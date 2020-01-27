Смысл Кобе – борьба. Борьба и любовь

«Роб Шварц – чертовски славный парень…»

Роб Шварц никогда не считался будущей звездой баскетбола. Даже в команде школы Лоуэр-Мерион он нечасто поднимался со скамейки запасных. И все же он оставил след в истории игры.

По утрам Шварцу часто звонил парнишка по имени Кобе Брайант, приглашая поиграть в баскетбол.

«По правде говоря, назвать это игрой в баскетбол было бы преувеличением. В основном он бросал по кольцу, а я подбирал для него мяч», − признается Шварц.

Главным достижением Шварца в играх против Кобе были целых восемь очков в игре «до ста». Но самого парня это вполне устраивало, и встречались они довольно часто. Лишь раз Шварц позволил вольность в отношении с приятелем – и это едва не закончилось печально.

Во время двустороннего матча Шварц вдруг обманул защитников и сделал решающий бросок сам − вместо читавшейся передачи на Кобе. Естественно, мяч не попал в цель, а соперники реализовали ответную атаку и выиграли матч.

Ауч.

После короткой и гневной перепалки Кобе гонялся за Шварцем по всей школе. Успокаивали безумного парня всей командой, подключив тренеров. Помощник тренера Джереми Тритман после ехал домой за рулем авто и думал: «С чего вдруг столько злости, ведь Роб Шварц – чертовски славный парень».

И лишь потом Тритман узнал, что это был первый случай в жизни, когда Кобе проиграл хоть кому-то.

Еще в раннем возрасте Кобе четко расставил для себя приоритеты. Его не интересовала дружба, он не гнался за популярностью. Все, что имело смысл – это победа.

Главный тренер школьной команды Лоуэр-Мерион Грегг Даунер даже пригласил в штаб двух ассистентов с опытом игры на уровне колледжа – только они могли навязать дерзкому подростку хоть какое-то сопротивление. Одно из игровых столкновений с этими ребятами закончилось для Кобе сломанным носом. Конечно, для матчей ему выдали специальную повязку. Но играть с ней было жутко неудобно, а потому перед выходом на паркет Кобе сорвал ее со словами: «Мы идем на войну».

Именно так, еще даже не сыграв ни единого матча в НБА, Кобе идеально описал весь путь – бесконечная война.