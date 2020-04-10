Гризманн запустил 24-часовой стрим для сбора денег на борьбу с коронавирусом. Гости – Погба и Дембеле

В период мировой самоизоляции спортсмены жертвуют деньги не выходят из дома. Стрим Антуана Гризманна – польза для всех: игры отвлекают от трудных времен и плохого настроения, их проводит суперзвезда и чемпион мира, а вырученные средства будут отправлены Красному Кресту.

Гризманн организовал 24-часовой стрим вместе со своим братом Тео. Вот такое расписание трансляции: