Миодраг Божович

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Футбол
«Арсенал» проиграл второй матч РПЛ подряд. Это первое домашнее поражение клуба при Божовиче
#Арсенал Тула
Футбол
Божович вернулся в «Арсенал» спустя три года. Парфенов проработал десять месяцев и ушел в отставку
#Миодраг Божович
Футбол
Талалаев – новый главный тренер «Крыльев»
#Андрей Талалаев
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В «Оренбурге» есть русский с именем Андреа. Рос в Италии, в паспорте нет отчества, папа − чемпион Олимпиады по конкуру
#Андреа Чуканов
РПЛ бывает и такой: тренер убегает в центральный круг во время матча, игроки бьют друг друга
#Крылья Советов
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