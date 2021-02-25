«Группа говорила: «Выйдешь и в кач попадешь». Судья Карасев выступил на рок-концерте и рассказал «Голу» про волнение, драйв и подготовку
Арбитр Сергей Карасев – главный фанат хеви-метала в русском футболе. Он учил английский по песням из тяжелого метала, гонял на концерт Slayer в Швейцарию и хранит дома несколько гитар.
23 февраля Карасев выступил на фестивале Metal-Елка. Среди участников – «Ария», «Черный Обелиск», «Маврин». Карасев сыграл с группой Catharsis и исполнил песню «Воин света».
Мы поговорили с Сергеем Карасевым после его дебюта: почему решился, как вышел на сцену с маленьким сыном, сколько времени репетировал и зачем ему все это.
«Очень много эмоций. Это что-то из другой жизни – не моей»
– Сергей, как спали сегодня?
– Спал хорошо. Видимо, был эмоционально выхолощен, потому что очень волновался и где-то, может, перегорел. Когда все это произошло, расслабился и спал на удивление хорошо. Я так после своих матчей не сплю, как вчера.
Проснулся, а в голове и картинка, и концерт, и песня, которую играл. До сих пор все это крутится, потому что очень много эмоций. Не ожидал, что так будет. Это что-то из другой жизни – не моей.
– Идея выступить на сцене. Кто был инициатором?
– Игорь «Джефф» Поляков [основатель и гитарист Catharsis] и Олег Жиляков [вокалист]. Мы знакомы очень давно. Люблю этих ребят, мы общаемся. Они – футбольные болельщики, а Олег еще и футболист, оканчивал ДЮСШ. Несколько лет назад в шутку сказали: «Давай, выходи с нами – сыграешь». Говорю: «Я вообще ноль в этом. Как я выйду?» – «Ничего страшного. С гитарой постоишь».
В глубине души понимал: «Вот бы выйти на сцену». Но как? Играть не умею. Ребята накидывали информацию: «А почему нет? Судья, которому нравится метал, вышел на сцену. Классно же».
– Получается, вам предложили выступить еще до того, как вы научились играть на гитаре?
– Да. Это же было много лет назад. Я так воспитан: либо делаешь что-то хорошо, либо не надо смешить людей. Ничего не оставалось, как научиться играть на гитаре, так как это была мечта детства.
Так получилось, что Олег Мишин [гитарист Catharsis] – педагог, который дает уроки по классу гитары. Мы с ним начали заниматься где-то полтора года назад. Сейчас поменьше занимаемся, потому что у меня родилась дочка. Стали разучивать из репертуара Catharsis песни. За это время он дал мне многое.
Ребята понимали, что я тренируюсь, но потом вернулись к вопросу: «Ты готов?» Было в шутку, а теперь всерьез: «Давай-давай. Это будет весело». Долго откладывали, потому что из-за пандемии переносился концерт. Это могло случиться пораньше.
– Вы же должны были дебютировать в январе, но побоялись, потому что уровень не дотягивал. То есть два последних месяца прошли в репетициях?
– В том-то и дело, что нет. 1 января должна была быть юбилейная Metal-Елка. Она проходит вечером. Из-за пандемии она не состоялась, ее перенесли. Не состоялась и 17 января. Перенесли в третий раз. 1 января я готов был сыграть. Да и 17-го: уже подготовил гитару, сделал манипуляции.
В последние полгода уменьшил число занятий, так как маленький ребенок, третий в семье. Жужжать гитарой – ни к месту, ни ко времени. К сожалению, мало занимался.
– Catharsis – ваши друзья?
– Надеюсь, могу их так назвать. Не каждый день общаемся, но мне очень приятны эти люди. Люблю их творчество. Наша история знакомства – это называется судьбой. Мы расписались с женой и поехали в путешествие по России. В 2004 году мы ехали на поезде в одном купе. Смотрю: блондин, длинные волосы, еще ребята с длинными волосами в вагоне. Перекинулись парой слов: «Вы кто?» – «А вы кто?» И разошлись.
