Месси помог достать вакцины от коронавируса для всех игроков Кубка Америки. Вы удивитесь, но у этой акции много критиков

Кубок Америки должен был пройти в 2020 году в те же сроки, что и Евро-2020. Из-за пандемии коронавируса оба турнира перенеслись на год вперед и пройдут почти так же синхронно, но уже летом 2021-го.

Но Кубок Америки пережил намного больше приключений, чем Евро. Изначально хозяевами считались Колумбия и Аргентина. Но Колумбия лишилась права проведения из-за политических протестов внутри страны. В конце мая права лишилась и Аргентина – из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки. За две недели до старта Кубок Америки остался вообще без хозяев и экстренно переехал в Бразилию, потому что уже проходил там в 2019 году. Сроки: 13 июня – 10 июля.

Конфедерация футбола Южной Америки настаивает: все игроки и тренеры на турнире должны быть привиты.

На поставку вакцин повлияли три футболки с автографом

В апреле The Guardian рассказал, что лидер Аргентины Лионель Месси помог закупить 50 тысяч доз вакцины против коронавируса для южноамериканских игроков. Чтобы они успели привиться и турнир состоялся. Для этого Месси отправил руководству китайской компании Sinovac, которая придумала вакцину CoronaVac, три футболки с автографами и тем самым поспособствовал сделке.

По данным Diario Sport, Месси сам планировал привиться китайской вакциной.