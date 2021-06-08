Гризманн троллит Мбаппе: купил его у себя в Football Manager. В «Ньюкасл»! Мбаппе недоволен: «Там не очень тепло»
Твиттер Франции опубликовал видео, где в самолете общаются Антуан Гризманн и Килиан Мбаппе.
Гризманн сидел с ноутбуком и играл в Football Manager. Мбаппе сидел напротив. Между ними был такой диалог:
Гризманн: Эй, я купил тебя в «Ньюкасл»! Купил за 134 миллиона.
Мбаппе: Куда?
Гризманн: В «Ньюкасл»!
Мбаппе: В «Ньюкасл»?
Гризманн: Ага, в «Ньюкасл».
Мбаппе: Там не очень тепло.
Гризманн в этом ролике хвастался, что выиграл к 2027 году с «Ньюкаслом» пять трофеев: «Я на пантеоне английского футбола!»
Спустя день Гризманн продолжил тему и опубликовал в сторис визуальное воплощение истории: он как тренер «Ньюкасла» подписывает Мбаппе.
Гризманн – большой фанат Football Manager. Например, он играл в него даже после первого матча Франции на Евро-2016. И рубился на пару с Усманом Дембеле. Во время прошлогоднего карантина Гризманн показывал, как проходит карьеру за «Ренн» и восхищался их академией.
Даже футболисты иногда интересуются, почему они не попали в состав Гризманна. Однажды он проходил карьеру за «Арсенал», и Александр Ляказетт спросил: «Где я?»
Гризманн все объяснил: «Я продал тебя «Хаддерсфилду» за 23,5 млн фунтов».
В последние годы Гризманн расширяет свое влияние на киберспорт. Он основал с братом клуб Grizi Esport и вкладывается в команды по многим играм: Fortnite, League of Legends, FIFA и CS:GO.