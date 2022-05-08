Состав
|Лучшие в составе
|Поз
|Воз
|В
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|
10Аллен Сен-Максимен А. Сен-Максимен
|Нап
|25
|28
|5
|4
|5
|0
|
7Жоэлинтон Жоэлинтон
|Нап
|25
|28
|4
|1
|8
|0
|
28Джозеф Уиллок Д. Уиллок
|Пол
|22
|24
|2
|0
|0
|0
|
5Фабиан Шер Ф. Шер
|Защ
|30
|24
|2
|1
|4
|0
|
1Мартин Дубравка М. Дубравка
|Вра
|33
|23
|0
|0
|1
|0
Ближайшие матчи
Таблица
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|
8
|34
|15
|4
|15
|33:32
|49
|
9
|35
|10
|14
|11
|34:42
|44
|
10
|35
|11
|10
|14
|40:56
|43
|
11
|33
|11
|9
|13
|48:54
|42
|
12
|34
|9
|14
|11
|45:42
|41
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