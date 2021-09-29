Русские клубы побеждали в Лиге чемпионов крупно 11 раз. «Зенит» сделал это впервые в своей истории с 56-й попытки

«Зенит» поколотил «Мальме» во втором туре Лиги чемпионов-2021/22 со счетом 4:0. Победа историческая. Рассказываем:

💣 Крупной считается победа с разницей в три гола и больше. Основной турнир ЛЧ – это групповой этап и плей-офф. Для «Зенита» это первая крупная победа на групповом этапе.

⏳ «Зениту» для этого пришлось провести 56 матчей в группе и плей-офф. И потратить 13 лет, выступая в ЛЧ.

🔵 «Зенит» был близок несколько раз – обыгрывал 3:1 «Порту», «Лион» и «Бенфику». И громил разные команды в квалификации.

🌪️ Это 11-я по счету крупная победа для российских клубов в основной части ЛЧ, начиная с сезона-1992/93.

🔝 Больше всех таких побед у «Спартака» – шесть. ЦСКА и «Локомотив» крупно выиграли по два раза. Теперь одна победа есть и у «Зенита».

⚽️ Максимальное количество голов при таких победах забивали «Спартак» и «Локомотив» – по пять. «Зенит» забил четыре. ЦСКА – три.