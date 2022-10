Слушаем первый за четыре года альбом Arctic Monkeys: группа играет 40 минут спокойных баллад и отказывается от дерзости

Что мы помним об Arctic Monkeys за последние 15 лет: много шумели, стали суперзвездами и ушли в ретро

В середине 2000-х эти парни дерзко и энергично ворвались в медиапространство.

💿 Стартовый Whatever People Say I Am, That's What I'm Not получился шумным, громким, в какой-то степени немного однообразным, но даже установил рекорд на год, как самый быстро продаваемый альбом в британский истории.

💿 Через год вышел Favourite Worst Nightmare – тоже громкий и тяжелый, но не слишком отличающийся от дебютника.

💿 В 2009-м появился Humbug: вокал Алекса Тернера и раньше был заметным, но теперь стал центральным. Было не так задорно – более серьезно и мрачно.

💿 Спустя два года группа выпустила Suck It and See – так она перетекла в более спокойную жизнь и сделала шаг на ступеньку выше.

💿 Пиковым стал АМ в 2013-м. Звучание переменилось – музыка стала лучше дополнять вокал, взросление чувствовалось в каждом треке. Это был очень заметный альбом, с помощью которого группа рванула в квачестве.

💿 Тем удивительнее было слушать Tranquility Base Hotel & Casino спустя пять лет. Совершенно другой жанр с уходом в ретро. Но если вокал Тернера с годами становился все более важным для песен, то теперь он стал всепоглощающим.