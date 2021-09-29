Перформанс «Зенита» к 80-летию блокады Ленинграда. Огромный баннер и живой оркестр с песней «Сплина»
Перед матчем «Зенита» и «Мальме» в Лиге чемпионов фанаты «Зенита» устроили большой перформанс. Они вывесили два баннера: мирный Петербург и Ленинград во время войны. Между ними – дирижер, под которым играет настоящий оркестр. Раньше на стадионах «Зенита» он никогда не играл.
Все это – посвящение 80-летию начала блокады Ленинграда во время Великой Отечественной войны.
До игры оркестр сыграл песню «Оркестр» группы «Сплин». Она как раз посвящена блокаде Ленинграда и была написана к 70-летию ее снятия.
В этом году болельщики «Зенита» проводили еще акцию и в честь снятия блокады. Они запустили в городе сотни сигнальных ракет.
Блокада Ленинграда – одно из самых страшных событий Второй мировой. Ленинград 872 дня находился в блокаде нацистской Германии, подвергаясь постоянными обстрелами артиллерии и авиации. По оценкам разных историков, во время блокады погибло от 400 тысяч до миллиона человек. На Нюрнбергском процессе фигурировала цифра в 632 тысячи человек.