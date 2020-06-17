В «Оренбурге» есть русский с именем Андреа. Рос в Италии, в паспорте нет отчества, папа − чемпион Олимпиады по конкуру

Чуканов до шести лет не говорил по-русски. Недавно он приезжал в родную итальянскую провинцию – впервые за 17 лет!

– Ты родился в Калабрии в коммуне Козенца. Что из итальянской культуры удивляло больше всего?

– Мне нравится, что там по выходным по вечерам люди могут собираться на улице все вместе и выносить телевизор. Или совместно всей улицей выехать в пиццерию.

Последний раз был там в декабре. Выехали первый раз за 17 лет на пару дней. Я отдыхал в Италии, проехались по Риму, Венеции, Неаполю. Вот так поехали на юг на поезде и заехали. В шесть лет я уехал из Италии и такое долгое время не был. Жили на улице с частными домами. Это рядом с городом. С того момента никто не возвращался: ни родители, ни я.

Поехали туда, где я родился. Встретить людей, которые нас приняли, дали жилье, работу. Предупредили за несколько дней, но не всех. Когда мы приехали, для всех был большой шок и сюрприз. Всем звонили и говорили прийти, дверь открыли и встречали. Близкий друг родителей сказал: «Даже не переживайте, ничего не ищите, я вас поселю». Он нас встретил и поселил в отель.

В основном были в гостях, потому что нас долго не видели, всем было приятно поговорить. Хотели нам во всем угодить: поехали за город в пиццерию, ездили по горам. Атмосферно и уютно. Конечно, домашняя пища отличается там. Вино не пью, но отец выпил (смеется).