Через лет 10 оказалось, что ассистент Премьер-лиги Дмитрий Чельцов – друг с детства с вокалистом Олегом Жиляковым, с которым мы ехали в купе. Он говорит: «У меня ребята про тебя спрашивают». И свел нас. Стали постоянно общаться. Получается, судьба.
Перед концертом Карасев всего раз репетировал с группой. Но полтора года ставил технику
– Выбирали песню, чтобы было попроще?
– Выбор был не попроще. Нужно было отыграть хит. У Catharsis есть много великолепных песен, но есть бомбы. Выбрали из-за этого. До сольной партии еще не дошел: быстрота, навыки – сложно. А в ритме ничего сложного нет. Я же не с нуля был. Никаких проблем.
– Долго репетировали?
– Полтора года занимался с Олегом Мишиным. Но это не разучивание каких-то песен. Он с нуля скрупулезно меня поднимал: как правильно ставить руки, как их синхронизировать. У него музыкальное образование, хороший педагог, отличный гитарист. Когда он понял, что я что-то могу, сказал: «Давай разучивать песни. Почему нет? Не сегодня, так завтра выйдешь».
Когда есть базовый уровень, не надо много времени. Неделю разучивал песню. Еще неделю – другую. Но, когда ты разучил ее в спокойной обстановке дома, это не значит, что ты ее сыграешь, когда гитара висит. Стоя – это уже другое. Плюс на сцене надо двигаться. Музыка подразумевает шоу, движение, драйв, металлический кач. К этой особенности нужно привыкнуть. Больше этого опасался.
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Мы почти и не репетировали. Позавчера была репетиция у ребят, потому что они собираются за сутки до концерта на два-три часа – и все. Заехал к ним. У них свой материал – нужно было наиграть новый. За 10-15 минут дал два прогончика. И практически с листа вышел вчера.
– Всего одна репетиция с группой?
– Да-да. Дома у меня стоит комбик – подключился к нему и пилю что-то. Но на сцене другой звук и много шума. Никак не понимал, как я все это буду слышать. В итоге оказалось, что нужно ориентироваться по ритму секции барабанщика и басиста: «Пум-пум-пум». Должен вписывать свою партию в такт. Это не так просто.
– И это не испугало, чтобы вас выпустить?
– Нет. В этом и дело. Позавчера еще решался вопрос. Записывал дома видео и отправлял им: «Ну как?» – «Да нормально. Играешь». Приехал на репетицию: «Не хочу, чтобы люди смеялись. Скажут: «Что за шоу устроил? Лучше б не лез, а занимался своим делом». Ну, зачем мне это?
Приехал, сыграл пару раз. Сказали: «Но надо двигаться. Драйв». А я зажат, волнуюсь. В этом проблема. Говорят: «Да расслабься. Ты же выходишь на стадион, а там 50 тысяч. Ты же судишь и не зажат» – «Там я в своей тарелке и занимаюсь этим всю жизнь. В этом деле могу назвать себя профессионалом» – «Да подумаешь. Сцена – это поле, зрители – это зрители».
Меня это не успокоило. Но они одобрили: надо точно выступать. И только в день концерта анонсировал, что выступаю. До последнего думал: «Блин. А надо ли?»
– Как группа оценила ваш уровень?
– А как они оценят? Не скажут же: «Серег, жесть вообще. Натворил. Больше приглашать не будем». Наоборот: «Офигеть. Круто!» Если бы на концерте налажал, то это было бы плюс-минус слышно. Говорили не зажиматься и двигаться: «Мы же не Beatles, которые стоят и в костюмах играют». Хотя Beatles – великая группа, у них свой стиль.
