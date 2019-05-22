The Beatles и футбол. Маккартни 40 лет скрывал любимый клуб, Леннон ставил рисунок игрока на обложку альбома

Маккартни все детство таскался на стадион «Эвертона» и выпрашивал автограф звезды «Фулхэма» по почте

В 2014 году журналисты The Guardian устроили мини-расследование: они выясняли, за кого болели битлы. Поверхностное изучение ничего не дало: в зрелом возрасте музыканты не появлялись на стадионах города, потому что с их уровнем популярности это было бы самоубийством.

Другой момент. Историческое противостояние фанов «Эвертона» и «Ливерпуля» всегда подогревала религия. Католики чаще топили за «синих», протестанты поддерживали «красных». Если бы в этот микс ворвался еще кто-нибудь из The Beatlеs, то конфликт выбора стал бы мини-войной.

Но приятель из юности Маккартни и Харрисона историк Рэй О'Брайен рассказал, как Пол и Джордж относились к футболу:

«Я был их одноклассником, потом мы пошли в Ливерпульский институт. Пол был со мной в группе с 1958 по 1960 год, а Джордж уехал в 1959 году. Я знаю, что это странно, но никто из них − особенно Джордж − не проявлял интереса к футболу, в отличие от всех остальных парней, которые со мной учились».

«Ливерпуль − сумасшедший город для футбола, у всех жителей есть привязанность к одному из местных клубов. Но не у парней из The Beatles, они предпочитали кататься по городу с гитарой и бумагами в руках, на которых писали строчки своих будущих песен. Они не били по мячу во время перерывов между лекциями», − подводит итог О'Брайен.

Наиболее четко можно проследить связь с футболом у Пола Маккартни. Об этом рассказывал специалист по истории ливерпульского футбола Энди Томпсон. По его словам, Пол родился в доме, где вся семья болела за «Эвертон» и у него не было другого выбора. В детстве маленький Маккартни вместе со своими дядями регулярно ходил на домашние игры «Эвертона». Сама игра его не волновала вообще. Зато на трибунах всегда было интересно.