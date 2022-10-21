Слушаем первый за четыре года альбом Arctic Monkeys: группа играет 40 минут спокойных баллад и отказывается от дерзости
Arctic Monkeys жили без больших релизов четыре года. Последний альбом они выпустили в 2018-м. Через четыре года мир перевернулся с ног на голову, но именно в 2022-м в Великобритании вышло столько долгожданных альбомов.
🎙️ Лиам Галлахер пошумел спустя три года.
🎙️ Muse выпустили новый альбом впервые за четыре года.
🎙️ Kasabian – уже без Тома Мейгана – за пять.
🎙️ Если кому интересен экс-солист Mansun Пол Дрэйпер, то и он показался впервые за пять лет.
🎙️ Новых Placebo вообще ждали девять лет.
🎙️ И тут Arctic Monkeys сложили пазл под конец года со своим The Car.
Что мы помним об Arctic Monkeys за последние 15 лет: много шумели, стали суперзвездами и ушли в ретро
В середине 2000-х эти парни дерзко и энергично ворвались в медиапространство.
💿 Стартовый Whatever People Say I Am, That's What I'm Not получился шумным, громким, в какой-то степени немного однообразным, но даже установил рекорд на год, как самый быстро продаваемый альбом в британский истории.
💿 Через год вышел Favourite Worst Nightmare – тоже громкий и тяжелый, но не слишком отличающийся от дебютника.
💿 В 2009-м появился Humbug: вокал Алекса Тернера и раньше был заметным, но теперь стал центральным. Было не так задорно – более серьезно и мрачно.
💿 Спустя два года группа выпустила Suck It and See – так она перетекла в более спокойную жизнь и сделала шаг на ступеньку выше.
💿 Пиковым стал АМ в 2013-м. Звучание переменилось – музыка стала лучше дополнять вокал, взросление чувствовалось в каждом треке. Это был очень заметный альбом, с помощью которого группа рванула в квачестве.
💿 Тем удивительнее было слушать Tranquility Base Hotel & Casino спустя пять лет. Совершенно другой жанр с уходом в ретро. Но если вокал Тернера с годами становился все более важным для песен, то теперь он стал всепоглощающим.
Что мы ждали от Arctic Monkeys – The Car: вероятно, продолжения прошлого альбома, но точно не рока
Загадка: вернутся ли гитары, которые кто-то будто бы украл в 2018-м? Но главным был вопрос – насколько голос Тернера на этот раз будет стягивать на себя все внимание к песням Arctic Monkeys. Это не говорит о том, что музыка у них плохая. Просто абсолютная звезда в группе – именно вокалист с уникальным для современности голосом.
Что ждать – было не совсем понятно. Времена веселого рока прошли, но это объяснимо – парням уже под 40. На нечто гениально-разнообразное вроде АМ они вполне способны, но едва ли им интересно. Под продолжение ретроэкспериментов голос Тернера отлично подходит, но есть риск сделать что-то похожее на прошлый альбом. Или можно придумать что-то принципиально новое, но есть ли смысл?
Скучающих по прошлым хитам сам Тернер фактически и осадил: «Делай мы ту же музыку, что десять лет назад, это уже казалось бы неправильным». Ударник Мэтт Хелдерс говорил в мае, что ни на какой R U Mine песни не похожи, ничего тяжелого не будет, а группа делает примерно то же, что и на последнем альбоме.
Что получилось: большая 37-минутная баллада, которой не нужны паузы между треками
«Мне было интересно включать и выключать режим рок-группы», – сказал Тернер о The Car. Если включения рок-группы и были, то очень кратковременными. Хелдерс не обманул.
Новый альбом – демонстрация широты диапазона у голоса Тернера и неструктурированных треков. Альбомы с хитами в прошлом, альбомы с красотой и удовольствием – уже здесь. Какой-то абсолютный антипод всему тому, что происходит сейчас в мире. Он весь такой – с плавными волнами музыки и неторопливыми размышлениями Тернера. Это действительно красиво и интересно. Но запомнится ли? И будут ли песни восприниматься по отдельности или же как 37-минутный большой релаксовый массив?
Наверняка они будут отличаться друг от друга при многократном прослушивании. Пока же – сливаются в одно. There'd Better Be a Mirrorball – это выразительно. I Ain't Quite Where I Think I Am – это интересно. Sculptures of Anything Goes – это многообразно. Jet Skis on the Moat – скучновато. Середина слегка проседает, но многие уже полюбили Big Ideas. Hello You – чуть прибавляет в скорости. Mr Schwartz – дает задуматься. Perfect Sense – аккуратно завершает.
Как оценить новый альбом Arctic Monkeys: музыка хороша и интересна, но Тернер – император
Пожалуй, это не то, что ожидается от группы, которую не слышали четыре года. Любой фанат все равно ждет хиты, а набор баллад с громкостью чуть ниже среднего он легко бы принял на следующий год после выпуска основной работы с запоминающимися треками. Раньше были Monkeys, теперь – Arctic, уже не веселые, а холодные и неприступные. Эксперименты, переплетения, лабиринты новой музыки обязательно западут кому-то в сердце. Но при всем многообразии звуков есть фигура, которая и дальше находится в центре.
Алекс Тернер остается одним из самых загадочных персонажей современной рок-сцены. Воспитанный, стильный, закрытый. Его тяжело разгадать на концерте и с ним невозможно общаться журналистам – настолько он бывает скучен в интервью и вообще привык взвешивать каждое свое слово с самых ранних успехов (помните хоть какие-то скандалы вокруг него?).
«Я храню образ рок-звезды глубоко в своем сердце – и так будет всегда», – сказал как-то раз Тернер. Кому интересен образ одинокой звезды с музыкальным персоналом – у того больше шансов получить удовольствие от новой музыки. Кто ждал именно рока – может уже и не дождаться.
Возможно, для Тернера этот альбом – живое воплощение его настоящих возможностей. Он так чувствует, так ему лучше. В музыке он всегда был очень органичен в соответствии со своим возрастом и одинаково прекрасен в каждом. Подходил любому стилю, в котором развивалась группа.
Просто потому что великий талант. А таланту всегда виднее, как лучше.