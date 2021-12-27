Кто меня вдохновлял в 2021 году. Авторы «Гола» радуются и благодарят
Дмитрия Проскурина вдохновлял Руй Витория
Странный герой русского футбола, которого будут вспоминать долго: и как анекдот, и как загадку.
Почему-то девятая команда показала футбол в ЛЕ, который выдавали «Зенит» и ЦСКА, когда были в порядке лет 10 назад. Витория размотал сильную группу, но завяз в РПЛ. Феномен, который, конечно, требовал увольнения. Задержаться – испортить сказку и растерять любовь.
Витория удивляет тем, что заглянул в уголок Босха с Заремой, Федуном и десятком групп влияния, справился с самым сложным, но не вывез рутину – и остался любимым. Романтично.
Посмотрите на лицо Витории в ответ злодею Спаллетти. Да, вот так неплохо получилось, красавчик.
Александра Плеханова вдохновляла Елизавета Туктамышева
Мы на «Голе» еще весной написали одну важную и душевную колонку, где рассказали о важности серебряной медали Туктамышевой. Результатом на чемпионате мира она доказала, что путь вопреки общим тенденциям и обстоятельствам может приводить к реальным наградам. И расплакалась в момент, когда получила общие оценки выше прыжковой рекордсменки Трусовой.
Для меня те эмоции выглядели даже сильнее ее баллов. Я помню их в деталях. Туктамышева приходит в зону ожидания оценок. Она сосредоточена. Смотрит по сторонам. Ждет. Видит первую оценку. Еще не понимает общий результат. Попадает на промежуточное первое место. Осознает, что будет медаль. Плачет. Искренне и честно. Выплескивает все. Перед миром.
Позже Туктамышева написала в инстаграме: «Хочу посвятить эту победу всем женщинам в фигурном катании. Мы можем все! Никогда не сдавайтесь, идите своей дорогой, чтобы прийти в нужное время на нужное место!» Это же послание читалось и по ее слезам. Сразу после исторического результата, который перевернул весь мир фигурного катания.
Я пишу это 17 декабря – в день рождения Елизаветы Туктамышевой. Ей исполнилось 25 лет. Для современного фигурного катания такая цифра в возрастной графе – аномалия. И это не изменят даже возможные перемены в правилах по возрасту. В 25 лет Елизавета Туктамышева считается топ-спортсменкой для мировой фигурки. И побеждает там, где сейчас это очень-очень сложно.
2021 год – насыщенное время для спорта. Было много тяжелых моментов, которые переворачивали все внутреннее сознание. Помните финишную борьбу Большунова и Клэбо, которая закончилась поломанной палкой? А падение Кристиана Эриксена в матче чемпионата Европы, когда замер весь мир? А сильное со всех сторон олимпийское золото Ласицкене?
Слезы и серебро Туктамышевой были до этих событий, но стали моим ответом и мотивацией. Можно побеждать в моменты, когда мир против. Можно побеждать и возвращать жизнь, когда совсем плохо. Можно побеждать за счет труда и старания. И главное: можно не стесняться эмоций после важной личной победы в любом противостоянии. И знать, что тебя обязательно поймут.
Николая Живоглядова вдохновлял Сергей Карасев
Сергей Карасев аккуратно сложит этот год и спрячет под подушку. Хлипкое лето сборной совсем лишило болельщиков выбора: Карасев – главный герой России на Евро-2020, который своим уровнем стянул все внимание на себя и доказал, что в российском футболе есть гиперпрофессионалы.
Мне очень нравится его отношение к себе, среде, делу. Карасев = качество, поэтому он все шире раскидывает влияние в мире и поднимается по назначениям. Вот так скромно, без супергеройств, но с постоянным ростом над собой. Идеальный пример, как нужно вкладываться, чтобы чего-то добиться.
Мы созванивались с ним в феврале на следующий день после концерта, на котором он выступил с группой Catharsis. В обед списались, к вечеру – записали 40-минутный разговор. Карасев сам напомнил об интервью, а уже утром заверил. Вроде бы обычное человеческое отношение, но в такой простоте и внимании к деталям – тайная сила.
«Группа говорила: «Выйдешь и в кач попадешь». Судья Карасев выступил на рок-концерте и рассказал «Голу» про волнение, драйв и подготовку
Илью Егорова вдохновляли Италия и финал Формулы 1
Для меня спорт давно перестал быть чем-то сакральным и системообразующим. За шесть лет в спортивных медиа в принципе все надоело: сезоны цикличны, матчи длительные и скучные, игроки осторожные и нерешительные. Поэтому я в 2021-м жадно вылавливал в спорте что-то свежее и чувственное, чтобы погрузиться и искренне кайфануть.
И таких событий было два.
Первое – победа итальянцев на Евро. Триумф Италии на ЧМ-2006 доносился до современного меня восторгами меня же десятилетнего. Я тогда мало что понимал, но все же осознавал: лысый в белом – драчун и плохой, парни в синем – классные чемпионы. Дальше, когда я вникал в этот ваш футбол, то понимал: боление за итальянцев приносит больше боли, чем радости.
