Что такое Финалиссима – зачем УЕФА делает вокруг матча Италия – Аргентина отдельный турнир

1 июня на стадионе «Уэмбли» сыграют сборные Италии и Аргентина. Матч – в рамках Финалиссимы-2022. Отвечаем на главные вопросы.

Что это за матч

Встречаются:

🇮🇹 Победитель последнего чемпионата Европы – Италия.

🇦🇷 Победитель последнего чемпионата Южной Америки – Аргентина.

Что еще интересно: итальянцы весной неожиданно не попали на ЧМ, а Аргентина решила задачу. Италия – рекордсмен по матчам подряд без поражений (37), а Аргентина – на пути к рекорду (31).

Какая история у Финалиссимы

Это реорганизация Кубка Артемио Франки, названного в честь экс-президента УЕФА. Такое соревнование проводилось всего дважды и в XX веке.

⚙️ Принцип тот же самый – чемпион Европы против чемпиона Южной Америки.

⚙️ Это было похоже на Межконтинентальный кубок, только среди сборных. Ведь у клубов тоже играли европейцы (победитель Кубка чемпионов) против южноамериканцев (победителя Кубка Либертадорес).

⚙️ Соревнования должны были проводиться раз в четыре года перед ЧМ, а места проведения – чередоваться.

Каким был Кубок Артемио Франки:

🗓️ В 1985 году Франция обыграла Уругвай 2:0 в Париже.

🗓️ В 1989-м Нидерланды и Уругвай не договорились о месте проведения, так что матч не состоялся.

🗓️️️ В 1993-м Аргентина выиграла у Дании по пенальти (1:1, 5:4) в Мар-дель-Плате. Каниджа, Вилфорт и Гольдбек тогда промахнулись в серии. А первые три удара у Аргентины нанесли Диего Марадона, Габриэль Батистута и Диего Симеоне.