Кубок Америки экстренно перешел в Бразилию – за две недели до старта. Колумбия потеряла турнир из-за протестов, за ней Аргентина – из-за вируса
Прямо во время Евро-2020 в Южной Америке должен пройти свой континентальный турнир. Кубок Америки в 2020-м изначально запланирован ровно в те же сроки, что и Евро (12 июня – 12 июля). И тоже смещен на год вперед из-за пандемии коронавируса.
🇦🇷 🇨🇴 Изначально в 2020-м хозяевами Кубка Америки планировались Аргентина и Колумбия – впервые за долгое время турнир проходил бы не в одной стране.
🇨🇴 🚫 В мае-2021 Колумбия лишилась права проведения – вся ее доля матчей экстренно перенеслась только в Аргентину.
🇦🇷 🚫 В конце мая Аргентина тоже лишилась права проведения.
Кубок Америки запланирован на 13 июня – 10 июля. За две недели до старта у турнира на какое-то время не было хозяина.
Что там в Колумбии: падение ВВП, повышение налогов и столкновение с полицией
⚔️ В конце апреля колумбийцы вышли на улицы против новой налоговой реформы: правительство после падения ВВП предложило компенсировать нехватку бюджета через повышение налоги для физических лиц. После массового недовольства налоговая реформа отменилась, но протесты все равно продолжались – уже из-за действий полиции. Они идут до сих пор.
⚔️ В уличных столкновениях есть погибшие (данные варьируются – в среднем это число от 15 до 40) и около тысячи раненых.
⚔️ Из-за загруженности полиции и общего уровня беспорядков в Колумбии уже пострадал клубный футбол: некоторые матчи чемпионата и Кубка Либертадорес или отменили, или перенесли в другие страны.
Колумбия предлагала перенести Кубок Америки на ноябрь и объясняла, что так даже лучше: на трибуны придет больше людей. Но футбольная федерация Южной Америки КОНМЕБОЛ отказалась от такого варианта – в том числе из-за старта европейского сезона, когда клубы не готовы отпускать своих южноамериканских звезд.
Что там с Аргентиной – по 30 тысяч заболевших ежедневно
Перенос турнира только в Аргентину тоже был спорным ходом:
💉 С конца марта в стране разгоняется новая волна пандемии коронавируса. Если в марте было в среднем 7-8 тысяч случаев заражения за день, то в апреле – больше 20 тысяч. В мае статистика вообще перевалила за 30 тысяч.
💉 Местный чемпионат уже приостановлен до 30 мая. Это не совпадает с политикой Кубка Америки, по которой стадионы должны заполняться на 30%.
💉 31 мая КОНМЕБОЛ сообщила, что Аргентина не примет матчи Кубка Америки «в связи с сложившимися обстоятельствами» и пообещала в ближайшее время дать новости по этой теме. Про коронавирус в сообщении ни слова, но причина переноса и так очевидна.
Как теперь быть – а никто не знает. Есть экстренные запасные варианты, но каждый из них со своими проблемами
До старта – меньше двух недель, а где состоится турнир – большой вопрос. Прошлый турнир проводился в Бразилии, но это было еще до ковида в 2019-м. В том же году при определении стран-хозяек Кубка Америки-2020 была отклонена заявка США. Турнир 2024 года пройдет в Эквадоре.
Инсайды от крупного бразильского медиа TyC Sports говорят: турнир или получат Чили и Парагвай, или он переедет в США, или будет вообще отменен.
🇨🇱 🇵🇾 Вариант с Чили и Парагваем неплох лишь наполовину – в Парагвае тяжелая ситуация с коронавирусом.
🇺🇸 В США проведение не рассматривалось изначально – КОНМЕБОЛ хотела, чтобы турнир состоялся в Южной Америке, но теперь обсуждается и такой вариант.
🚫 Отмена Кубка Америки – крайний случай, но его КОНМЕБОЛ также вынуждена рассматривать из-за близости сроков. После заседания 31 мая ситуация прояснится.
UPD. КОНМЕБОЛ официально перенесла турнир в Бразилию.