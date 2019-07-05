Месси постоянно обыгрывает Агуэро в FIFA и злится, когда он допоздна смотрит телевизор. Почему это так мило?
За два дня до старта Кубка Америки-2019 Лео Месси опубликовал в инстаграме фото с калебасом. На фоне – спящий Серхио Агуэро. «Пьем мате с соседом по комнате», – подписал пост Месси. Позже Агуэро пришел в комментарии: «Будильник не сработал».
Такие шутки – обычная тема, потому что Месси и Агуэро дружат уже очень давно. Их история: от случайного знакомства и сблизившей их трагедии до открытого троллинга и семейных посиделок.
Агуэро тоже могли звать Лионелем. Не разрешили местные власти
Район Ла Вилла Итати в аргентинском Кильмесе – суровые трущобы, где на узких улицах в поисках работы и денег живет 50 тысяч человек. Здесь в двухкомнатной железобетонной коробке ютилась семья Серхио Агуэро: родители, он сам и шесть его братьев и сестер. Когда Агуэро вызывали в сборную Аргентины U-15, из-за финансовых проблем он часто оставался ночевать на базе – за обратную дорогу просто нечем было платить.
Агуэро родился, когда его родители были еще несовершеннолетними и не состояли в браке. В таких случаях по закону в свидетельстве о рождении прописывается только фамилия матери – Агуэро. Местное законодательство ограничило родителей и в другом: они хотели дать сыну второе имя Лионель, хотя доступным был только один вариант – Леонель. С такой же проблемой когда-то столкнулся отец Агуэро – и он тоже Леонель.
Месси родился на год раньше Агуэро. В Росарио его жизнь была более простой и беззаботной, а власти сразу одобрили имя Лионель. В 13 лет вместе с отцом он переехал в Барселону, чтобы пробиться в Ла Масию. Дальше вы все знаете сами.
Дебют Агуэро в 15 лет: Месси следил за ним по телевизору, но даже не расслышал фамилию
16-летний Месси вернулся в Росарио на летние каникулы и субботним вечером включил телевизор, чтобы посмотреть матч чемпионата Аргентины «Индепендьенте» – «Сан-Лоренсо». «Мало помню саму игру, но запомнил момент, когда показали мальчика из «Индепендьенте», который казался моим ровесником и собирался дебютировать в основе», – вспоминает Месси в книге Агуэро «Рожденный побеждать».
Тем мальчиком был Серхио Агуэро. Месси не расслышал имя, но от комментатора узнал, что моложе дебютантов в истории аргентинского чемпионата еще не было. Месси удивился, что дебютировать на профессиональном уровнем можно так рано. «То, что произвело на Месси самое сильное впечатление, – это просмотр того матча по телевизору, когда он услышал, как комментатор назвал тот день историческим», – рассказывает Даниэль Фреско, написавший биографию Агуэро.
С 2005 года всегда живут в одном номере. Агуэро любит смотреть телевизор, когда Месси спит
На чемпионат мира U-20 в Голландию Месси и Агуэро отправились как самые молодые в команде. Тренер Мигель Анхель Тохо решил, что они должны жить в одной комнате: Агуэро уже ждали в Европе, а Месси постепенно бы помогал ему адаптироваться к новой жизни.
После победы на ЧМ (в финале с Нигерией Месси сделал дубль, а Агуэро заработал один из пенальти) они живут исключительно вдвоем. Если кто-то пропускает сборы, то второй живет в номере один. Однажды Месси не приехал в расположение сборной и отправил Агуэро смс: «С кем тебя поселили?». Тот ответил: «Не волнуйся, любовь моя. Я один». Месси пошутил: «Не изменяй мне!».
Перед важными матчами Месси очень быстро засыпает, хотя Агуэро любит допоздна смотреть телевизор. Серхио приглушает звук, но Лео все равно просыпается, берет пульт и выключает телевизор. «Когда он спит, мне приходится на цыпочках прокрадываться до туалета и отключать вибрацию на телефоне, чтобы его не разбудить», – смеется Агуэро.
Месси постоянно побеждает в FIFA (ну, это он так говорит) и хочет, чтобы его номер носил только Агуэро
Да, когда Лео выпадает из состава сборной, его 10-й номер переходит к Агуэро. На этом настоял он сам. «Когда меня нет в команде, его должен использовать Серхио», – объясняет Месси.
Впервые Агуэро надел десятку в товарищеском матче против Боснии и Герцеговины, а потом получил от Лео сообщение: «Ты собираешься выйти с ним? Не боишься?». Агуэро в порядке: «Я с удовольствием натягиваю майку с 10-м номером, но понимаю, что он принадлежит Месси».
Месси называет Агуэро своим братом и говорит, что всегда обыгрывает его в FIFA на PlayStation. «Серхио заставляет меня смеяться. Мы очень разные. Он весь день на взводе, а я спокойный», – отмечает Месси. Друзья семьями регулярно проводят свободное время вместе. Только посмотрите, какую милую форму подарил Агуэро сыну Месси Тьяго:
Месси и Агуэро вместе приходят в гости в академию «Манчестер Сити». А еще – промахиваются по воротам. Тоже вместе:
Случайно познакомились на сборах, а потом жили в одной комнате
Их первая встреча произошла в Буэнос-Айресе в тренировочном лагере сборной Аргентины: Месси вызвали в команду U-20, Агуэро – в U-17. Они еще не пересекались, но уже слышали друг о друге. «Тогда он не мог сложить два плюс два», – смеется Агуэро.
В 2005 году на молодежный чемпионат мира U-20 в Голландию игроки отправлялись вместе. На обеде перед стартом турнира Агуэро рассмешил всю команду. Месси сидел в компании Гарая и Формики и обсуждал бутсы, которые привез из США. «Я не понимал, кто вообще этот малыш», – вспоминает Агуэро. Сначала он спросил у сидящего рядом с ним Месси имя, потом – фамилию. «Разве ты не знаешь, кто это?» – удивилась и засмеялась компания.
Про талант Лео слышала вся планета, но Агуэро слабо следил за европейским футболом. В тот момент его больше интересовало, откуда тот раздобыл бутсы, чем он сам. Позднее Агуэро объяснили, что Месси играет за «Барселону» и скоро разорвет мир. Лео совсем не расстроился, потому что устал от постоянного внимания. Тогда между ними возникла взаимная симпатия и восхищение.
Тренер сборной Аргентины по фитнесу уже предлагал расселить всех игроков по отдельности для полноценного восстановления, но Месси сразу выступил против: «Может, это хорошо для всех, но мы с Серхио остаемся вместе!».
Их сблизила трагедия: у Агуэро умер друг, Месси сообщил об этом первым
Тот друг – вратарь Эмилиано Молина, с которым Агуэро дружил в «Индепендьенте» и мечтал вместе с ним разнести большой футбол. Этого не случилось. Летом 2005 года Молина на легковушке влетел в грузовик. Итог: больница, множественные переломы, отек мозга и 11 операций. Помощи врачей не хватило – Молина умер.
Когда это случилось, Агуэро находился со сборной. Он мониторил ситуацию из новостей. Это же делали сотрудники гостиницы, которые оберегали его от неприятностей. В ночь, когда Молина умер, они специально отключили вай-фай, хотя в некоторых номерах оставался доступ в интернет. Месси проснулся раньше Агуэро, узнал о трагедии и сообщил о ней. Друзья долго плакали и обнимались, чтобы поддержать друг друга.
«Это было очень трудное время, которое сделало их дружбу сильнее. То, как Серхио и Лео рассказывают о том моменте, потрясает меня до сих пор», – говорит Даниэль Фреско.