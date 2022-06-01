Аргентина

Argentina
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Лионель Скалони
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01.06.2022 01 июня 2022 ср 21:45
Италия
-:-
Аргентина
01.06.2022 01 июня 2022 ср 21:45
Товарищеские матчи. Сборные , Июнь
Италия
-
Аргентина
-
Товарищеские матчи. Сборные , Июнь
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Материалы
За что Месси все-таки заслужил этот «Золотой мяч»
#Лионель Месси
Почему бразильцы сорвали матч с Аргентиной прямо на поле – ведь они знали о нарушениях карантина заранее. Кто кого обманул?
#Аргентина
Матч Аргентины и Бразилии прерван, потому что четверо аргентинцев не просидели обязательный карантин. На поле появилась полиция
#Аргентина
17 главных футболистов, ради которых мы включим Олимпиаду
#Олимпиада-2020
Главное видео ночи: Месси утешает Неймара после финала Кубка Америки 🤝
#Кубок Америки
Вся Аргентина качала Месси. Он взял первый трофей за сборную – в четвертом финале Кубка Америки
#Лионель Месси
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Последние новости
Футбол
Аргентина стала второй сборной из Южной Америки, вышедшей на чемпионат мира. Она сыграла вничью с Бразилией
#ЧМ-2022
Футбол
Аргентина – Бразилия: Неймар пропустит матч отбора ЧМ из-за травмы, Месси восстановился и сыграет в старте
#ЧМ-2022
Футбол
Месси вызван в сборную Аргентины. Он пропустил матч Лиги чемпионов из-за травмы
#Лионель Месси
Футбол
Месси – первый южноамериканец, который забил 80 голов за сборную
#Лионель Месси
Футбол
🇮🇹🇦🇷 Победители Евро-2020 и Кубка Америки-2021 проведут матч в 2022 году
#Евро-2020
Футбол
Месси забил 79-й гол за Аргентину и превзошел рекорд Пеле. Он стал самым результативным южноамериканцем
#Лионель Месси
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