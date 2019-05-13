«Хулиганы Зеленой улицы» − классика. Его снимала немка, актеры дрались у тренера и пили с фанатами, а британцы разносили фильм за ошибки

При создании большинства фильмов о спорте сценаристы выбирают одинаковый шаблон. Вот главный герой счастлив, а вот в его жизнь врывается травма/смерть близких/антагонист − и от прежней тишины не остается ничего. Потом случится преодоление себя, пара эпичных сцен с тренировками и в конце финальный матч или поединок, где персонаж вновь запрыгнет на пьедестал за респектами восхищенной толпы.

«Хулиганы Зеленой улицы» − нечто иное. В этом фильме минимум штампов и вообще не так много спорта. На «Кинопоиске» у него грандиозные 8 из 10, что автоматически подбрасывает тематическое кинцо из 2005-го в топ лучших драм.

Есть мнение: фильм про хулиганов получился таким органичным, потому что его делал свой. Это не совсем так. Режиссер − немка Лекси Александер. Она родилась в германо-палестинской семье и до 19 лет действительно тусовалась с ребятами из Mannheim City Boys — немецкой фан-группировки клуба «Валтьхоф» (выступают в четвертой лиге Германии). Но в большинстве источников близость Лекси к фанатскому движению заметно раздута. Несмотря на юношеский титул чемпионки мира по кикбоксингу, парни из «Сити бойс» никогда не брали ее на драки, и вся ее причастность к околофутбольному движу сводилась к нерегулярным тусовкам с местными. Так что глубокого погружения в тему фанатской культуры у Александер не было.