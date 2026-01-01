Леброн Джеймс

Дата рождения
30 декабря 1984 г.
Достижения
4-кратный чемпион НБА
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Кино
Брюс Уиллис, Леброн Джеймс и Эми Адамс получили номинации на «Золотую малину» – за худшие актерские работы
#Золотая малина
Баскетбол
Леброн повторил рекорд Кобе Брайанта по числу участий в Матче всех звезд НБА
#Леброн Джеймс
Баскетбол
Леброн стал третьим игроком в истории НБА, набравшим 36 тысяч очков. До рекорда ему меньше 2400 очков
#Леброн Джеймс
Баскетбол
Леброн оформил 100-й трипл-дабл в карьере. Он стал пятым игроком НБА, кому это удалось
#Леброн Джеймс
Баскетбол
«Я разочарован, зол и растерян». Леброн сдал ошибочный тест на коронавирус и пропустил игру против «Сакраменто»
#Леброн Джеймс
Баскетбол
Леброн пропустит минимум 10 дней и четыре матча НБА из-за ковид-протокола. Дэвис сказал, что болезнь проходит бессимптомно
#Леброн Джеймс
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Материалы
Адам Сэндлер сделал фильм про внутренний мир НБА: история скаута, который продвигает игрока с плохим прошлым, а продюсер – Леброн
#Адам Сэндлер
«Дорогой Овечкин, желаю тебе стать кассиром в «Пятерочке». Нейросеть генерирует поздравления с НГ – мы попробовали со звездами спорта (получилось странно)
#мир
Леброн до крови разбил сопернику лицо – тот младше на 16 лет и бегал за ним, чтобы отомстить. Обоих удалили
#Леброн Джеймс
Леброн так помешан на своей форме, что открыл с Nike громадный центр исследований. Там 400 (!) камер для захвата движения
#Леброн Джеймс
Разбираем главную тайну сериала «Клан Сопрано» – умер ли Тони в финале? И почему последний кадр – черная пустота?
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#Клан Сопрано
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Барелла из Италии – фанат Леброна. Назвал в честь него собаку и взял игровой номер 🏀
#Николо Барелла
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