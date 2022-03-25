Каким получился новый альбом Placebo – мы ждали девять лет. Будет ли он освещать жизнь так же, как прошлые?
Placebo = жизнь, радость. Несколько дней назад я задумался: с чем ассоциируются у меня прошлые альбомы этой группы, которую я с большим опозданием начал слушать только в 2003-м? Поразился сам: каждый из них связан с чем-то добрым, позитивным, меняющим к лучшему. Если Muse всегда были со мной во мраке, то Placebo – в счастье.
- Sleeping With Ghosts – это успешная сессия и долгожданный отъезд домой.
- Black Market Music – это задумчивость и уединение.
- Placebo и Without You I’m Nothing – первые дни вместе с моей будущей женой.
- Meds – запомнившаяся только позитивом Олимпиада в Турине.
- Battle For the Sun – прекрасное лето 2009-го, после которого мы въехали в отремонтированную квартиру.
- Loud Like Love – всего несколько месяцев до рождения сына.
- Или отличный кавер 2017-го Life’s What You Make It – с удовольствием подписывал трудовой договор с «Бомбардиром» и делал это, как сейчас помню, сидя на полу в своей комнате и как раз почему-то под эту песню.
Даже во всех этих названиях прочитывается какой-то символизм.
Господи, какая же шутка, какая насмешка, что теперь новый альбом Placebo вышел в черное время, еще и приправленное самыми сложными в жизни тремя прошлыми годами.
С момента прошлого альбома Placebo прошло девять лет. Я практически не следил за тем, чем они занимались все это время. Просто ждал, когда они все-таки напишут что-то новое. Должны были написать раньше, как сами говорили. Показали только сейчас.
Первое прослушивание у меня нечасто совпадает с оценкой альбома после третьего, пятого, десятого, но что-то улавливается уже сразу. Вот какими я увидел песни с альбома в первый день после его выхода:
🎼 Forever Chemicals. Первый трек на альбомах у них всегда потяжелее – это привычно. Вышло симпатично, если действительно соскучился по величественному голосу среди тяжелых звуков.
🎼 Beautiful James. Это был первый сингл еще осенью. И с таким удовольствием услышали «Bring me back to life» – настоящее возвращение Placebo: голос Молко все тот же, переходы все те же. Даже уже подзабытые эмоции.
Вторые песни на альбомах часто самые хитовые. Например, у Muse на грядущем августовском альбоме второй трек уже известен. Он не идет ни в какое сравнение с прекрасным ранним – от Bliss до Dead Inside. Но едва ли от них что-то другое ожидалось. А в Placebo верить хотелось – и здесь верили не зря.
🎼 Hugz. Что-то ускоряющее в третьем треке – тоже памятная фишка (Drag, например, даже слово из того же количества букв). В песне нет ничего особенного, но она хороша для другого – утвердить, что Placebo и спустя девять лет могут быть энергичными.
🎼 Happy Birthday in the Sky. Мелодия для них непривычна. Симпатичен переход в тяжесть и смятение. Вышло трагично – и здесь тоже применимо это слово: веришь. Текст цепляет тут же. Молко назвал песню одним из самых душераздирающих моментов на альбоме, добавив: «Фраза, которую я использую довольно давно. Когда я говорю «С днем рождения!» в адрес людей, которых больше нет с нами, это выражает то горе, которое, думаю, очень хорошо понятно большинству».
🎼 The Prodigal. Неожиданное начало и тоже абсолютно нетипичный бэк-вокал. В целом вышло нечто жизнерадостное, подъемное, но запомнилось ли? Пожалуй, «I am alive», что очень хочется говорить вслух именно сейчас, но не всегда выходит.
🎼 Surrounded by Spies. Загадочный мрачный трек посередине, слегка однообразный – это тоже мы часто слышали. Например, недооцененная Something Rotten – лучший пример. Сейчас вышло неплохо, и это нужный трек, без сомнений.
