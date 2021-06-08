Гризманн троллит Мбаппе: купил его у себя в Football Manager. В «Ньюкасл»! Мбаппе недоволен: «Там не очень тепло»

Гризманн сидел с ноутбуком и играл в Football Manager. Мбаппе сидел напротив. Между ними был такой диалог:

Гризманн: Эй, я купил тебя в «Ньюкасл»! Купил за 134 миллиона.

Мбаппе: Куда?

Гризманн: В «Ньюкасл»!

Мбаппе: В «Ньюкасл»?

Гризманн: Ага, в «Ньюкасл».

Мбаппе: Там не очень тепло.