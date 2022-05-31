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Что такое Финалиссима – зачем УЕФА делает вокруг матча Италия – Аргентина отдельный турнир

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www.imago-images.de / Global Look Press

1 июня на стадионе «Уэмбли» сыграют сборные Италии и Аргентина. Матч – в рамках Финалиссимы-2022. Отвечаем на главные вопросы.

Что это за матч

Встречаются:

🇮🇹 Победитель последнего чемпионата Европы – Италия.

🇦🇷 Победитель последнего чемпионата Южной Америки – Аргентина.

Что еще интересно: итальянцы весной неожиданно не попали на ЧМ, а Аргентина решила задачу. Италия – рекордсмен по матчам подряд без поражений (37), а Аргентина – на пути к рекорду (31).

Какая история у Финалиссимы

Это реорганизация Кубка Артемио Франки, названного в честь экс-президента УЕФА. Такое соревнование проводилось всего дважды и в XX веке.

⚙️ Принцип тот же самый – чемпион Европы против чемпиона Южной Америки.

⚙️ Это было похоже на Межконтинентальный кубок, только среди сборных. Ведь у клубов тоже играли европейцы (победитель Кубка чемпионов) против южноамериканцев (победителя Кубка Либертадорес).

⚙️ Соревнования должны были проводиться раз в четыре года перед ЧМ, а места проведения – чередоваться.

Каким был Кубок Артемио Франки:

🗓️ В 1985 году Франция обыграла Уругвай 2:0 в Париже.

🗓️ В 1989-м Нидерланды и Уругвай не договорились о месте проведения, так что матч не состоялся.

🗓️️️ В 1993-м Аргентина выиграла у Дании по пенальти (1:1, 5:4) в Мар-дель-Плате. Каниджа, Вилфорт и Гольдбек тогда промахнулись в серии. А первые три удара у Аргентины нанесли Диего Марадона, Габриэль Батистута и Диего Симеоне.

www.imago-images.de / Global Look Press

Больше турниров не было. Финалиссима фактически заменилась Кубком конфедераций, когда стали участвовать победители всех континентов. А вот какими были бы матчи Финалиссимы до сих пор:

❎ 1997: Германия – Бразилия.

❎ 2001: ФранцияКолумбия.

❎ 2005: ГрецияБразилия (такой матч состоялся на КК-2005).

❎ 2009: Испания – Бразилия.

❎ 2013: Испания – Уругвай (матч был на КК-2013).

❎ 2017: Германия – Чили (матч был на КК-2017).

Какой статус у турнира и почему именно Европа и Южная Америка

Кубок конфедераций был упразднен в 2019-м. Финалиссима – официальный турнир в рамках совместного соглашения УЕФА и КОНМЕБОЛ, которое было подписано 15 декабря 2021 года. Получается, что раньше Кубок конфедераций приходил на смену Финалиссиме, теперь все произошло наоборот. Это тоже официальный турнир – совместно УЕФА и КОНМЕБОЛ.

Решение о проведении такого матча было принято осенью 2021-го. Первой предложила его провести федерация КОНМЕБОЛ. Все логично: только представители Европы и Южной Америки выигрывали чемпионаты мира в футбольной истории.

В соглашении есть пункт о проведении трех розыгрышей Финалиссимы. По логике, такие матчи должны будут пройти в 2025 и 2029 годах.

Как выглядит сам трофей

УЕФА пишет, что большая его часть похожа на тот, что был изготовлен для матча в 1985 году. Высота кубка – 45 см, вес – 8,5 кг. Две фигуры по сторонам кубка символизируют Европу и Южную Америку.

Вот так он смотрится:

УЕФА

Есть ли интерес к матчу

Билеты поступили в продажу 24 марта и были распроданы менее чем за неделю. Вместимость «Уэмбли» – 86 тысяч человек.

Цена билетов была от 25 до 99 фунтов (2000 – 7800 рублей).

Где смотреть Финалиссиму и во сколько начало

Матч начнется 1 июня в 21:30 по московскому времени. На это же время на «Матч ТВ» запланирована прямая трансляция.

В игре не предусмотрено дополнительного времени – сразу же серия пенальти после ничьей.

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