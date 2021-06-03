Месси помог достать вакцины от коронавируса для всех игроков Кубка Америки. Вы удивитесь, но у этой акции много критиков
Кубок Америки должен был пройти в 2020 году в те же сроки, что и Евро-2020. Из-за пандемии коронавируса оба турнира перенеслись на год вперед и пройдут почти так же синхронно, но уже летом 2021-го.
Но Кубок Америки пережил намного больше приключений, чем Евро. Изначально хозяевами считались Колумбия и Аргентина. Но Колумбия лишилась права проведения из-за политических протестов внутри страны. В конце мая права лишилась и Аргентина – из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки. За две недели до старта Кубок Америки остался вообще без хозяев и экстренно переехал в Бразилию, потому что уже проходил там в 2019 году. Сроки: 13 июня – 10 июля.
Конфедерация футбола Южной Америки настаивает: все игроки и тренеры на турнире должны быть привиты.
На поставку вакцин повлияли три футболки с автографом
В апреле The Guardian рассказал, что лидер Аргентины Лионель Месси помог закупить 50 тысяч доз вакцины против коронавируса для южноамериканских игроков. Чтобы они успели привиться и турнир состоялся. Для этого Месси отправил руководству китайской компании Sinovac, которая придумала вакцину CoronaVac, три футболки с автографами и тем самым поспособствовал сделке.
По данным Diario Sport, Месси сам планировал привиться китайской вакциной.
Сделку по вакцинам контролировал глава КОНМЕБОЛ Алехандро Домингес, параллельно отчитываясь об этом в твиттере. «Историческое событие! Вакцины прибыли в Южную Америку. КОНМЕБОЛ собирается стать первой гражданской организацией в мире, которая проведет вакцинацию, принеся пользу тысячам семей из десяти стран Южной Америки», – писал он еще в конце апреля.
Важно. Ни сам Месси, ни КОНМЕБОЛ не подтвердили его личное участие и тем более историю с футболками, но об этом говорит уже слишком много разных медиа, а сами участники не опровергли факт.
Противники этой истории говорят про пиар и неоправданное возвышение спортсменов. И не везде эта вакцина одобрена
Далеко не все были этим довольны.
📢 «Просто невероятно. Для тех, кто не любит футбол, это удар в живот», – возмущен нейробиолог и преподаватель Университета Дьюка Мигель Николелис.
📢 «Есть люди, которым эта вакцина нужна больше, чем спортсменам», – директор «Коринтианс» Роберто де Андраде.
📢 «Это не похоже на разумное решение – отдавать предпочтение молодым футболистам перед всеми остальными людьми», – аргентинский биотехнолог Эрнесто Резник.
При этом только в шести странах-членах КОНМЕБОЛ вакцина Sinovac разрешена. В остальных четырех (Аргентина, Боливия, Перу и Венесуэла имеют соглашение с Sinopharm) – нет. Так, например, от предложения вакцинироваться отказались аргентинские клубы из Кубка Либертадорес.
Другие популярные версии в обсуждении темы в Южной Америке сейчас:
- Это в том числе рекламный ход – показать, насколько КОНМЕБОЛ заботится об игроках.
- Есть опасение, что, привившись, игроки откажутся от мер предосторожности.
КОНМЕБОЛ считает, что вакцинирование игроков станет еще одним барьером на пути развития коронавируса. Организация заверила, что каждая доза предназначена только для участников турнира и не будет использована для людей, которые не входят в их число.
Что вообще за вакцина от Sinovac
Вакцина от Sinovac для экстренного применения к людям старше 18 лет одобрена ВОЗ 1 июня. В марте этого года закупившая вакцину Турция оценила ее эффективность в 83,5%. Сам производитель публикует такие данные: 62,3% после двух доз с интервалом в 28 дней между ними.
В апреле высокую эффективность вакцины отметили министр науки и министр иностранных дел Чили. Вакцина от Sinovac – одна из основных в стране, применяемых для вакцинации. В Бразилии же ее эффективность в начале года достигла всего 50,4%. В Перу вообще были два скандала – с коррупцией и с передачей вакцины чиновникам раньше медицинских центров.
В середине апреля всеобщее внимание привлекло заявление главы Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний Гао Фу, который сказал о низкой эффективности китайских вакцин от коронавируса. Хотя потом он отметил, что его слова неверны истолкованы.
Не пора ли Месси взять уже трофей со сборной?..