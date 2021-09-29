Перформанс «Зенита» к 80-летию блокады Ленинграда. Огромный баннер и живой оркестр с песней «Сплина»

Перед матчем «Зенита» и «Мальме» в Лиге чемпионов фанаты «Зенита» устроили большой перформанс. Они вывесили два баннера: мирный Петербург и Ленинград во время войны. Между ними – дирижер, под которым играет настоящий оркестр. Раньше на стадионах «Зенита» он никогда не играл.

Все это – посвящение 80-летию начала блокады Ленинграда во время Великой Отечественной войны.