Как распалась группа Oasis, из-за чего поругались братья Галлахеры и почему они до сих пор не воссоединятся

И тут наступил 2009-й. За год до этого Oasis представили новый альбом. А уже в апреле Ноэл заявил в интервью Q о Лиаме:

«Он самый злой человек из тех, кого вы когда-нибудь встречали. Он как человек с вилкой в мире супа».

Через пару месяцев братья уже ссорились в соцсетях. И потом было 23 августа. Это вообще какая-то проклятая дата для Oasis. В 1996 году в этот день Лиам не смог выступить на концерте из-за болей в горле. Ноэл же считал, что Лиам безответственно сорвал голос, непонятно где гуляя за пару дней до этого и забив на осторожность перед выступлением. Вероятно, был прав – Лиам на том же концерте пил холодное пиво, а под конец – стал приставать к брату на сцене. Еще и обиделся потом, когда остальные не дали ему спеть.

Спустя ровно 13 лет в день в день отменился концерт на V фестивале в Челмсфорде. Причина – ларингит Лиама. За день до этого Галлахерам тяжело дался концерт в Стаффордшире. Ноэл жаловался в блоге на жуткую боль в желудке и в целом на отвратительное самочувствие.

Следующий концерт намечен на 28 августа в Париже. Оказалось, это был последний день группы в таком составе.

Тот самый день: разбитая гитара, отмененный концерт и заднее сидение машины

• За несколько минут до выхода на сцену между Галлахерами произошла стычка.

• Выступавшая на фестивале шотландская певица Эми Макдональд сообщила, что Лиам разбил гитару Ноэла и братья подрались. По другим источникам, это Ноэл раздолбал гитару Лиама, которая была подарком жены.

• Ноэл после этого покинул мероприятие, а сообщение об отмене концерта зрители восприняли как шутку.

• Наконец, на экране появилось подтверждение: концерт Oasis не состоится. Хотя в Париж приехало очень много фанатов из Великобритании.

• Позже Ноэл рассказывал, что все решил, сидя на заднем сидении машины уже за пределами этого фестиваля.