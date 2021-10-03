Терехов креативно отпраздновал победный гол «Зениту». Посмотрел на трибуны, а потом изобразил взрыв

В интервью «Матч ТВ» Терехов рассказывал, что в детстве болел за «Спартак». Тогда носил футболку с фамилией Павлюченко. Негативное отношение к «Зениту» Терехов никогда не показывал. Этот сезон стал для него историческим. Комментатор Дмитрий Шнякин писал, что в матче с «Партизаном» Терехов впервые в карьере оформил дубль.

Сергей Терехов – один из защитников сборной России на октябрьские матчи. Он попал в окончательный список Карпина, а впервые привлекался в сборную еще на прошлый сбор. Тогда помешала травма. Сейчас Терехов остается одним из претендентов на место в основе в играх против Словакии и Словении, потому что травмированы Самошников и Караваев.

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