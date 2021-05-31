Кубок Америки экстренно перешел в Бразилию – за две недели до старта. Колумбия потеряла турнир из-за протестов, за ней Аргентина – из-за вируса

Прямо во время Евро-2020 в Южной Америке должен пройти свой континентальный турнир. Кубок Америки в 2020-м изначально запланирован ровно в те же сроки, что и Евро (12 июня – 12 июля). И тоже смещен на год вперед из-за пандемии коронавируса.

🇦🇷 🇨🇴 Изначально в 2020-м хозяевами Кубка Америки планировались Аргентина и Колумбия – впервые за долгое время турнир проходил бы не в одной стране.

🇨🇴 🚫 В мае-2021 Колумбия лишилась права проведения – вся ее доля матчей экстренно перенеслась только в Аргентину.

🇦🇷 🚫 В конце мая Аргентина тоже лишилась права проведения.

Кубок Америки запланирован на 13 июня – 10 июля. За две недели до старта у турнира на какое-то время не было хозяина.

Что там в Колумбии: падение ВВП, повышение налогов и столкновение с полицией

⚔️ В конце апреля колумбийцы вышли на улицы против новой налоговой реформы: правительство после падения ВВП предложило компенсировать нехватку бюджета через повышение налоги для физических лиц. После массового недовольства налоговая реформа отменилась, но протесты все равно продолжались – уже из-за действий полиции. Они идут до сих пор.

⚔️ В уличных столкновениях есть погибшие (данные варьируются – в среднем это число от 15 до 40) и около тысячи раненых.