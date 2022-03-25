Каким получился новый альбом Placebo – мы ждали девять лет. Будет ли он освещать жизнь так же, как прошлые?

С момента прошлого альбома Placebo прошло девять лет. Я практически не следил за тем, чем они занимались все это время. Просто ждал, когда они все-таки напишут что-то новое. Должны были написать раньше, как сами говорили. Показали только сейчас.

Первое прослушивание у меня нечасто совпадает с оценкой альбома после третьего, пятого, десятого, но что-то улавливается уже сразу. Вот какими я увидел песни с альбома в первый день после его выхода:

🎼 Forever Chemicals. Первый трек на альбомах у них всегда потяжелее – это привычно. Вышло симпатично, если действительно соскучился по величественному голосу среди тяжелых звуков.

🎼 Beautiful James. Это был первый сингл еще осенью. И с таким удовольствием услышали «Bring me back to life» – настоящее возвращение Placebo: голос Молко все тот же, переходы все те же. Даже уже подзабытые эмоции.

Вторые песни на альбомах часто самые хитовые. Например, у Muse на грядущем августовском альбоме второй трек уже известен. Он не идет ни в какое сравнение с прекрасным ранним – от Bliss до Dead Inside. Но едва ли от них что-то другое ожидалось. А в Placebo верить хотелось – и здесь верили не зря.

🎼 Hugz. Что-то ускоряющее в третьем треке – тоже памятная фишка (Drag, например, даже слово из того же количества букв). В песне нет ничего особенного, но она хороша для другого – утвердить, что Placebo и спустя девять лет могут быть энергичными.

🎼 Happy Birthday in the Sky. Мелодия для них непривычна. Симпатичен переход в тяжесть и смятение. Вышло трагично – и здесь тоже применимо это слово: веришь. Текст цепляет тут же. Молко назвал песню одним из самых душераздирающих моментов на альбоме, добавив: «Фраза, которую я использую довольно давно. Когда я говорю «С днем рождения!» в адрес людей, которых больше нет с нами, это выражает то горе, которое, думаю, очень хорошо понятно большинству».

🎼 The Prodigal. Неожиданное начало и тоже абсолютно нетипичный бэк-вокал. В целом вышло нечто жизнерадостное, подъемное, но запомнилось ли? Пожалуй, «I am alive», что очень хочется говорить вслух именно сейчас, но не всегда выходит.

🎼 Surrounded by Spies. Загадочный мрачный трек посередине, слегка однообразный – это тоже мы часто слышали. Например, недооцененная Something Rotten – лучший пример. Сейчас вышло неплохо, и это нужный трек, без сомнений.

🎼 Try Better Next Time. Подъем как по смыслу, так и по треку в целом. Пожалуй, мы б назвали ее обычным дополнением к альбому – не будешь переключать, когда слушаешь весь альбом, но не будешь скучать, если песня вдруг случайно затеряется.