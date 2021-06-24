Месси получил сюрприз на день рождения: игроки сборной спели в его номере, подарили вино, канистру с водой и кепку

Лионелю Месси исполнилось 34 года. День рождения он по привычке празднует в сборной. Она играет на Кубке Америки. У Месси за три матча 1+1, а у Аргентины две победы и одна ничья. Впереди последний матч в группе против Боливии, аргентинцы точно попадут в плей-офф.

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В день рождения Месси запостил в инстаграме милейшее видео. К нему в комнату пришла вся команда. Сначала игроки спели испанскую версию Happy Birthday, а потом завалили подарками. Месси получил странные вещи. Например, канистру с водой. Были еще кепка, бутылка вина и банки с неизвестным содержимым.