Как распалась группа Oasis, из-за чего поругались братья Галлахеры и почему они до сих пор не воссоединятся
В конце 1990-х на разогреве у Oasis выступала группа Travis. Ее солист Фрэн Хили дружил с лидерами Oasis братьями Галлахерами и однажды песней довел Лиама до слез. В 2003-м у Travis вышел клип на песню Re-Offender – в нем нервные участники группы периодически бьют друг друга между концертами и выступают с разукрашенными из-за синяков лицами. Больше всех там досталось самому Хили.
Тогда еще никто не знал, что скоро видео Re-Offender будет напоминать конфликт Oasis – война двух главных людей в коллективе, полномасштабный конфликт, да еще и между братьями.
И конец группы.
Братья Галлахеры отнимали друг у друга игрушки и ругались прямо на сцене, но как-то уживались. До 2009-го
Конфликты Галлахеров в группе никогда не были чем-то неожиданным. Драки, удары битой по голове, оскорбления, отмены выступлений из-за пьянок – все происходило внутри Oasis всегда. Но в середине 2000-х, казалось, все наладится.
Лиам позврослел, Ноэл стал спокойнее и говорил, что работает над психологией брата, концерты перестали отменяться по их вине, а самый масштабный тур в истории группы прошел без помарок. Их мама говорила, что они и в детстве регулярно дрались из-за игрушек – потому что у них зашкаливающая братская любовь, а успехами в музыке это подтверждается.
И тут наступил 2009-й. За год до этого Oasis представили новый альбом. А уже в апреле Ноэл заявил в интервью Q о Лиаме:
«Он самый злой человек из тех, кого вы когда-нибудь встречали. Он как человек с вилкой в мире супа».
Через пару месяцев братья уже ссорились в соцсетях. И потом было 23 августа. Это вообще какая-то проклятая дата для Oasis. В 1996 году в этот день Лиам не смог выступить на концерте из-за болей в горле. Ноэл же считал, что Лиам безответственно сорвал голос, непонятно где гуляя за пару дней до этого и забив на осторожность перед выступлением. Вероятно, был прав – Лиам на том же концерте пил холодное пиво, а под конец – стал приставать к брату на сцене. Еще и обиделся потом, когда остальные не дали ему спеть.
Спустя ровно 13 лет в день в день отменился концерт на V фестивале в Челмсфорде. Причина – ларингит Лиама. За день до этого Галлахерам тяжело дался концерт в Стаффордшире. Ноэл жаловался в блоге на жуткую боль в желудке и в целом на отвратительное самочувствие.
Следующий концерт намечен на 28 августа в Париже. Оказалось, это был последний день группы в таком составе.
Тот самый день: разбитая гитара, отмененный концерт и заднее сидение машины
• За несколько минут до выхода на сцену между Галлахерами произошла стычка.
• Выступавшая на фестивале шотландская певица Эми Макдональд сообщила, что Лиам разбил гитару Ноэла и братья подрались. По другим источникам, это Ноэл раздолбал гитару Лиама, которая была подарком жены.
• Ноэл после этого покинул мероприятие, а сообщение об отмене концерта зрители восприняли как шутку.
• Наконец, на экране появилось подтверждение: концерт Oasis не состоится. Хотя в Париж приехало очень много фанатов из Великобритании.
• Позже Ноэл рассказывал, что все решил, сидя на заднем сидении машины уже за пределами этого фестиваля.
Тем же вечером он заявил: «С некоторой грустью и большим облегчением сообщаю вам, что покинул Oasis сегодня вечером. Люди будут писать и говорить, что им вздумается, но я просто не могу работать с Лиамом ни дня больше». Позже было еще одно сообщение от Ноэла – уже без конкретики, но про запугивание семьи и друзей, а также отсутствие поддержки и понимания со стороны руководства и товарищей по группе.
Известная история. В 1994 году Ноэл поссорился с Лиамом во время турне по США, когда тот напился и начал оскорблять группу и кидаться инструментами. Ноэл был готов уйти из группы и уехал от нее. Он встретил девушку, с которой познакомился на одном из концертов – долго разговаривал с ней, гулял по парку, в котором она играла в детстве.
Девушка отговорила его бросать группу. Так появилась песня Talk Tonight, которую Ноэл написал о ней и той встрече. Он вернулся. Впереди у Oasis было еще 15 лет успешного творчества.
Жизнь была бы проще, если бы в самые тяжелые моменты непременно встречались люди, которые могли бы отговорить от безумного поступка. В августе 2009-го не нашлось такой же девушки, не появилась подобная песня, а следующие 12 лет мир прожил без Oasis.
Весь сентябрь того года – ноль новостей. Хотя была одна – Oasis попадут в книгу рекордов Гиннеса-2010 за самое продолжительное пребывание в первой десятке британского хит-парада. О самой группе – ничего. Басист Энди Белл отыграл диджей-сет на одном из праздников, но вообще ничего не сказал про Oasis. По словам Галлахера-старшего, его поразило, что Белл в момент того самого конфликта в Париже просто сидел в комнате и не сказал ни слова, когда на его глазах распадалась группа.
Только 8 октября Лиам официально объявил о распаде Oasis. Через год и два дня после выпуска последнего альбома. Объявил спокойно, без выпадов в сторону Ноэла и обвинений всех вокруг. Говорил, что очень нравилось быть частью группы.
«Ничто не может длиться вечно. Мы сами уничтожили Oasis, а не кто-то другой».
Группа распалась. Что было дальше?
