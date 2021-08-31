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#Криштиану Роналду #Никола Влашич #Мойзе Кин #Ювентус #ЦСКА #Манчестер Юнайтед #Боруссия Д #Вест Хэм

Все трансферы последнего дня лета: Влашич в «Вест Хэме», Роналду заключил контракт с «МЮ»

2 часа назад

31 августа закрывается трансферное окно в главных европейских чемпионатах. Вот какие трансферы свершились в этот день.

Влашич перешел из ЦСКА в «Вест Хэм». Хорват подписал с клубом АПЛ пятилетний контракт.

«Ювентус» арендовал Кина у «Эвертона». Два года назад Кин перешел из «Юве» в «Эвертон», теперь проследовал в двухлетнюю аренду.

Еще один трансфер «Юве» – переход полузащитника «ПСВ» Мохаммеда Ихаттарена. Контракт на четыре года, возможна аренда в клуб Серии А.

АЕК приобрел Евтича у «Рубина». Аренда до конца сезона с опцией выкупа.

«Боруссия» Д арендовала Понграчича из «Вольфсбурга». Аренда до конца сезона. Есть ли опция выкупа – пока неясно.

«МЮ» объявил о подписании контракта с Роналду. На два года и с опцией продления еще на один.

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Все фото: РПЛ
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#Вест Хэм