Что такое Финалиссима – зачем УЕФА делает вокруг матча Италия – Аргентина отдельный турнир
1 июня на стадионе «Уэмбли» сыграют сборные Италии и Аргентина. Матч – в рамках Финалиссимы-2022. Отвечаем на главные вопросы.
Что это за матч
Встречаются:
🇮🇹 Победитель последнего чемпионата Европы – Италия.
🇦🇷 Победитель последнего чемпионата Южной Америки – Аргентина.
Что еще интересно: итальянцы весной неожиданно не попали на ЧМ, а Аргентина решила задачу. Италия – рекордсмен по матчам подряд без поражений (37), а Аргентина – на пути к рекорду (31).
Какая история у Финалиссимы
Это реорганизация Кубка Артемио Франки, названного в честь экс-президента УЕФА. Такое соревнование проводилось всего дважды и в XX веке.
⚙️ Принцип тот же самый – чемпион Европы против чемпиона Южной Америки.
⚙️ Это было похоже на Межконтинентальный кубок, только среди сборных. Ведь у клубов тоже играли европейцы (победитель Кубка чемпионов) против южноамериканцев (победителя Кубка Либертадорес).
⚙️ Соревнования должны были проводиться раз в четыре года перед ЧМ, а места проведения – чередоваться.
Каким был Кубок Артемио Франки:
🗓️ В 1985 году Франция обыграла Уругвай 2:0 в Париже.
🗓️ В 1989-м Нидерланды и Уругвай не договорились о месте проведения, так что матч не состоялся.
🗓️️️ В 1993-м Аргентина выиграла у Дании по пенальти (1:1, 5:4) в Мар-дель-Плате. Каниджа, Вилфорт и Гольдбек тогда промахнулись в серии. А первые три удара у Аргентины нанесли Диего Марадона, Габриэль Батистута и Диего Симеоне.
Больше турниров не было. Финалиссима фактически заменилась Кубком конфедераций, когда стали участвовать победители всех континентов. А вот какими были бы матчи Финалиссимы до сих пор:
❎ 1997: Германия – Бразилия.
❎ 2005: Греция – Бразилия (такой матч состоялся на КК-2005).
❎ 2009: Испания – Бразилия.
❎ 2013: Испания – Уругвай (матч был на КК-2013).
❎ 2017: Германия – Чили (матч был на КК-2017).
Какой статус у турнира и почему именно Европа и Южная Америка
Кубок конфедераций был упразднен в 2019-м. Финалиссима – официальный турнир в рамках совместного соглашения УЕФА и КОНМЕБОЛ, которое было подписано 15 декабря 2021 года. Получается, что раньше Кубок конфедераций приходил на смену Финалиссиме, теперь все произошло наоборот. Это тоже официальный турнир – совместно УЕФА и КОНМЕБОЛ.
Решение о проведении такого матча было принято осенью 2021-го. Первой предложила его провести федерация КОНМЕБОЛ. Все логично: только представители Европы и Южной Америки выигрывали чемпионаты мира в футбольной истории.
В соглашении есть пункт о проведении трех розыгрышей Финалиссимы. По логике, такие матчи должны будут пройти в 2025 и 2029 годах.
Как выглядит сам трофей
УЕФА пишет, что большая его часть похожа на тот, что был изготовлен для матча в 1985 году. Высота кубка – 45 см, вес – 8,5 кг. Две фигуры по сторонам кубка символизируют Европу и Южную Америку.
Вот так он смотрится:
Есть ли интерес к матчу
Билеты поступили в продажу 24 марта и были распроданы менее чем за неделю. Вместимость «Уэмбли» – 86 тысяч человек.
Цена билетов была от 25 до 99 фунтов (2000 – 7800 рублей).
Где смотреть Финалиссиму и во сколько начало
Матч начнется 1 июня в 21:30 по московскому времени. На это же время на «Матч ТВ» запланирована прямая трансляция.
В игре не предусмотрено дополнительного времени – сразу же серия пенальти после ничьей.