Удары головой – суперсила Роналду. Прыгает выше баскетболистов и за тренировку поднимает вес с 16 автомобилей
Роналду – киборг. В 34 года он имеет тело 20-летнего парня. В его организме содержится 7% жира (при 10-11% у других футболистов) и более 50% мышечной массы. Роналду не вылезает из спортзала и сидит на специальной диете: почти не употребляет алкоголь и не ест сладкое, потребляет много протеина, клетчатки в виде овощей и фруктов и медленных углеводов (из любимых блюд – рис с рыбой).
Роналду создал идеальное тело, которое вывело его на космический уровень. Важный маркер величия – игра головой. Ей он забивает каждый пятый мяч. И это реально топ:
Вот самое сочное и запоминающееся:
После гола Роналду в ворота «Манчестер Юнайтед» в 2013 году Алекс Фергюсон еще долго осознавал случившееся: «Сначала я обвинил Эвра, что он не боролся. Потом я увидел повтор и почувствовал себя немного глупо: колено Роналду находилось примерно на уровне головы Эвра. Это было феноменально!».
Вот так болельщики пытались повторить прыжок Роналду из матча с «МЮ», но сделать подобное человеку не из спорта почти нереально.
Как он это делает?
1. Мощный прыжок со своей техникой. В 2011 году Чичестерский университет провел несколько экспериментов и изучил биомеханику Роналду. С места его прыжок составляет 44 сантиметра (средний показатель среди футболистов), с разбега и с использованием рук – 78 (это на 7 сантиметров больше, чем у среднего игрока НБА!). Для сравнения: по данным Business Insider, максимальный результат Леброна Джеймса – 101,6 сантиметра. При этом рост Роналду составляет 1,86 метра, а Джеймса – 2,03.
«Физическая сила Роналду настолько удивительна, что он мог бы стать десятиборцем мирового класса», – говорит тренер по прыжкам в высоту Фазз Кан. Важные данные: сила прыжка, с которой Роналду отталкивается от газона, составляет 5g. Эта цифра сопоставима с нагрузкой, которую испытывает астронавт при взлете.
Экс-защитник «Арсенала» Мартин Киоун сравнил Роналду с баскетболистом, идущим на слэм-данк. Доктор Нил Смит отметил уместность таких параллелей: «Когда Роналду прыгает, он поджимает колени и ноги под ягодицы. Это приводит к временному повышению центра тяжести, что создает эффект зависания в воздухе».
Пример супермощи – победный гол в ворота Уэльса в полуфинале Евро-2016. Роналду взлетел над газоном на 76,2 сантиметра, коснулся мяча на высоте 2,61 метра, завис в воздухе на 0,85 секунды и совершил удар со скоростью 71,2 км/ч. Чтобы так же высоко прыгать и мощно бить, нужна не только сила ног:
2. Эффективно использует массу тела. Прокаченные верхняя и нижняя части тела дают Роналду преимущество во время прыжка и при верховых единоборствах. Сила бедер определяет высоту прыжка, а мощный торс важен для правильной фиксации корпуса в воздухе, удерживания равновесия и расчистки пространства от соперников перед ударом. Все это позволяет Роналду прыгать выше других и оставаться в воздухе, когда остальные уже приземлились.
В «Манчестер Юнайтед» Роналду появился щуплым пацаном, но за годы в Англии прокачал массу и сделал это своей сильной стороной. «Физически он превратился из мальчика в мужчину. Будто бы был легковесом, а стал тяжеловесом. Это дало ему силу, которой не было раньше. Его мощность увеличилась благодаря силе тела», – рассказывает Гари Невилл.
3. Выбор позиции. С этим проблем нет: Роналду знает, в какой точке находиться, чтобы вовремя оттолкнуться и ударить. «Роналду больше заинтересован в том, чтобы максимально использовать пол-ярда пространства в штрафной площади, чем бежать в районы, где есть четыре ярда, и надеяться, что мяч попадет в голову. Вот почему он бьет так много рекордов по голам и почему он явление», – говорит экс-игрок «Ливерпуля» Майкл Оуэн.
Правильная позиция многое решает при распределении веса во время удара. Как отмечает исследователь биомеханики Чарльз Бабб из университета Пердью, для идеального удара важно оставить как можно больше веса за мячом, чтобы в момент исполнения придать ему максимальное ускорение.
Бабб разобрал гол Роналду в ворота Марокко на ЧМ-2018 и остался в восторге. «У него была очень большая «эффективная масса», потому что он вложил все тело в нырок. Она близка ко всему весу футболиста», – отмечает исследователь.
4. Многое решает генетика, и, возможно, Роналду немного повезло. Как отмечает Daily Mail, большинство людей с высоким прыжком имеют в организме больший процент быстросокращающихся мышечных волокон. Это дает взрывную скорость и силу, но на короткое время.
Для высокого прыжка требуются прокаченные икроножные мышцы, подколенные сухожилия и ягодицы. Четкая координация движений в воздухе определяется силой мышц живота, спины и плеч. Их качественное развитие достигается поднятием больших весов короткими сериями. За одну полноценную тренировку Роналду в общей сложности поднимает вес, равный 16 автомобилям Toyota Prius (машина весит около полутора тонн).
5. Нанести удар головой можно несколькими способами: лбом, макушкой, левым или правым боком. Роналду освоил все удары. В этом компоненте многое решает мощная шея, которая генерирует энергию в голову.
«Диапазон голов головой, которые может забить Роналду, – экстраординарен, – говорит экс-игрок «Челси» Тони Каскарино. – Он вышел на новый уровень и освоил так много различных типов ударов, когда большинству игроков повезло быть хорошим в одном-двух.
Удар Роналду похож на идеальный свинг в гольфе. Все работает в тандеме, и когда все сходится, мало что может остановить его».