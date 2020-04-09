Стеф Карри во время пандемии: помогает детям, звонит фанатам и воодушевляет медсестер
Стефен Карри сделал сюрприз медработникам медицинского центра Alta Bates Summit в Окленде: позвонил им и поблагодарил за работу во время пандемии коронавируса.
Баскетболист и медсестры пообщались несколько минут. «Трудно найти слова благодарности за то, что ты делаешь, за твою самоотверженность, за то, как все объединились в этот момент. Спасибо большое, ты показываешь пример для многих», – сказал Карри.
«Вчера был один из самых крутых моментов в моей жизни; я встретила своего героя – Стефа Карри. Он поблагодарил меня и моих коллег за всю нашу тяжелую работу во время этой пандемии», – рассказала одна из медсестер – Шелби Дилэйни.
Позже Шелби призналась, что наконец-то смогла поблагодарить Карри за вдохновение и силу, которые он давал на протяжении многих лет, а еще он дал несколько советов, как оставаться позитивным в сложные времена.
Это не первая активность Карри, где он старается улучшить жизнь людей во время пандемии. В марте во время распространения коронавируса в США Карри поддержал решение о закрытии школ в Окленде и вместе с женой Айешей выделил средства, чтобы более 18 тысяч детей из неблагополучных семей продолжали получать школьное питание.
Позже Стеф и Айеша запустили сбор средств на питание американских детей через организацию Feeding America. Карри уточнил, что помог детям в Окленде, но ситуация с пандемией ухудшается, поэтому важно помочь им в любых регионах США.
Карри рассчитывает собрать 200 тысяч долларов. В первый день было собрано 30 тысяч, всего к 9 апреля – около 160 тысяч благодаря пожертвованиям более 1300 человек.
Еще в апреле Карри связался в инстаграме с болельщиками – позвонил им по видеосвязи и пообщался. Фанаты – в восторге!