Лиам подал на Ноэла в суд – тот говорил, что 23 августа 2009-го выступление на концерте было отменено из-за похмелья Лиама, а не его больного горла. Лиам показал справку от врача и потребовал извинений. Ноэл извинился (врач и правда приходил утром в тот день). Дело закрыто.
А потом Ноэл выдвинул ответный иск, обвиняя Лиама в том, что тот угрожал по телефону его жене, а перед тем самым несостоявшимся выступлением в Париже ворвался в гримерку, размахивая гитарой и чудом не зашиб ей Ноэла. Известно, что Лиам обвинял жену в распаде Oasis и сравнивал ее и Ноэла с серийными убийцами.
Лиам в 2009-м сразу же собрал группу Beady Eye, составленную из бывших участников Oasis. Группа продержалась пять лет, выпустила два альбома, давала концерты и сыграла на закрытии Олимпиады в Лондоне. Сам он представил два сольных альбома.
Старший Галлахер за это время собрал группу Noel Gallagher's High Flying Birds и выдал три альбома, с которыми несколько раз приезжал в Россию.
Что каждый из них говорил о возможном воссоединении группы?
• Лиам и в начале был не против: «Ноэл постоянно про это говорит. Хочу избавить его от страданий. Но, думаю, ему сначала следует заняться сольником и понять, что он не так хорош без своего брата. Я готов, но если не сработает – плевать, я вполне доволен Beady Eye».
• В конце 2013-го Ноэл затронул эту тему и выразился четко: «Группы нет. Участвовать в этом я не буду. Если случится воссоединение, то без меня». Через два года он уже не был так категоричен: «Если бы я когда-то решился на это, то из-за денег. Ради благотворительности? Нет, мы не те люди. Можем ли мы снова быть вместе когда-то? Пока живы, пока у нас растут волосы, это всегда возможно. Но только из-за денег».
Не те люди? Но Лиам предлагал и совместный благотворительный концерт в начале пандемии.
• В 2019-м Ноэл в интервью The Sunday Times упомянул, что примирение между братьями – неплохая идея. Через месяц Лиам выдал в твиттере, что после выхода третьего альбома завершит сольную карьеру, так как брат позвонил ему и умолял возродить Oasis в 2022 году. Ноэл ответил talkSPORT: никакого воссоединения не состоится, пока он сам не скажет об этом.
• Лиаму показалось мало, так что через месяц все пошло по новой: «Нам тут предложили 100 миллионов фунтов за совместный тур, но этого все равно мало для жадной душонки». Галлахер парировал через несколько часов: ни о каком предложении он не слышал, и вообще, похоже, кое-кому таким трепом нужно пропиарить свой новый сингл.
• Разговоры о цене затрагивал и сам Ноэл. Намекал, что все возможно, «если вдруг на пути найдется идиот, размахивающий чеком на 250 миллионов». Позже поднял цену: «Если кто-то даст полмиллиарда, я соберу чемоданы утром и скажу: «Сколько концертов тебе нужно?»
• Еще Ноэл намекал, что для такого решения даже на небе должны сойтись звезды: «Если через десять лет я проснусь утром и скажу: «А давайте сделаем это», гарантирую, что Лиам просто назло откажет: «Нет, мне не хочется».
• «2021-й – это наш год», – так Лиам поздравил брата 1 января. Ноэл же через несколько недель рассказал о планах выпустить альбом Oasis, но это будут 14 перезаписанных треков группы, которые ранее не были доработаны. Ни о ком больше из участников Oasis в этих планах речь не шла.
Но новости о воссоединении периодически появлялись. Ноэл: «За 100 миллионов фунтов? Я согласен». Лиам: «Я бы сделал это забесплатно».
Но они хотя бы помирились?
В 2017-м Лиам встретился с Ноэлом перед Рождеством. И потом сообщил, что все хорошо.
Подтвердила это и их мама. Известно, что и в 2012-м она заставила братьев поздравить друг друга с Рождеством. Но сейчас перемирие уже было искренним.
Так что мешает воссоединиться?
«Он считает, что проблема во мне, но я – лишь половина проблемы, – говорил Лиам. – Он должен взять на себя часть ответственности. Как только он это сделает, мы двинемся дальше».
Вероятно, движение уже происходит. Например, в марте 2021-го стало известно, что братья открыли кинокомпанию Kosmic Kyte и не особо комментировали это в прессе. Букмекерские конторы в Великобритании потихоньку снижают коэффициенты. Лиам утвердительно отвечает на вопрос фаната, состоится ли воссоединение. Ноэл все так же задается вопросом: «А смысл?»
Из многих интервью Ноэла понятно, что его занимает не столько вопрос, как снова выступать с братом, сколько непонимание, как в целом все это будет смотреться. Очевидно, не так свежо, как 12 лет назад. Уже тогда ему не нравилось, что люди, по его словам, приходят послушать именно хиты. Тогда каким будет уровень и насколько велик репутационный риск? Есть ощущение, что за разговорами о нереальных деньгах Ноэл и скрывал именно эти опасения, когда, наконец, отгремела ссора с Лиамом.
Лидер Travis Фрэн Хили еще в 2010-м предсказывал воссоединение Oasis. Он считает, что оно неизбежно, а сольные проекты отлично этому способствуют. В том самом клипе его группы, где участники дерутся между концертами, все закончилось так себе – фингалами и переломанными конечностями.
У Oasis этот момент давно прошел – люди давно отдохнули друг от друга и много выступали отдельно. Но не слишком ли давно – большой вопрос. Уж очень далеко ушли и музыка, и сам мир с 2009-го.