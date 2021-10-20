«Тяжело, когда тебя считают бесполезным кочаном капусты». Тренер Брюс провел 1000-й матч в карьере и ушел из «Ньюкасла»

«Ньюкасл» и Стив Брюс расторгли контракт по обоюдному согласию. Последним для Брюса стал матч «Ньюкасла» и «Тоттенхэма» (2:3). В этой игре было спасение фаната на трибунах (подробно – тут), а сам матч стал для Брюса тысячным в тренерской карьере. При новых владельцах Стив Брюс провел всего один матч, хотя и его могло не быть. Сначала почитайте о владельцах:

Вокруг тысячного матча Стива Брюса было много историй. Изначально Бфактически анонсировал увольнение. Сказал, что хочет продолжить работу и продемонстрировать способности перед владельцами. Но добавил: «Надо оставаться реалистом. Обычно новые владельцы хотят сразу видеть нового тренера. Я давно работаю в футболе и знаю это».

Уже тогда были новости о том, что «Ньюкасл» быстро уберет Брюса с должности. Так он не доработал бы до тысячного матча за карьеру – остановился на 999-м. На момент первых инсайдов об этом у Брюса еще не было встречи с новыми владельцами. Потом она состоялась: Брюс остался на «Тоттенхэм». После матча он рассказывал о прекрасных новых владельцах.