Эвертон
Саломон Рондон
Поделиться:
Комментарии:
0
#Эвертон #Саломон Рондон

«Эвертон» объявил о переходе Рондона, который последние полсезона провел в ЦСКА

01 сентября, 01:11

«Эвертон» пополнился 31-летним форвардом Саломоном Рондоном – официально. Контракт на два года с опцией продления еще на год.

В прошлом сезоне Рондон принадлежал китайскому клубу «Далянь Ифан», а в феврале 2021-го был арендован ЦСКА. Во второй части сезона РПЛ он забил четыре гола (два с пенальти) в десяти играх.

«Эвертон» – третий английский клуб в карьере Рондона. Ранее он играл в «Ньюкасле» и «Вест Бромвиче».

«Эвертон» тренирует Рафаэль Бенитес. Рондон уже играл под руководством Бенитеса в «Ньюкасле» и «Даляне».

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
«Эвертон»
Еще по теме
Все трансферы последнего дня лета: Гризманн, Камавинга, Сауль, Бельерин, Влашич и другие
Трансфер-мечта нашего детства: «Ньюкасл» подписал Сантьяго Муньоса – прямо как в фильме «Гол». Он флиртовал с клубом еще зимой
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Эвертон
#Саломон Рондон