🎼 Try Better Next Time. Подъем как по смыслу, так и по треку в целом. Пожалуй, мы б назвали ее обычным дополнением к альбому – не будешь переключать, когда слушаешь весь альбом, но не будешь скучать, если песня вдруг случайно затеряется.
🎼 Sad White Reggae. Здесь кажется, что они начали экспериментировать с тем, что им не очень привычно – звук будто и не их поначалу. Дальше беспорядок уже был знакомым. Но впечатления не сложилось.
🎼 Twin Demons. Не очень понял этот трек. Да, у них было нечто подобное, но слишком много хаоса и слишком мало чего-то запоминающегося.
🎼 Chemtrails. К сожалению, то же впечатление. Конструкция понятна, а цепляющего мало. Сильнее тут были только строчки, которые применимы к 2022 году.
- I'm gonna find another island
- And get the hell out of here
- I need a change of environment
- So I can disappear
(но именно эти три песни понравились очень многим – об этом я узнал уже, когда стал читать отзывы. Ребята, простите – мне пока не зашло).
🎼 This Is What You Wanted. Та же идея, что раньше – ближе к концу очень мрачные песни вроде In The Cold Light Of Morning. И вроде все так – музыка, голос, но будто бы чего-то не хватает, чтобы подтянуть до того цепляющего уровня. Возможно, потому что прослушивание пока было лишь одно? Или недостаточно эмоций?
🎼 Went Missing. Задумка с тихим вокалом под подходящую музыку была очень удачным решением, нужно было не испортить это припевом. И вот тут сомнительно, что им это удалось. Спасло завершение. Пожалуй, одна из лучших вещей на альбоме. Или даже лучшая. Но середину бы хотелось совсем другую.
🎼 Fix Yourself. Хм. Placebo всегда завершали альбомы очень сильными вещами. Особенно Kings of Medicine – это одна из моих любимых песен вообще. Song to Say Goodbye все знают. Так что и здесь подсознательно ожидалось что-то на годы вперед.
Музыка понравилась больше, чем где-либо на альбоме. Это действительно красиво. С вокалом же было противоречивое ощущение – большую часть песни казалось, что он не встроен сюда, как нужно. Концовка скорректировала. Теперь для меня эта песня – самая большая загадка. Безусловно, она удалась. А удалась ли как концовка? Однозначно, она самая разноплановая из всех концовок на других альбомах. Здесь нужно слушать еще и еще.
Призадуматься она заставила. Сделать концовку стильной – с этой задачей Placebo справились.
Выводы:
🎙️️️ Голос тот же. Браво, Молко, – в декабре уже 50, а звучит прекрасно, хотя уже внешне совсем другой. Конструкции многие похожи. Даже расположение треков по стилю во многом совпадает. В этом абсолютно нет ничего плохого, если от Placebo ждать Placebo.
🎙️️️ Мое спорное мнение: по первому прослушиванию кажется, что альбом вышел ровным. И все же первая половина понравилась больше. Убрав 3-4 трека из середины, он едва ли потеряет в качестве.
🎙️️️ Альбом набирал скорость и ритм, набрал их стремительно, даже будто бы немного показушно. Казалось, что им дико не хотелось, чтобы их упрекали в том, что они постарели. Но эмоции выдают, вернее, их недостаток. Настоящих эмоций, на мой взгляд, было мало. Хорошей музыкой они были во многом перебиты, но правильный баланс возвысил бы этот альбом сильнее.
🎙️️️ Для широкой аудитории, да и в целом, хитов здесь, возможно, не будет. Если и будет, то тяжело выбрать что-то кроме Beautiful James. Остальное – для фанатов. Но им будет, чем заняться, оценивая этот альбом после многократного переслушивания. И это хорошо.
Sleeping With Ghosts, Meds, Battle For the Sun. Встанет ли Never Let Me Go в этот ряд лично для меня? Едва ли. Но стоило ли ждать девять лет? Безусловно, хотя бы из-за уникальности. Она у Placebo была всегда – даже в провальном по мнению многих Loud Like Love.