатов.
Победитель молодежного Евро забивал на Кубке Америки за Чили
Бену Бреретону 22 года. Он все время жил и играл в Англии, где с 2019 года официально принадлежит «Блэкберну». На чемпионате Европы до 19 лет Бреретон выигрывал золотые медали в составе сборной Англии. В 2017-м вместе с ним играл Мэйсон Маунт, который сейчас выходит на Евро за взрослую Англию. Сам Бреретон сборную сменил – теперь он чилиец.
Так получилось, потому что в состав взрослой Англии Бреретон ни разу не попадал. Зато у его матери нашлись чилийские корни. В Чили он использует фамилию Бреретон Диаз. На Кубке Америки-2021 забил Боливии и сделал голевую передачу в игре с Уругваем. Фанаты поддерживают, но Бреретону тяжелее всего внутри команды. Он не знает язык.
Йерри Мина танцевал после пенальти. Но попался на провокацию
Защитник Колумбии Йерри Мина постоянно танцует. Показывал первые танцы еще в «Барселоне» – тогда фанаты воспроизводили их на «Камп Ноу». На Кубке Америки-2021 сборная Колумбии выбила Уругвай, когда победила в серии пенальти. Мина – один из авторов голов в послематчевой серии. Реализованный пенальти он отметил очередным танцем.
Танец Мины аукнулся уже в следующем матче с Аргентиной. В новой игре он снова бил пенальти в послематчевой серии, но занервничал из-за слов вратаря Аргентины Мартинеса. Тот отвлекал его разговорами перед ударом. Когда расстроенный Мина шел обратно к команде, включился уже Месси. Тот крикнул Мине: «Танцуй сейчас». В «Барселоне» они какое-то время играли вместе.
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Главные звезды критиковали газон. Слова тренеров: «Это поле для другого вида спорта»
Лионель Месси и Неймар – два лучших игрока Кубка Америки-2021. КОНМЕБОЛ официально признал лучшими сразу обоих, потому что выбор одного из них был слишком сложным. Именно Месси и Неймар громче и чаще остальных высказывались по поводу качества газона. Страдал стадион имени Нилтона Сантоса в Рио-де-Жанейро, где проходила часть матчей.
Месси критиковал качество газона после матча Аргентины и Чили. Неймар просил починить поле через инстаграм. Тренер Бразилии Тите говорил так: «Те, кто хотят сотворить красоту, не могут это сделать. Недопустимо, чтобы две классные команды играли в таких условиях». Слова тренера Аргентины Скалони: «Это поле больше подходит для другого вида спорта».
Фанаты Перу придумали песню «Лапагол» и модельку «Легодула»
Джанлука Лападула забил три гола и сделал ассист на Кубке Америки-2021. Его сборная Перу заняла четвертое место, но Лападула – один из самых обсуждаемых игроков турнира. Лападула выбрал сборную Перу, потому что у него есть корни по материнской линии (все как у Бреретона). Сейчас он остается главным игроком команды в глазах перуанских фанатов.
На трибунах они поют песню «Лапагол», которая восхваляет Лападулу. Уже во время Кубка Америки появилась лего-моделька «Легодула». Задумка – просто посмеяться. Но перуанские фанаты уже надеются, что работники компании обратят внимание на эту идею. Лападула отвечает на такое внимание фанатов огромными постами в инстаграме.
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Вратарь Аргентины звонил психологу – так он настраивался на турнир
Эмилиано Мартинес провел лучший клубный сезон, когда сыграл 15 сухих матчей за «Астон Виллу». Потом он поехал на Кубок Америки, где был основным вратарем Аргентины в шести играх. Из-за Кубка Америки Мартинес пропустил рождение дочери, но перед главным моментом в международной карьере сосредоточился только на игре за сборную.
Его слова на пресс-конференции: «Я знал, что не смогу присутствовать при рождении дочери. Это сделало меня сильнее. Я поработал со своим психологом, чтобы полностью посвятить себя сборной Аргентины. Еще мне очень помог капитан. Получаю наслаждение от нахождения в этой команде». Мартинесу 28 лет. Два сезона назад он играл в Чемпионшипе за «Рединг».