Разбираем главную тайну сериала «Клан Сопрано» – умер ли Тони в финале? И почему последний кадр – черная пустота?

Внимание: в этом материале сплошные спойлеры сериала «Клан Сопрано». Но мы не сильно переживаем, потому что все закончилось 14 лет назад.

1 октября выходит «Множественные святые Ньюарка» – фильм о детстве главного героя «Клана Сопрано» Тони Сопрано. Это важнейший сериал начала нулевых о боссе итало-американской мафии, который ходит к психотерапевту из-за панических атак, проблем в семье и интриг внутри криминальной империи.

Последний эпизод «Клана Сопрано» «Сделано в Америке» вышел еще в 2007 году, но создатель сериала Дэвид Чейз до сих пор отбивается от вопроса: Тони Сопрано убили или нет?

Он не ответит однозначно. Тогда мы попробуем разобраться сами.

Почему финал «Сопрано» неоднозначен? Что говорит сценарист?

Главная интрига последней серии разрешилась в пользу семьи Сопрано – конкурирующий босс Фил Леотардо найден и застрелен: он больше не угроза. Но Тони узнает о другой неприятности – один из его капо пропал, переметнулся в информаторы ФБР и, возможно, дает против него показания.