Сказали, что для первого раза просто супер. Спрашивал звукоинженера, потому что он на пульте и контролирует: кого-то по звуку убирает, кого-то ставит выше или ниже. Перед концертом он мне сказал: «Если будешь лажать, вниз тебя уберу. Вообще выключу». Это шутка, конечно, но после концерта встретились: «Слушай, ты меня приятно удивил. Я тебя даже вверх сначала воткнул».
Пытался истину вытащить, а он: «Отстань. Все нормально». Свое выступление оценил бы на трояк с минусом. Где-то серединку провалил, потом выровнялся. Это удовлетворительно.
Карасев сводил маленького сына в парикмахерскую, а потом вышел с ним на сцену. Это успокоило
– День концерта. Что делали?
– Всегда есть чем заняться, когда трое детей. Надо было сходить сына постричь, потом поехали к врачу. Его и дочку нужно было выписать, чтобы пойти в школу. Бытовые дела, которые всегда помогают отвлечься. Все это перед концертом. За час до выезда взял гитару и просто прогнал материал пару раз. Попросил домашних потерпеть, что я сейчас буду лабать. Видимо, из-за волнения у меня даже дома не получалось.
Парадокс. Но я понимал: если у меня дома не получилось, то на сцене обязательно получится. У меня такое есть. Вылетаю на какой-то матч, и день невпопад: туда опоздал, тут проспал, кто-то в пробке застрял. Игра всегда проходит отлично. Все, что плохое, осталось. Выйду – и все будет отлично.
Вчера вышел. Ощутил драйв, посмотрел на ребят, поймал кураж. Когда они выступали, хотел раньше выбежать. Адреналин – пошло дело. На сцене ощутил теплоту. Все хлопают, веселые и довольные лица, люди отдыхают. Несмотря на то что я судья, негатива не ощутил.
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Все понравилось. В процессе был сконцентрирован, поэтому погружаешься настолько, что вокруг ничего не замечаешь. Как с Лигой чемпионов или Лигой Европы: играет гимн, вокруг 50 тысяч народа, а потом первый свисток.
– Как отходили, когда все закончилось?
– Сказал ребятам: «Помните Алексея Булдакова из фильма «Особенности национальной охоты»? Там была сцена в бане. Думали, что медведь рвется в парилку. Открыли дверь, а там генерал Михалыч. Когда ему поленом по башке дали, он упал. Его понесли, в речку окунули. Открывает глаза, держит сигару. У него фраза: «Что это было?» Приблизительно вот так. Что это было вообще? Со мной или нет?
– Группа вас как-то настраивала?
– Говорили: «Забудь. Даже не думай об этом. Выйдешь и в кач попадешь. Никаких проблем». Они в этом деле профессионалы. Говорю: «А что, возьми свисток и выйди на поле. Никаких же проблем». Пока сам со своими нервами не совладаешь – не успокоишься. Еще спасибо, что Олег Жиляков сына сначала выдернул. Классно.
– Полегчало?
– Стало проще. Это же спонтанно произошло. Думаю: «Раз сын на сцене, то почему я, здоровый мужик, должен стесняться и бояться?»
– Сын тоже рокер?
– Ему 7,5 лет. Не скажу, что прямо рокер. Честно, пытаюсь привить. Мне кажется, это хорошая музыка. Можно же не слушать трэш и дэт – можно слушать просто рок, где живые инструменты и вокал.
– Он вышел в кожаной куртке. Это вы придумали?
– Не. Они с женой были в каком-то магазине, а я где-то на выезде. Приезжаю домой, и Коля показывает косуху... Я никогда ему ничего не говорил, что это куртка – косуха, кольчуга металлистов. Ему понравилась на уровне подсознания. Вчера пригодилась. Жена в курсе этого дела, ей нравится такая музыка. Мы и на концерты вместе ездили.
– Сын интересуется металом?
– У меня в машине всегда звучит эта музыка. Дома стараюсь не грузить этой темой: слушаю либо в плеере, либо в машине. Дочка ничего не говорит, ей 13. А сын Catharsis всегда слушает с удовольствием. Если что-то совсем тяжелое: «Пап, потише».
