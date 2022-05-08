Вест Хэм

Лондон
West Ham United
Подписаться
Сайт
whufc.com
Страна
Англия
Стадион
Олимпийский
Тренер
Дэвид Мойес
Д. Мойес
Лента
Состав
Расписание
Таблица
Результаты
Материалы
Новости

Состав

Лучшие в составе Поз Воз В И Г П Ж К
1
Лукаш Фабиански Л. Фабиански 		Вра 37 33 0 0 1 0
28
Томаш Соучек Т. Соучек 		Пол 27 32 5 1 2 0
41
Деклан Райс Д. Райс 		Пол 23 32 1 4 8 0
9
Майкл Антонио М. Антонио 		Нап 32 32 9 5 6 1
20
Джаррод Боуэн Д. Боуэн 		Нап 25 31 10 8 3 0
Подробнее
Ближайшие матчи
08.05.2022 08 мая 2022 вс 16:00
Норвич Сити
-:-
Вест Хэм
08.05.2022 08 мая 2022 вс 16:00
Англия. Премьер-лига , 36 тур
Норвич Сити
-
Вест Хэм
-
Англия. Премьер-лига , 36 тур
15.05.2022 15 мая 2022 вс 16:00
Вест Хэм
-:-
Манчестер Сити
15.05.2022 15 мая 2022 вс 16:00
Англия. Премьер-лига , 37 тур
Вест Хэм
-
Манчестер Сити
-
Англия. Премьер-лига , 37 тур
22.05.2022 22 мая 2022 вс 18:00
Брайтон
-:-
Вест Хэм
22.05.2022 22 мая 2022 вс 18:00
Англия. Премьер-лига , 38 тур
Брайтон
-
Вест Хэм
-
Англия. Премьер-лига , 38 тур
Подробнее

Таблица

И В Н П Мячи Очки
5
Тоттенхэм
34 19 4 11 59:39 61
6
Манчестер Юнайтед
36 16 10 10 57:52 58
7
Вест Хэм
35 15 7 13 53:46 52
8
Вулверхэмптон
34 15 4 15 33:32 49
9
Брайтон
35 10 14 11 34:42 44
Подробнее
Результаты
05.05.2022 05 мая 2022 чт 22:00
Айнтрахт
1 : 0
Вест Хэм
05.05.2022 05 мая 2022 чт 22:00
1/2 финала
Айнтрахт
1
Вест Хэм
0
Лига Европы , 1/2 финала
01.05.2022 01 мая 2022 вс 18:30
Вест Хэм
1 : 2
Арсенал
01.05.2022 01 мая 2022 вс 18:30
35 тур
Вест Хэм
1
Арсенал
2
Англия. Премьер-лига , 35 тур
28.04.2022 28 апр. 2022 чт 22:00
Вест Хэм
1 : 2
Айнтрахт
28.04.2022 28 апр. 2022 чт 22:00
1/2 финала
Вест Хэм
1
Айнтрахт
2
Лига Европы , 1/2 финала
24.04.2022 24 апр. 2022 вс 16:00
Челси
1 : 0
Вест Хэм
24.04.2022 24 апр. 2022 вс 16:00
34 тур
Челси
1
Вест Хэм
0
Англия. Премьер-лига , 34 тур
17.04.2022 17 апр. 2022 вс 16:15
Вест Хэм
1 : 1
Бернли
17.04.2022 17 апр. 2022 вс 16:15
33 тур
Вест Хэм
1
Бернли
1
Англия. Премьер-лига , 33 тур
Подробнее
Материалы
Капитан «Вест Хэма» Нобл плакал после выхода в полуфинал Лиги Европы и подмел раздевалку. Он в клубе больше 20 лет
#Марк Нобл
Игрок «Вест Хэм» Зума ударил кота дома – и видео этого попало в соцсети. Полиция не заведет дело, но все ругают и требуют наказания
#Курт Зума
Влашич упал в обморок на тренировке и пропустил матч еврокубка. Но это не помешает ему сыграть с Россией
#Никола Влашич
Фанат «Вест Хэма» потерял палец, празднуя гол на ограждении. Стюарды долго не несли лед, но врачи ему помогли
#Вест Хэм
«Вест Хэм» выпустил на пенальти легенду клуба, который не мажет пять лет. И он смазал – Де Хеа взял пенальти в АПЛ впервые за семь лет
#Марк Нобл
Все трансферы последнего дня лета: Гризманн, Камавинга, Сауль, Бельерин, Влашич и другие
#Реал
Все материалы
Последние новости
Футбол
«Айнтрахт» – «Вест Хэм». Обзор, прогноз и ставки на матч: 5 мая
#Лига Европы
Футбол
«Вест Хэм» – «Айнтрахт». Обзор, прогноз и ставки на матч сегодня: 28 апреля
#Лига Европы
Футбол
Лига Европы: во сколько начало матча «Севилья» – «Вест Хэм», 10 марта 2022 года
#Лига Европы
Футбол
Лига Европы: прогноз на матч «Севилья» – «Вест Хэм», 10 марта 2022 года
#Лига Европы
Футбол
Лига Европы: где смотреть матч «Севилья» – «Вест Хэм», 10 марта 2022 года. Во сколько прямая трансляция
#Лига Европы
Футбол
«Челси» впервые в сезоне пропустил больше одного гола – против «Вест Хэма». Серия продлилась 22 матча
#Челси
Все новости