Как живет девушка-судья. Интервью про путешествия в 40 стран, гонорары в 7,5 тысяч и подкат от игрока во время матча

– Есть ли у девушек-арбитров рамки по весу? Сложно ли тебе его контролировать?

– Женский организм больше склонен к полноте, хотя все индивидуально. Бывает, что ведьма ест, ест, а не толстеет. Сейчас увеличились физические нагрузки, нормативы стали жестче. Каждый раз проверка не только на весах: один человек весит 50 килограммов, но при этом все дряблое, а другой весит 65, но с мышцами. Идет конкретное измерение жира. Были на сборах, и там измеряли жировую прослойку на руках, животе, ногах.

У меня были проблемы с лишним весом. Смотрю на свои фотографии лет шесть назад, с того времени ушло килограммов 12. Тогда я себя особо не ограничивала. Думала: «Ну, сдаю нормативы и сдаю, бегу и бегу». А теперь сравниваю те фотографии: «Да ладно? Что ж никто не сказал?»

Я избавилась от сахара, даже кофе с сахаром не пью. Раньше всегда стабильно – как кофе без сахара пить? Не ем хлеб. Максимум – хлебцы. Если бутерброд захотелось, то колбаску на хлебец. Дома хлеба вообще нет. Стараюсь есть без гарнира. Например, только курицу и салат или рыбу с салатом. Но был период, когда решила неделю на гречке посидеть. Ничего, держалась.

Сейчас ем меньше по количеству. Когда была в Самаре, выработала систему есть по два раза в день. Специально подбирала, чтобы есть не позже 18-18:30. Желудку свойственно сужаться. Иногда могу вообще один раз в день поесть. Не хочу – и все. Больше воды пью или кофе иногда.

– Ты хорошо готовишь?

– Никто не жаловался. В основном готовлю, когда приезжаю к родителям. Мне даже интересно их чем-то удивить. Мама говорит: «Ой, Сабина, у нас праздник живота, когда ты приезжаешь. Такие блюда хочется еще, а уже нет, потому что съели». Мама готовит, чтобы хватило на три-четыре дня. В Москве я живу одна, поэтому бывает даже лень готовить. Сейчас проще отдать 300 рублей за бизнес-ланч и покушать первое, второе и салатик.

– Что готовишь чаще всего?

– Все просят пасту. Люблю делать с морепродуктами – креветками или мидиями. И что-то в духовке. Та же самая курица. Папа у меня любит оладьи из кабачков. Сама очень люблю морепродукты. Была в Таиланде, это топ по еде. Люблю креветки, острое, суши. Мне кажется, могу это есть каждый день и не надоест.