Как живет пацан, который одновременно сын Агуэро, внук Марадоны и крестник Месси

В 2008-м году Серхио Агуэро начал встречаться с дочкой Марадоны Джанинной. А уже в феврале 2009-го у пары появился сын Бенджамин, которого крестил Лео Месси. Через четыре года они развелись, и ребенок стал жить между двумя враждующими семьями: Агуэро и Марадоны.

Вот характерный индикатор уровня ненависти между ними. В доме Диего Марадоны висит фото Бенджамина с отцом. Но у Агуэро, которого Марадона называл слабаком, вырезано лицо.