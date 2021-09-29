Русские клубы побеждали в Лиге чемпионов крупно 11 раз. «Зенит» сделал это впервые в своей истории с 56-й попытки
«Зенит» поколотил «Мальме» во втором туре Лиги чемпионов-2021/22 со счетом 4:0. Победа историческая. Рассказываем:
💣 Крупной считается победа с разницей в три гола и больше. Основной турнир ЛЧ – это групповой этап и плей-офф. Для «Зенита» это первая крупная победа на групповом этапе.
⏳ «Зениту» для этого пришлось провести 56 матчей в группе и плей-офф. И потратить 13 лет, выступая в ЛЧ.
🔵 «Зенит» был близок несколько раз – обыгрывал 3:1 «Порту», «Лион» и «Бенфику». И громил разные команды в квалификации.
🌪️ Это 11-я по счету крупная победа для российских клубов в основной части ЛЧ, начиная с сезона-1992/93.
🔝 Больше всех таких побед у «Спартака» – шесть. ЦСКА и «Локомотив» крупно выиграли по два раза. Теперь одна победа есть и у «Зенита».
⚽️ Максимальное количество голов при таких победах забивали «Спартак» и «Локомотив» – по пять. «Зенит» забил четыре. ЦСКА – три.
⭕️ Три российских клуба, игравших на групповом этапе, крупно не побеждали. Это «Рубин» (12 матчей), «Ростов» (шесть матчей) и «Краснодар» (шесть матчей).
🗓️ Раньше всех крупно выиграл «Локомотив» – уже в пятой игре уничтожил «Андерлехт». «Спартак» выиграл крупно в 16-м по счету матче группового этапа ЛЧ. ЦСКА понадобилось 37 матчей, «Зениту» – 56.
🌍 Чаще доставалось англичанам (два клуба) и испанцам (два клуба). Клубы из Италии, Португалии, Бельгии, Турции, Швеции, Норвегии и Словакии уступали крупно нашим по разу.
А это приятно вспомнить. Вот как выглядит список разгромов на групповых этапах ЛЧ:
❤️ 1995/96: «Спартак» – «Русенборг» 4:1, «Спартак» – «Блэкберн» 3:0.
❤️ 2000/01: «Спортинг» – «Спартак» 0:3, «Спартак» – «Арсенал» 4:1.
💚 2001/02: «Андерлехт» – «Локомотив» 1:5.
💚 2003/04: «Локомотив» – «Интер» 3:0.
❤️ 2010/11: «Спартак» – «Жилина» 3:0.
💜 2011/12: ЦСКА – «Трабзонспор» 3:0.
❤️ 2017/18: «Спартак» – «Севилья» 5:1.
💜 2018/19: «Реал» – ЦСКА 0:3.
💙 2021/22: «Зенит» – «Мальме» 4:0.