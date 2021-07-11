Семь историй из Кубка Америки-2021. Поддельные тесты на ковид, звонки вратаря Аргентины психологу и голы чилийца-англичанина

Жезус пропустил финал из-за агрессии. Сыграл прямой ногой почти в голову сопернику

Номинально Габриэл Жезус был главным форвардом Бразилии на этом турнире, но у него как-то сразу не пошло. Единственным результативным действием Жезуса остался голевой пас в матче против Перу (4:0). Зато плей-офф закончился для него уже через 46 минут матча против Чили. Он полетел на соперника прямой ногой, когда тот играл головой. Итог – удаление.

Сначала Жезус пропустил только полуфинал, но перед финальной игрой КОНМЕБОЛ отдельно выписал ему штраф и продлил дисквалификацию. Это очень не понравилось Неймару – он опубликовал агрессивное сообщение в инстаграме. «Блестящий анализ. Поздравляю вас», – писал Неймар. Жезус перед финалом тоже подбадривал партнеров в инстаграме.

Весь турнир – напряженная атмосфера и меры безопасности из-за коронавируса

Мы подробно рассказывали в отдельном материале о постоянной смене места проведения Кубка Америки-2021. Колумбия потеряла право на турнир из-за внутренних протестов, Аргентина – из-за коронавируса. Только за две недели до старта Кубок Америки согласилась принять Бразилия. Но даже там не было какой-то особенной атмосферы.

Перед стартом турнира проявились массовые положительные тесты. La Gazzetta dello Sport писала, что заражены около 20 игроков в четырех сборных. На финал «Маракана» почти заполнилась на 10% – 7800 зрителей. Потом организаторы увидели у них поддельные отрицательные тесты на коронавирус. И допустили на стадион только около 600 фанатов.