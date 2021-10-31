«Арсенал» проиграл второй матч РПЛ подряд. Это первое домашнее поражение клуба при Божовиче

Второе поражение «Арсенала» подряд в Премьер-лиге.

Первое домашнее поражение «Арсенала» в РПЛ при Миодраге Божовиче.

У «Арсенала» получился братский гол: Эванс Кангва забил с передачи брата Кингса.

Главный герой встречи – нападающий «Сочи» Матео Кассьера, он оформил дубль. У Кассьеры 5 голов в 7 матчах этого сезона РПЛ.

В 14-м туре «Арсенал» сыграет дома с «Уфой» (06.11). «Сочи» предстоит домашняя встреча с ЦСКА в тот же день.

Таблица РПЛ