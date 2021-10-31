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#Арсенал Тула #РПЛ #Сочи #Миодраг Божович
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«Арсенал» проиграл второй матч РПЛ подряд. Это первое домашнее поражение клуба при Божовиче

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13-й тур РПЛ. «Арсенал» проиграл дома «Сочи» 1:2. Таким был этот матч:

Матч завершен
Арсенал
Тула
Кангва 66'
1:2
Матч завершен
Сочи
Сочи
Кассьерра 2'
Кассьерра 79'
  • Второе поражение «Арсенала» подряд в Премьер-лиге.
  • Первое домашнее поражение «Арсенала» в РПЛ при Миодраге Божовиче.
  • У «Арсенала» получился братский гол: Эванс Кангва забил с передачи брата Кингса.
  • Главный герой встречи – нападающий «Сочи» Матео Кассьера, он оформил дубль. У Кассьеры 5 голов в 7 матчах этого сезона РПЛ.

В 14-м туре «Арсенал» сыграет дома с «Уфой» (06.11). «Сочи» предстоит домашняя встреча с ЦСКА в тот же день.

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