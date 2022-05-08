Состав
|Лучшие в составе
|Поз
|Воз
|В
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|
1Лукаш Фабиански Л. Фабиански
|Вра
|37
|33
|0
|0
|1
|0
|
28Томаш Соучек Т. Соучек
|Пол
|27
|32
|5
|1
|2
|0
|
41Деклан Райс Д. Райс
|Пол
|23
|32
|1
|4
|8
|0
|
9Майкл Антонио М. Антонио
|Нап
|32
|32
|9
|5
|6
|1
|
20Джаррод Боуэн Д. Боуэн
|Нап
|25
|31
|10
|8
|3
|0
Ближайшие матчи
Таблица
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|
5
|34
|19
|4
|11
|59:39
|61
|
6
|36
|16
|10
|10
|57:52
|58
|
7
|35
|15
|7
|13
|53:46
|52
|
8
|34
|15
|4
|15
|33:32
|49
|
9
|35
|10
|14
|11
|34:42
|44
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