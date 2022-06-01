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01.06.2022
01 июня 2022
ср
21:45
Италия
-:-
Аргентина
01.06.2022
01 июня 2022
ср
21:45
Товарищеские матчи. Сборные , Июнь
Италия
-
Аргентина
-
Товарищеские матчи. Сборные , Июнь
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Материалы
За что Месси все-таки заслужил этот «Золотой мяч»
#Лионель Месси
29 ноября 2021, 23:52
Почему бразильцы сорвали матч с Аргентиной прямо на поле – ведь они знали о нарушениях карантина заранее. Кто кого обманул?
#Аргентина
06 сентября 2021, 12:47
Матч Аргентины и Бразилии прерван, потому что четверо аргентинцев не просидели обязательный карантин. На поле появилась полиция
#Аргентина
05 сентября 2021, 22:47
17 главных футболистов, ради которых мы включим Олимпиаду
#Олимпиада-2020
21 июля 2021, 17:43
Главное видео ночи: Месси утешает Неймара после финала Кубка Америки 🤝
#Кубок Америки
11 июля 2021, 06:07
Вся Аргентина качала Месси. Он взял первый трофей за сборную – в четвертом финале Кубка Америки
#Лионель Месси
11 июля 2021, 05:29
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Последние новости
Футбол
Аргентина стала второй сборной из Южной Америки, вышедшей на чемпионат мира. Она сыграла вничью с Бразилией
#ЧМ-2022
17 ноября 2021, 09:18
Футбол
Аргентина – Бразилия: Неймар пропустит матч отбора ЧМ из-за травмы, Месси восстановился и сыграет в старте
#ЧМ-2022
16 ноября 2021, 10:27
Футбол
Месси вызван в сборную Аргентины. Он пропустил матч Лиги чемпионов из-за травмы
#Лионель Месси
04 ноября 2021, 10:15
Футбол
Месси – первый южноамериканец, который забил 80 голов за сборную
#Лионель Месси
11 октября 2021, 13:35
Футбол
🇮🇹🇦🇷 Победители Евро-2020 и Кубка Америки-2021 проведут матч в 2022 году
#Евро-2020
28 сентября 2021, 17:44
Футбол
Месси забил 79-й гол за Аргентину и превзошел рекорд Пеле. Он стал самым результативным южноамериканцем
#Лионель Месси
10 сентября 2021, 10:07
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