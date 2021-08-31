Трансфер-мечта нашего детства: «Ньюкасл» подписал Сантьяго Муньоса – прямо как в фильме «Гол». Он флиртовал с клубом еще зимой

Сантьяго Муньос перешел в «Ньюкасл» из мексиканского клуба «Сантос Лагуна». Весь мир уже отметил сумасшедшее совпадение. В известном фильме «Гол!» именно Сантьяго Муньос из Северной Америки прилетел именно в «Ньюкасл».

Там был сюжет фильма, а здесь все по-настоящему. Кстати, кино вышло в 2005 году, когда Муньосу-футболисту было всего три года.

Вкратце, кто такой Сантьяго Муньос (тот, который перешел в «Ньюкасл» в реальной жизни):

Мексиканец, родившийся в США. Пару недель назад ему исполнилось 19 лет.

Во взрослом футболе за «Сантос Лагуну» он дебютировал год назад, играет заодно за мексиканскую молодежку.

Может играть и за сборную США. Как говорит сам, обе сборные (Мексики и США) одинаково интересны.

В «Ньюкасл» Муньос перешел в рамках 18-месячной аренды.

О фильме Муньос, конечно, знает: «Меня сразу он привлек, потому что он про футбол. Ну, и из-за имени персонажа. Видел его еще с детства много раз. Топ-фильм».

А «Ньюкасл» узнал о существовании Муньоса в феврале. Может, и раньше, но отреагировал в твиттере именно в тот месяц: