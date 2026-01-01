Саломон Рондон

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Футбол
После столкновения с Рондоном пластический хирург наложил швы на лицо Соучека из «Вест Хэма»
#Томаш Соучек
Футбол
«Эвертон» объявил о переходе Рондона, который последние полсезона провел в ЦСКА
#Эвертон
Футбол
Рондон забил «Ахмату» с пенальти. Это его первый гол за ЦСКА
#Саломон Рондон
Футбол
ЦСКА вышел в 1/4 финала Кубка России. Рондон дебютировал, Ахметов забил
#Кубок России
Футбол
ЦСКА подписал Бохинена и Рондона
#ЦСКА
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Все трансферы последнего дня лета: Гризманн, Камавинга, Сауль, Бельерин, Влашич и другие
#Реал
Вратарь «Тамбова» потащил удар Рондона с двух метров. Реакция – ☄️
#Виталий Сычев
ЦСКА почти спас матч с «Арсеналом». Рондон был перед пустыми воротами, но ему помешал защитник
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#Саломон Рондон
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Этой зимой в РПЛ приехали футболисты из 18 стран – от Косово до Бурунди
#РПЛ
Рондон ездил за любимым тренером в Китай, учил детей языкам и ждал перехода в «МЮ»
#Саломон Рондон
Десять лет назад Дзагоев и Щенников попали в 100 главных талантов мира. Многие из того списка потом приезжали в РПЛ
#РПЛ
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