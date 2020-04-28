Бенджамин Агуэро
АПЛ
Серхио Агуэро
Лионель Месси
Диего Марадона
Манчестер Сити
Бока Хуниорс
Индепендьенте
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#Бенджамин Агуэро #Лионель Месси #АПЛ #Манчестер Сити #Диего Марадона #Серхио Агуэро #Бока Хуниорс #Индепендьенте

Как живет пацан, который одновременно сын Агуэро, внук Марадоны и крестник Месси

28 апреля, 19:35

Инстаграм Серхио Агуэро

В 2008-м году Серхио Агуэро начал встречаться с дочкой Марадоны Джанинной. А уже в феврале 2009-го у пары появился сын Бенджамин, которого крестил Лео Месси. Через четыре года они развелись, и ребенок стал жить между двумя враждующими семьями: Агуэро и Марадоны. 

Вот характерный индикатор уровня ненависти между ними. В доме Диего Марадоны висит фото Бенджамина с отцом. Но у Агуэро, которого Марадона называл слабаком, вырезано лицо.

Джанинна публично не так резко относится к Агуэро. Например, она просила в соцсетях не оскорблять его, «потому что он отец моего ребенка». Но некоторые ее поступки воспринимают как вызов бывшему мужу. В 2016-м она выложила в твиттер фото, где Карлос Тевес дает автограф Бену.

Важная деталь – футболка «Бока Хуниорс», ведь Агуэро играл за их конкурента – «Индепендьенте». В Аргентине это всерьез обсуждали, а запись с фото собрала три тысячи ретвитов.

Но Агуэро не против, что сын болеет за «Боку» и праздновал в 2019-м с Марадоной чемпионство: «Он болеет за «Боку», и что с этим поделать? Это наоборот только заряжает меня».

А мать не будет возражать, если он наденет футболку «Индепендьенте»: «Когда Агуэро приедет в Аргентину доигрывать, то, конечно, Бенджамин будет за него болеть на стадионе».

Сейчас 11-летний Бенджамин живет в Буэнос-Айресе. До пандемии часто виделся и путешествовал с отцом. Недавно покрасился в белый (как папа) и дал ему заценить новую прическу в фэйстайм.

Инстаграм Серхио Агуэро

Пока неизвестно, как у Бенджамина дела с футболом. В 2014-м он занимался в академии «Ман Сити», но актуальных новостей о его успехах нет. Зато он часто появляется в инстаграме обоих родителей. 

На праздновании 11-летия Бенджамина

Инстаграм Джанинны Марадоны

Инстаграм Серхио Агуэро

C рэпером Bad Bunny

Инстаграм Серхио Агуэро

Инстаграм Джанинны Марадоны

Инстаграм Серхио Агуэро

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