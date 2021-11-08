Эдди Хау
АПЛ
Ньюкасл
Хау – новый главный тренер «Ньюкасла». Он не работал больше года
08 ноября, 18:08
Контракт Эдди Хау с «Ньюкаслом» рассчитан до 2024 года. На посту главного тренера он заменил Стива Брюса, который покинул команду после 1000-го матча в карьере.
- Хау 43 года. За тренерскую карьеру он работал только с двумя клубами – «Борнмутом» и «Бернли».
- С 2012 по 2020 год он тренировал «Борнмут», который покинул прошлым летом.
Сейчас «Ньюкасл» занимает предпоследнее место в АПЛ. Это единственная команда, которая еще не побеждала за 11 туров.
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