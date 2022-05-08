Ньюкасл

Ньюкасл-апон-Тайн
Newcastle United
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Сент-Джеймс Парк
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Эдди Хау
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Состав

Лучшие в составе Поз Воз В И Г П Ж К
10
Аллен Сен-Максимен А. Сен-Максимен 		Нап 25 28 5 4 5 0
7
Жоэлинтон Жоэлинтон 		Нап 25 28 4 1 8 0
28
Джозеф Уиллок Д. Уиллок 		Пол 22 24 2 0 0 0
5
Фабиан Шер Ф. Шер 		Защ 30 24 2 1 4 0
1
Мартин Дубравка М. Дубравка 		Вра 33 23 0 0 1 0
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Ближайшие матчи
08.05.2022 08 мая 2022 вс 18:30
Манчестер Сити
-:-
Ньюкасл
08.05.2022 08 мая 2022 вс 18:30
Англия. Премьер-лига , 36 тур
Манчестер Сити
-
Ньюкасл
-
Англия. Премьер-лига , 36 тур
16.05.2022 16 мая 2022 пн 22:00
Ньюкасл
-:-
Арсенал
16.05.2022 16 мая 2022 пн 22:00
Англия. Премьер-лига , 37 тур
Ньюкасл
-
Арсенал
-
Англия. Премьер-лига , 37 тур
22.05.2022 22 мая 2022 вс 18:00
Бернли
-:-
Ньюкасл
22.05.2022 22 мая 2022 вс 18:00
Англия. Премьер-лига , 38 тур
Бернли
-
Ньюкасл
-
Англия. Премьер-лига , 38 тур
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Таблица

И В Н П Мячи Очки
8
Вулверхэмптон
34 15 4 15 33:32 49
9
Брайтон
35 10 14 11 34:42 44
10
Ньюкасл
35 11 10 14 40:56 43
11
Лестер
33 11 9 13 48:54 42
12
Кристал Пэлас
34 9 14 11 45:42 41
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Результаты
30.04.2022 30 апр. 2022 сб 14:30
Ньюкасл
0 : 1
Ливерпуль
30.04.2022 30 апр. 2022 сб 14:30
35 тур
Ньюкасл
0
Ливерпуль
1
Англия. Премьер-лига , 35 тур
23.04.2022 23 апр. 2022 сб 17:00
Норвич Сити
0 : 3
Ньюкасл
23.04.2022 23 апр. 2022 сб 17:00
34 тур
Норвич Сити
0
Ньюкасл
3
Англия. Премьер-лига , 34 тур
20.04.2022 20 апр. 2022 ср 21:45
Ньюкасл
1 : 0
Кристал Пэлас
20.04.2022 20 апр. 2022 ср 21:45
30 тур
Ньюкасл
1
Кристал Пэлас
0
Англия. Премьер-лига , 30 тур
17.04.2022 17 апр. 2022 вс 16:15
Ньюкасл
2 : 1
Лестер
17.04.2022 17 апр. 2022 вс 16:15
33 тур
Ньюкасл
2
Лестер
1
Англия. Премьер-лига , 33 тур
08.04.2022 08 апр. 2022 пт 22:00
Ньюкасл
1 : 0
Вулверхэмптон
08.04.2022 08 апр. 2022 пт 22:00
32 тур
Ньюкасл
1
Вулверхэмптон
0
Англия. Премьер-лига , 32 тур
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