Эвертон
Саломон Рондон
«Эвертон» объявил о переходе Рондона, который последние полсезона провел в ЦСКА
01 сентября, 01:11
«Эвертон» пополнился 31-летним форвардом Саломоном Рондоном – официально. Контракт на два года с опцией продления еще на год.
В прошлом сезоне Рондон принадлежал китайскому клубу «Далянь Ифан», а в феврале 2021-го был арендован ЦСКА. Во второй части сезона РПЛ он забил четыре гола (два с пенальти) в десяти играх.
«Эвертон» – третий английский клуб в карьере Рондона. Ранее он играл в «Ньюкасле» и «Вест Бромвиче».
«Эвертон» тренирует Рафаэль Бенитес. Рондон уже играл под руководством Бенитеса в «Ньюкасле» и «Даляне».
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