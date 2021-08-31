Трансфер-мечта нашего детства: «Ньюкасл» подписал Сантьяго Муньоса – прямо как в фильме «Гол». Он флиртовал с клубом еще зимой
Сантьяго Муньос перешел в «Ньюкасл» из мексиканского клуба «Сантос Лагуна». Весь мир уже отметил сумасшедшее совпадение. В известном фильме «Гол!» именно Сантьяго Муньос из Северной Америки прилетел именно в «Ньюкасл».
Там был сюжет фильма, а здесь все по-настоящему. Кстати, кино вышло в 2005 году, когда Муньосу-футболисту было всего три года.
Вкратце, кто такой Сантьяго Муньос (тот, который перешел в «Ньюкасл» в реальной жизни):
- Мексиканец, родившийся в США. Пару недель назад ему исполнилось 19 лет.
- Во взрослом футболе за «Сантос Лагуну» он дебютировал год назад, играет заодно за мексиканскую молодежку.
- Может играть и за сборную США. Как говорит сам, обе сборные (Мексики и США) одинаково интересны.
- В «Ньюкасл» Муньос перешел в рамках 18-месячной аренды.
О фильме Муньос, конечно, знает: «Меня сразу он привлек, потому что он про футбол. Ну, и из-за имени персонажа. Видел его еще с детства много раз. Топ-фильм».
А «Ньюкасл» узнал о существовании Муньоса в феврале. Может, и раньше, но отреагировал в твиттере именно в тот месяц:
«Видел. Мне понравилось», – реакция Муньоса.
Что еще он говорил обо всей этой истории: «Я знал о намеках на фильм. Но это второстепенно по отношению к тому, чего я хочу достичь. Просто это будет еще один источник мотивации».
Во второй части фильма герой переходит из «Ньюкасла» в «Реал». На этот намек Муньос засмеялся: «Значит, это и произойдет».
Кстати, в фильме от Муньоса гол пропускал Скотт Карсон, выступавший за «Ливерпуль». Сейчас Карсон – игрок «Ман Сити». Когда там матчи с «Ньюкаслом»? 18 декабря и 7 мая. Но вероятность встречи крайне мала.
В соцсетях далеко не все болельщики «Ньюкасла» умиляются красивой истории. Есть мнения о том, что клуб сделал пиар-ход, чтобы скрыть провальное трансферное окно. «Ньюкасл» летом укрепился только полузащитником Уиллоком.