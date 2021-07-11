Эта победа Аргентины – история 🏆

Сборная Аргентины обыграла Бразилию в главном матче Кубка Америки-2021. Единственный гол забил Анхель Ди Мария – ярчайший герой первого тайма. Он вышел в стартовом составе Аргентины всего во второй раз за весь турнир, но на 22-й минуте впервые на Кубке Америки-2021 отметился голом. Аргентина победила Бразилию на ее стадионе «Маракана».

До этой игры Бразилия не проигрывала официальные матчи с 2018 года. Тогда был яркий четвертьфинал ЧМ-2018, который закончился для нее поражением от Бельгии (1:2). Потом были отдельные проигрыши в товарищеских матчах (даже от Аргентины), но в 2019 году именно Бразилия взяла Кубок Америки. На пути к финалу она выбивала Аргентину (2:0).

Теперь Аргентина сравнялась с Уругваем по количеству побед на Кубке Америки. Уругвай владел историческим рекордом – 15 побед на этом турнире. Последняя для него была в 2011 году, когда в финале случился разгром Парагвая (3:0). Аргентина шла к 15-й победе в Кубке Америки с 1993 года. После той даты она имела серию из четырех проигранных финалов подряд.