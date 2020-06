Тело Месси как секрет успеха. Особая длина шага, диета без сахара и мяса, тренировки с минимумом качалки

У стиля Месси есть побочный эффект − запредельная энергозатрата. Из-за этого он чуть не скатился в 2014-м

Но такие рывки и привели Месси к главному переломному моменту в карьере. Школа естественных наук при Университете Ливерпуля доказала: «Необычное движение – бег назад и вбок, ускорения, замедления и изменения направления – усиливает метаболическую нагрузку».

Проще говоря: непредсказуемые смены направления и танцы вокруг защитников на расстоянии пяти метров гораздо утомительнее, чем простой спринт по флангу. Эта идея подтверждается исследованием, опубликованным в Quarterly Research for Exercise and Sport. В статье «Чистая физиологическая стоимость дриблинга футбольного мяча» авторы делают вывод: дриблинг значительно увеличивает затраты энергии и воспринимается организмом как движение с усилием. В таких ситуациях уровень лактата в крови повышается так же, как и при беге на высоких скоростях.

Уровень лактата в крови означает накопление молочной кислоты в мышцах – то самое неприятное чувство жжения, которое ощущается во время интенсивных тренировок. Его повышение сопровождается усталостью и снижением работоспособности. Падение эффективности Месси началось в 2014 году.

После второго четвертьфинала ЛЧ сезона-2013/14 («Барселона» играла против «Атлетико») официальная статистика УЕФА показала дикую цифру: Лео пробежал 6,8 км – всего на полтора больше вратаря Пинту.