Стеф Карри во время пандемии: помогает детям, звонит фанатам и воодушевляет медсестер

Стефен Карри сделал сюрприз медработникам медицинского центра Alta Bates Summit в Окленде: позвонил им и поблагодарил за работу во время пандемии коронавируса.

Баскетболист и медсестры пообщались несколько минут. «Трудно найти слова благодарности за то, что ты делаешь, за твою самоотверженность, за то, как все объединились в этот момент. Спасибо большое, ты показываешь пример для многих», – сказал Карри.

«Вчера был один из самых крутых моментов в моей жизни; я встретила своего героя – Стефа Карри. Он поблагодарил меня и моих коллег за всю нашу тяжелую работу во время этой пандемии», – рассказала одна из медсестер – Шелби Дилэйни.