Но Евро изменил восприятие футбола сборных. Обычно я его ненавижу: ну реально, нахрена прерывать интенсивный клубный футбол ради коротких сходок футболистов, которые обычно играют друг против друга? Италия: выбила здоровенных бельгийцев, испанцы, пошли на фиг, привет, Англия. Италия – чемпион. В ту ночь я работал на смене, но хотелось орать.
Орать за бородатого мальчишку Доннарумму, за сломанного Спинаццолу, за гордого Кьеллини, за крутого Жоржиньо, за себя и Алессандро. За всю Италию. Было круто.
Второе – финальная гонка сезона Формулы 1. Точнее, события из 57-го и 58-го кругов. А там были такие мысли: «Че, Макс, как такое возможно?», «Алексей [Попов], где эмоции?», «ЛЬЮИС, АЛЛО, ПРОСНИСЬ, ТЫ ОБОГНАЛСЯ!»
Я пришел в себя только через часа два, когда вышел на улицу. Сердце все еще взрывало грудную клетку мощными и частыми ударами, пульс зашкаливал, голова болела. НО. КАК. ЖЕ. ЭТО. БЫЛО. ЗАМЕЧАТЕЛЬНО.
Формула 1 жива даже после миллиардных вливаний монополистов. В ней много денег и мало спортивного смысла. Но сейчас есть злость, два крепких антагониста и дух соперничества. И это важнее всего.
«Победа Ферстаппена сделает Формулу 1 злее». Обсуждаем гоночный сезон с Алексеем Поповым
***
Спасибо, 2021-й, я уже и забыл, что значит переживать и умирать эмоционально после какого-то момента. В последний раз такое было после отмененного гола Фарфана и золотого от Эдера в 2018-м. Сейчас я зарядился снова.
Михаила Морозова вдохновляли Селихов, Ласицкене и 18-летняя гимнастка с тяжелым путем
Александр Селихов – это несколько лет долгого и мучительного восстановления, запас, идиотский гол от «Ростова», когда, наконец, появился шанс. А потом – абсолютный герой «Спартака», без которого он не выиграл бы тяжелейшую группу в еврокубке. Моя личная лучшая эмоция года – отраженный пенальти в Варшаве.
Суниса Ли – это 18-летняя американская гимнастка. За последние три года эта хрупкая девчонка пережила массу ужасов в своей жизни – от смертей в любимой семье до больших проблем со здоровьем и серьезных сомнений в возможности поехать на Олимпиаду. Всего лишь 18-летняя девчонка, но пережила это все, а на Олимпиаде выиграла самое желанное золото – в личном многоборье. Кто преодолел – тот и на вершине.
Драматичная жизнь гимнастки на пути к золоту Олимпиады: инвалидность отца, смерти тети и дяди, перелом ноги, депрессия
Мария Ласицкене – это главная спортивная эмоция за первые 11 месяцев. Гордость страны, уже легендарная легкоатлетка, абсолютный фаворит Олимпиады в 2016-м (не поехала из-за бана российских легкоатлетов) и 2020-м (перенос на год), но совсем не фаворит в 2021-м, когда сжирают травмы, теряется форма и фаворитом идет уже другая спортсменка.
В победе Ласицкене была вся спортивная справедливость, ее отражение, ее эталон. Человек был сильнее всех в своем виде спорта и гораздо больше остальных заслуживал победить. А рисковал даже не попасть в финал, но справился в решающий момент. Потом в следующий решающий. Потом еще. И еще, и снова – уже когда другие не справлялись.
С такими историями просто заново веришь в справедливость в жизни. По-человечески – эта история была абсолютно лучшей в спортивном 2021-м.
Валеру Полевикова вдохновляли… Ох, короче, вот полный список
Извините. Нет чего-то конкретного обособленного – тем более внутри только спорта. Написать об одной сборной Италии, «Ливерпуле» с «Брайтоном», Жоте или Бензема было бы нечестно ко всему остальному, что меня околдовывало и заряжало весь этот год:
Моя квартира, Екатеринбург, Евро-2020, Земфира, трамваи, Рома Абрамов, Portishead, сборная Италии, Пермь, Пол Стеметс, бар «Телевизор», «Ливерпуль», Скриптонит, Моника Беллуччи, Булочка с кленовым пеканом, Adrienne Stein, деревья, Борис Рыжий, отжимания, Хатаке Какаши, Карим Бензема, Маша Полевикова, Лев Толстой, кафе «Нигора», «Брайтон», Mgzavrebi, Рената Литвинова, Стивен Джеррард, Андрей Клещенок, Гарик Харламов, Бабангида, Катя Тимошенко, Диогу Жота, мои синие кеды, Идущий к Реке, масло черного тмина, визовский пруд, Adele, Владимир Крамник, Two People, «Аталанта», Lana Del Rey, Юля Пуюклиди, Sedvaliza, Дима Проскурин, Kanye West, Клаудиньо, Невьянск, капучино на кокосовом молоке, синий цвет.
Саша Селихов, Руй Витория, Adele и Mgzavrebi – ❤️