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Все трансферы последнего дня лета: Влашич в «Вест Хэме», Роналду заключил контракт с «МЮ»
2 часа назад
31 августа закрывается трансферное окно в главных европейских чемпионатах. Вот какие трансферы свершились в этот день.
Влашич перешел из ЦСКА в «Вест Хэм». Хорват подписал с клубом АПЛ пятилетний контракт.
«Ювентус» арендовал Кина у «Эвертона». Два года назад Кин перешел из «Юве» в «Эвертон», теперь проследовал в двухлетнюю аренду.
АЕК приобрел Евтича у «Рубина». Аренда до конца сезона с опцией выкупа.
«Боруссия» Д арендовала Понграчича из «Вольфсбурга». Аренда до конца сезона. Есть ли опция выкупа – пока неясно.
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