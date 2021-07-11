Эта победа Аргентины – история 🏆
Сборная Аргентины обыграла Бразилию в главном матче Кубка Америки-2021. Единственный гол забил Анхель Ди Мария – ярчайший герой первого тайма. Он вышел в стартовом составе Аргентины всего во второй раз за весь турнир, но на 22-й минуте впервые на Кубке Америки-2021 отметился голом. Аргентина победила Бразилию на ее стадионе «Маракана».
До этой игры Бразилия не проигрывала официальные матчи с 2018 года. Тогда был яркий четвертьфинал ЧМ-2018, который закончился для нее поражением от Бельгии (1:2). Потом были отдельные проигрыши в товарищеских матчах (даже от Аргентины), но в 2019 году именно Бразилия взяла Кубок Америки. На пути к финалу она выбивала Аргентину (2:0).
Теперь Аргентина сравнялась с Уругваем по количеству побед на Кубке Америки. Уругвай владел историческим рекордом – 15 побед на этом турнире. Последняя для него была в 2011 году, когда в финале случился разгром Парагвая (3:0). Аргентина шла к 15-й победе в Кубке Америки с 1993 года. После той даты она имела серию из четырех проигранных финалов подряд.
Другие исторические итоги матча Аргентины и Бразилии:
✔️ Аргентина прервала серию из шести подряд поражений в финалах разных турниров. Она началась в 2004-м – с очередного финала Кубка Америки. Дальше было поражение в Кубке конфедераций-2005, в трех других финалах Кубка Америки и на ЧМ-2014. Тогда Аргентина даже дошла до дополнительного времени, но все решил золотой гол Марио Гетце.
✔️ Аргентина не побеждала Бразилию на Кубке Америки с 1991 года. Последняя победа была еще раньше последнего титула. Бразилия за это время три раза победила Аргентину, а еще в трех играх у них были ничьи. Бразилия поучаствовала и в той неудачной серии с проигранными финалами. В них она тоже обыгрывала Аргентину еще три раза.
✔️ Месси > Неймар. Месси проигрывал с Аргентиной три финала Кубка Америки. Аргентина в этих играх даже не забивала. В 34 года Месси оставался без трофеев во взрослой сборной Аргентины. Победа на Олимпиаде в этом рейтинге не учитывается. В финале Кубка Америки-2021 прервалась серия без голов – и Месси взял трофей. Неймар свой первый финал Кубка Америки ему проиграл.
✔️ Аргентина сравнялась с Бразилией по победам в их личных финалах Кубка Америки. Этот матч был четвертым между командами на этой стадии. Ранее у Аргентины была только победа в 1937 году. Бразилия побеждала ее в 2004-м и в 2007-м. Сейчас Аргентина взяла свою вторую победу. И сделала это на счастливом стадионе для Бразилии.
✔️ Для Бразилии это поражение – турнирная трагедия. Перед матчем с Аргентиной она победила в шести финалах подряд во всех турнирах. Серия включала в себя три победы в Кубке Америки и столько же побед в Кубке конфедераций. Бразилия не проигрывала Аргентине на «Маракане» с 1989 года. Даже тогда это было поражение в товарищеском матче.
Таким был этот исторический матч: