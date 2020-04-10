Гризманн запустил 24-часовой стрим для сбора денег на борьбу с коронавирусом. Гости – Погба и Дембеле
В период мировой самоизоляции спортсмены жертвуют деньги не выходят из дома. Стрим Антуана Гризманна – польза для всех: игры отвлекают от трудных времен и плохого настроения, их проводит суперзвезда и чемпион мира, а вырученные средства будут отправлены Красному Кресту.
Гризманн организовал 24-часовой стрим вместе со своим братом Тео. Вот такое расписание трансляции:
Как видно из картинки, Гризманн – не единственная знаменитость в стриме. В Call of Duty уже порубился Поль Погба. В Football Manager 2020 сыграет Усман Дембеле.
Гризманн еще в прошлом году показывал, как тренирует в менеджере «Арсенал».
Дембеле пару лет назад рассказывал, как создал там клуб «Уинчестер», чтобы вывести в АПЛ из самого низшего английского дивизиона. После победы на ЧМ-2018 Бенжамен Менди снял видео, на котором Дембеле кричит: «Хочу привезти кубок мира в Уинчестер!».
Сейчас цель стрима – собрать 10 тысяч евро за сутки. Четверть суммы Гризманн уже собрал за первый час. Стрим – тут.