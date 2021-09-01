«Эвертон» объявил о переходе Рондона, который последние полсезона провел в ЦСКА

В прошлом сезоне Рондон принадлежал китайскому клубу «Далянь Ифан», а в феврале 2021-го был арендован ЦСКА. Во второй части сезона РПЛ он забил четыре гола (два с пенальти) в десяти играх.

«Эвертон» – третий английский клуб в карьере Рондона. Ранее он играл в «Ньюкасле» и «Вест Бромвиче».

«Эвертон» тренирует Рафаэль Бенитес. Рондон уже играл под руководством Бенитеса в «Ньюкасле» и «Даляне».