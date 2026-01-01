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Баскетбол
Баскетболист
Леброн Джеймс
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Леброн Джеймс
Дата рождения
30 декабря 1984 г.
Достижения
4-кратный чемпион НБА
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