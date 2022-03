Каким получился новый альбом Placebo – мы ждали девять лет. Будет ли он освещать жизнь так же, как прошлые?

🎼 Sad White Reggae. Здесь кажется, что они начали экспериментировать с тем, что им не очень привычно – звук будто и не их поначалу. Дальше беспорядок уже был знакомым. Но впечатления не сложилось.

🎼 Twin Demons. Не очень понял этот трек. Да, у них было нечто подобное, но слишком много хаоса и слишком мало чего-то запоминающегося.

🎼 Chemtrails. К сожалению, то же впечатление. Конструкция понятна, а цепляющего мало. Сильнее тут были только строчки, которые применимы к 2022 году.

I'm gonna find another island

And get the hell out of here

I need a change of environment

So I can disappear

(но именно эти три песни понравились очень многим – об этом я узнал уже, когда стал читать отзывы. Ребята, простите – мне пока не зашло).

🎼 This Is What You Wanted. Та же идея, что раньше – ближе к концу очень мрачные песни вроде In The Cold Light Of Morning. И вроде все так – музыка, голос, но будто бы чего-то не хватает, чтобы подтянуть до того цепляющего уровня. Возможно, потому что прослушивание пока было лишь одно? Или недостаточно эмоций?

🎼 Went Missing. Задумка с тихим вокалом под подходящую музыку была очень удачным решением, нужно было не испортить это припевом. И вот тут сомнительно, что им это удалось. Спасло завершение. Пожалуй, одна из лучших вещей на альбоме. Или даже лучшая. Но середину бы хотелось совсем другую.

🎼 Fix Yourself. Хм. Placebo всегда завершали альбомы очень сильными вещами. Особенно Kings of Medicine – это одна из моих любимых песен вообще. Song to Say Goodbye все знают. Так что и здесь подсознательно ожидалось что-то на годы вперед.

Музыка понравилась больше, чем где-либо на альбоме. Это действительно красиво. С вокалом же было противоречивое ощущение – большую часть песни казалось, что он не встроен сюда, как нужно. Концовка скорректировала. Теперь для меня эта песня – самая большая загадка. Безусловно, она удалась. А удалась ли как концовка? Однозначно, она самая разноплановая из всех концовок на других альбомах. Здесь нужно слушать еще и еще.

Призадуматься она заставила. Сделать концовку стильной – с этой задачей Placebo справились.