Карасев вдохновляется гитаристом Slayer, а в детстве переписывал на кассету песню The Final Countdown
– У вас нет музыкальной школы. Вы занялись игрой на гитаре только пару лет назад. В какой момент щелкнуло?
– Мне было лет шесть. Помню, как к нам в сад пришел человек из музыкальной школы. Говорит: «Вам нравятся музыкальные инструменты? На чем бы хотели играть? Запишем – будете ходить». Спрашиваю: «Гитара есть?» – «Гитары нет. А на баяне не хочешь?» А я же маленький, даже не знаю что это: может, похож на гитару?
Отходил на баян полгода, знал ноты, играл простые произведения. Потом забросил и пошел в спорт. Видимо, это засело. Слушал тяжелую музыку. Мне нравились барабаны. Думаю: «Вот бы круто на барабанах. А как на них? Это же установка. Ездить могу, а дома как? На кастрюлях? Неудобно». Тогда еще не было электронной установки. Обычную в квартиру на 50 метров не поставишь.
Выбор пал на гитару. Это тоже откладывалось. Купил ее, когда дочке нужно было покупать синтезатор. Это было лет шесть назад. Когда поехал за ним, подумал: «Блин. А вот гитары висят. Куплю-ка гитару. И купил гитару». Брынчал сам. Потом прошло еще года три-четыре, и ребята: «Давай-давай». Я же всю жизнь хотел.
Человеку нужна мотивация. И на концерте я ее получил. Теперь просто обязан совершенствовать навыки. Иногда бывает человеческая лень. Можно найти время, главное – захотеть. Потому что это классно и офигенно.
– Какая песня познакомила вас с металом?
– The Final Countdown группы Europe. Песня всех времен и народов. Мне было лет семь. Мы ее переписывали с магнитофона на магнитофон, шнуры такие. Все было на кассетах. По-моему, сосед дал послушать: «Дай переписать». У меня была уже десятая копия, там уже: «Пш-пш-пш». Тогда я влюбился и подумал: «А что это за музыка такая? Это же круто». И пошло: Guns N' Roses, Metallica. И понеслась коза по ипподрому.
– Кто вдохновляет из гитаристов?
– Я бы хотел быть как Керри Кинг из Slayer. Мы оба лысые, но у него, правда, борода такая. Как говорится, то, что не поместилось в голову, ушло в бороду. У него прямо коса вниз. Он не виртуоз, из трэш-группы, а играть там непросто.
Есть такой Ингви Мальмстин – знаменитый гитарист-виртуоз. Швед, который лет 30 живет в Америке. Но это запредельный уровень. Если применить к футболу, то есть футбол, а есть фристайл, когда пятками или носом чеканят тремя мячами. Мяч футбольный, но к футболу это не имеет отношения. Какое-то высшее мастерство.
То же самое с гитаристами. Есть музыканты, а есть артисты. Смотришь: так быстро, так четко – это нереально, но не цепляет. А что народу надо? Чтобы песня запомнилась. Хороший рифф, мотив, текст, чтобы песня качала. И она будет в голове крутиться. Ты сыграл, но людям запомнилось. Человек жонглирует с мячом, а выйдет футболист, как Месси, и просто по девяткам. И народ рукоплещет.
– Что дальше? Нет планов отодвинуть футбол и уйти в музыку?
– Не-не. Это был эксперимент. Последние несколько лет идея вынашивалась, и вот она осуществилась. Пока я расцениваю это как разовую акцию. Не планирую ничего заканчивать с футболом. Это моя жизнь. Пока я нужен, буду в футболе. Но буду чаще тренироваться, потому что это снимает стресс. Люблю гитару, буду заниматься. Если ребята что-то предложат и все срастется по графикам, я с удовольствием.
Легенда русского рока