«Группа говорила: «Выйдешь и в кач попадешь». Судья Карасев выступил на рок-концерте и рассказал «Голу» про волнение, драйв и подготовку

Арбитр Сергей Карасев – главный фанат хеви-метала в русском футболе. Он учил английский по песням из тяжелого метала, гонял на концерт Slayer в Швейцарию и хранит дома несколько гитар.

23 февраля Карасев выступил на фестивале Metal-Елка. Среди участников – «Ария», «Черный Обелиск», «Маврин». Карасев сыграл с группой Catharsis и исполнил песню «Воин света».

Мы поговорили с Сергеем Карасевым после его дебюта: почему решился, как вышел на сцену с маленьким сыном, сколько времени репетировал и зачем ему все это.

«Очень много эмоций. Это что-то из другой жизни – не моей»

– Сергей, как спали сегодня?

– Спал хорошо. Видимо, был эмоционально выхолощен, потому что очень волновался и где-то, может, перегорел. Когда все это произошло, расслабился и спал на удивление хорошо. Я так после своих матчей не сплю, как вчера.

Проснулся, а в голове и картинка, и концерт, и песня, которую играл. До сих пор все это крутится, потому что очень много эмоций. Не ожидал, что так будет. Это что-то из другой жизни – не моей.

– Идея выступить на сцене. Кто был инициатором?

– Игорь «Джефф» Поляков [основатель и гитарист Catharsis] и Олег Жиляков [вокалист]. Мы знакомы очень давно. Люблю этих ребят, мы общаемся. Они – футбольные болельщики, а Олег еще и футболист, оканчивал ДЮСШ. Несколько лет назад в шутку сказали: «Давай, выходи с нами – сыграешь». Говорю: «Я вообще ноль в этом. Как я выйду?» – «Ничего страшного. С гитарой постоишь».

В глубине души понимал: «Вот бы выйти на сцену». Но как? Играть не умею. Ребята накидывали информацию: «А почему нет? Судья, которому нравится метал, вышел на сцену. Классно же».

– Получается, вам предложили выступить еще до того, как вы научились играть на гитаре?

– Да. Это же было много лет назад. Я так воспитан: либо делаешь что-то хорошо, либо не надо смешить людей. Ничего не оставалось, как научиться играть на гитаре, так как это была мечта детства.