«Тяжело, когда тебя считают бесполезным кочаном капусты». Тренер Брюс провел 1000-й матч в карьере и ушел из «Ньюкасла»
«Ньюкасл» и Стив Брюс расторгли контракт по обоюдному согласию. Последним для Брюса стал матч «Ньюкасла» и «Тоттенхэма» (2:3). В этой игре было спасение фаната на трибунах (подробно – тут), а сам матч стал для Брюса тысячным в тренерской карьере. При новых владельцах Стив Брюс провел всего один матч, хотя и его могло не быть. Сначала почитайте о владельцах:
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Вокруг тысячного матча Стива Брюса было много историй. Изначально Бфактически анонсировал увольнение. Сказал, что хочет продолжить работу и продемонстрировать способности перед владельцами. Но добавил: «Надо оставаться реалистом. Обычно новые владельцы хотят сразу видеть нового тренера. Я давно работаю в футболе и знаю это».
Уже тогда были новости о том, что «Ньюкасл» быстро уберет Брюса с должности. Так он не доработал бы до тысячного матча за карьеру – остановился на 999-м. На момент первых инсайдов об этом у Брюса еще не было встречи с новыми владельцами. Потом она состоялась: Брюс остался на «Тоттенхэм». После матча он рассказывал о прекрасных новых владельцах.
Даже после увольнения Брюс высказался в интервью официальному сайту «Ньюкасла»: «Это клуб с невероятной поддержкой. Надеюсь, новые владельцы смогут продвинуть его туда, где мы все хотим видеть команду. Я желаю всем удачи в оставшейся части этого сезона и в дальнейшем». По этому официальному заявлению кажется, что Брюс уходит мирно и без проблем.
В интервью The Telegraph Брюс раскрылся отсылками к фанатам: «Думаю, это может быть моей последней работой. Это было очень и очень тяжело. Я никогда не был здесь по-настоящему желанным. Тяжело чувствовать, когда люди хотят твоей неудачи. Они говорили, что я проиграю, что бесполезен, тактически неумелый кочан капусты. Это было с первого дня».
Сам Стив Брюс не просто так вспомнил капусту. Плохие воспоминания у него остались еще от работы в «Астон Вилле», где Брюс был до 2018 года. Один из фанатов бросил в него капусту в конце игры с «Престоном». Позже Брюс говорил: «Она не сильно попала по мне. Сначала я подумал, что это была какая-то большая и старая вещь. Раньше в меня кидали только монеты».
Из новой цитаты Брюса о капусте уже получилась такая картинка:
Сейчас везде расходится именно капуста, но The Sun выделил другие вещи в интервью Брюса. Там Брюс рассказал, что превратил негативное отношение болельщиков в личную мотивацию. Но даже так он чувствовал себя проигравшим: «Когда мы добивались хороших результатов, были ответы: «Да, но стиль футбола – чушь». Подобные высказываниями выглядели нелепо».
Весной мы писали о проблемах Стива Брюса и в отношениях с игроками. На тренировке он тогда конфликтовал с полузащитником Ритчи. Тот назвал Брюса трусом. У игроков были и другие претензии к тренеру. Например, вратарь Дарлоу узнавал из инсайдов, что не сыграет в следующем матче. Потом об этом ему говорил Брюс – возможно, он и давал информацию прессе.
Главным достижением Стива Брюса в «Ньюкасле» остается признание тренером месяца в апреле 2021 года. Во всех последних интервью Брюс рассказывал о любви к «Ньюкаслу» и переживаниях за команду. Сейчас «Ньюкасл» идет на предпоследнем месте в АПЛ. У команды есть только три ничьи в восьми матчах. Зимой «Ньюкасл» усилится примерно на 60 миллионов евро.
Брюс покинул «Ньюкасл». Он провел при новых владельцах из Саудовской Аравии один матч, который стал для него 1000-м в карьере