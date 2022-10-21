Слушаем первый за четыре года альбом Arctic Monkeys: группа играет 40 минут спокойных баллад и отказывается от дерзости

Arctic Monkeys жили без больших релизов четыре года. Последний альбом они выпустили в 2018-м. Через четыре года мир перевернулся с ног на голову, но именно в 2022-м в Великобритании вышло столько долгожданных альбомов.

🎙️ Лиам Галлахер пошумел спустя три года.

🎙️ Muse выпустили новый альбом впервые за четыре года.

🎙️ Kasabian – уже без Тома Мейгана – за пять.

🎙️ Если кому интересен экс-солист Mansun Пол Дрэйпер, то и он показался впервые за пять лет.

🎙️ Новых Placebo вообще ждали девять лет.

🎙️ И тут Arctic Monkeys сложили пазл под конец года со своим The Car.