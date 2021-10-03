Терехов креативно отпраздновал победный гол «Зениту». Посмотрел на трибуны, а потом изобразил взрыв
«Сочи» выиграл у «Зенита» (2:1) в матче РПЛ. Эта победа важна с точки зрения истории. «Сочи» еще никогда не побеждал «Зенит» в матче Премьер-лиги, а обычно всегда проигрывал. Теперь автором победного гола стал Сергей Терехов. Для него это первый гол в сезоне РПЛ, но не первый вообще. Терехов забивал за «Сочи» в квалификации Лиги конференций.
Новый гол Терехов отпраздновал вот так:
В комментариях к посту аккаунта РПЛ в твиттере фанаты показали такие предположения о том, что высматривал Терехов:
Сама РПЛ отмечала Терехова еще в прошлом сезоне. Тогда он забил три гола за «Сочи» в Премьер-лиге. Тогда твиттер РПЛ писал, что так Терехов репетирует новые празднования.
Еще один яркий эпизод матча «Зенита» и «Сочи» – интервью Кассьеры. Именно он стал лучшим игроком. Переводчиком на «Матч Премьер» выступил Жоаозиньо.
После матча с «Зенитом» игроки «Сочи» сделали вот такое фото на стадионе в Санкт-Петербурге. На фоне мелькают слова «Спасибо за поддержку!»
В интервью «Матч ТВ» Терехов рассказывал, что в детстве болел за «Спартак». Тогда носил футболку с фамилией Павлюченко. Негативное отношение к «Зениту» Терехов никогда не показывал. Этот сезон стал для него историческим. Комментатор Дмитрий Шнякин писал, что в матче с «Партизаном» Терехов впервые в карьере оформил дубль.
Сергей Терехов – один из защитников сборной России на октябрьские матчи. Он попал в окончательный список Карпина, а впервые привлекался в сборную еще на прошлый сбор. Тогда помешала травма. Сейчас Терехов остается одним из претендентов на место в основе в играх против Словакии и Словении, потому что травмированы Самошников и Караваев.
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