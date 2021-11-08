Хау – новый главный тренер «Ньюкасла». Он не работал больше года

Контракт Эдди Хау с «Ньюкаслом» рассчитан до 2024 года. На посту главного тренера он заменил Стива Брюса, который покинул команду после 1000-го матча в карьере.

Хау 43 года. За тренерскую карьеру он работал только с двумя клубами – «Борнмутом» и «Бернли».

С 2012 по 2020 год он тренировал «Борнмут», который покинул прошлым летом.

Сейчас «Ньюкасл» занимает предпоследнее место в АПЛ. Это единственная команда, которая еще не побеждала за 11 туров.