Первый матч Месси за «Барсу» длился всего 8 минут. Зато он ждал его 11 месяцев и наслушался протестов соперника

Главный тренер «Барселоны» Франк Райкард постепенно готовил Месси к дебюту за клуб. Он постоянно брал его на тренировки первой команды, но к матчам не подпускал. Позже Месси называл Райкарда важнейшим тренером в карьере. Из-за веры в него и такой методики, которая позволила Месси постепенно войти во взрослый футбол.

ESPN делал большой материал с воспоминаниями участников того матча «Барсы» и «Эспаньола». Мигел Лотина тогда тренировал «Эспаньол». Он рассказывал, что клуб в то время думал об аренде Месси. Эту информацию позже подтверждал Маурисио Почеттино. Тогда он играл за «Эспаньол», где затем успешно тренировал.

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Разговоры об аренде Месси возникали не просто так. «Барселона» долго выбивала для него официальное разрешение на игру за клуб в чемпионате Испании. УЕФА признал, что Месси может выходить за команду в любых турнирах без оглядки на заявку. Для игры в Испании ему требовалось гражданство – там он считался легионером.