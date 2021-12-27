Кто меня вдохновлял в 2021 году. Авторы «Гола» радуются и благодарят

Сергей Карасев аккуратно сложит этот год и спрячет под подушку. Хлипкое лето сборной совсем лишило болельщиков выбора: Карасев – главный герой России на Евро-2020, который своим уровнем стянул все внимание на себя и доказал, что в российском футболе есть гиперпрофессионалы.

Мне очень нравится его отношение к себе, среде, делу. Карасев = качество, поэтому он все шире раскидывает влияние в мире и поднимается по назначениям. Вот так скромно, без супергеройств, но с постоянным ростом над собой. Идеальный пример, как нужно вкладываться, чтобы чего-то добиться.

Мы созванивались с ним в феврале на следующий день после концерта, на котором он выступил с группой Catharsis. В обед списались, к вечеру – записали 40-минутный разговор. Карасев сам напомнил об интервью, а уже утром заверил. Вроде бы обычное человеческое отношение, но в такой простоте и внимании к деталям – тайная сила.

«Группа говорила: «Выйдешь и в кач попадешь». Судья Карасев выступил на рок-концерте и рассказал «Голу» про волнение, драйв и подготовку

Илью Егорова вдохновляли Италия и финал Формулы 1

Для меня спорт давно перестал быть чем-то сакральным и системообразующим. За шесть лет в спортивных медиа в принципе все надоело: сезоны цикличны, матчи длительные и скучные, игроки осторожные и нерешительные. Поэтому я в 2021-м жадно вылавливал в спорте что-то свежее и чувственное, чтобы погрузиться и искренне кайфануть.

И таких событий было два.

Первое – победа итальянцев на Евро. Триумф Италии на ЧМ-2006 доносился до современного меня восторгами меня же десятилетнего. Я тогда мало что понимал, но все же осознавал: лысый в белом – драчун и плохой, парни в синем – классные чемпионы. Дальше, когда я вникал в этот ваш футбол, то понимал: боление за итальянцев приносит больше боли, чем радости.

Но Евро изменил восприятие футбола сборных. Обычно я его ненавижу: ну реально, нахрена прерывать интенсивный клубный футбол ради коротких сходок футболистов, которые обычно играют друг против друга? Италия: выбила здоровенных бельгийцев, испанцы, пошли на фиг, привет, Англия. Италия – чемпион. В ту ночь я работал на смене, но хотелось орать.

Орать за бородатого мальчишку Доннарумму, за сломанного Спинаццолу, за гордого Кьеллини, за крутого Жоржиньо, за себя и Алессандро. За всю Италию. Было круто.