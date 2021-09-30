Клан Сопрано
Леброн Джеймс
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#Клан Сопрано #Леброн Джеймс

Разбираем главную тайну сериала «Клан Сопрано» – умер ли Тони в финале? И почему последний кадр – черная пустота?

вчера, 22:20
Дмитрий Проскурин

Внимание: в этом материале сплошные спойлеры сериала «Клан Сопрано». Но мы не сильно переживаем, потому что все закончилось 14 лет назад.

1 октября выходит «Множественные святые Ньюарка» – фильм о детстве главного героя «Клана Сопрано» Тони Сопрано. Это важнейший сериал начала нулевых о боссе итало-американской мафии, который ходит к психотерапевту из-за панических атак, проблем в семье и интриг внутри криминальной империи.

Последний эпизод «Клана Сопрано» «Сделано в Америке» вышел еще в 2007 году, но создатель сериала Дэвид Чейз до сих пор отбивается от вопроса: Тони Сопрано убили или нет?

Он не ответит однозначно. Тогда мы попробуем разобраться сами.

Почему финал «Сопрано» неоднозначен? Что говорит сценарист?

Главная интрига последней серии разрешилась в пользу семьи Сопрано – конкурирующий босс Фил Леотардо найден и застрелен: он больше не угроза. Но Тони узнает о другой неприятности – один из его капо пропал, переметнулся в информаторы ФБР и, возможно, дает против него показания.

Финальная сцена – посиделки семьи Сопрано (не мафиозной, а обычной) в закусочной. Тони приходит первым, ждет жену, сына, потом дочь. Как только она подходит к кафе, мы видим лицо Тони. И все. Черный экран несколько секунд. Титры.

Многие люди в этот момент подумали (финальный эпизод в США смотрели 12 млн человек), что у них сломалось кабельное тв. А потом раздражались и ждали объяснений. Дэвид Чейз вообще хотел жестче сломать пятую стену: не показывать титры в конце и закончить сериал заставкой HBO. Но руководство канала такой прием запретило.

Идею с черным экраном Чейз придумал за два года до съемок финального сезона. Изначально Тони приезжал на встречу к боссу Джонни Сэку (в последнем сезоне умирает в тюрьме от рака), а на обратном пути едет через туннель. И затемнение.

Чейз в интервью журналистам для книги 2019 года «Сеансы Сопрано» проговорился, что в этом туннеле Тони убили бы, но финал в итоге сценаристы переписали. И Чейз настаивает, что нет правильной интерпретации финала: «Да, Тони могли убить в закусочной. Нас всех могут убить в закусочной. И в этом смысл сцены – Тони могли убить».

Почему просто не показать убийство Тони? Чейз еще в 2007 году говорил, что это пошло: «Тони Сопрано – альтер-эго зрителей. Они радостно смотрели, как он убивал, грабил и лгал, а потом вдруг захотели справедливости. Самое жалкое для меня, что после восьми лет с Сопрано зрители хотели увидеть его пробитую голову в миске луковых колец».

Чейз раздражался на фанатов и доказывал, что у него не было желания показать им внезапно средний палец. До сих пор Чейз дает интервью, после которых выходят заголовки в духе: «Создатель «Клана Сопрано» подтвердил, что Тони был убит». Чейз постоянно опровергает это и говорит, что он рассказал о примерном финале Тони:

«Идея не в том, чтобы оставить открытую дверь с неопределенностями. В сериале есть четкая тенденция, которая дает представление о будущем Тони. Не имеет значения, когда бы это случилось: той ночью или в какую-то другую».

И вообще Чейз как-то сказал: «В финальном эпизоде все есть». 

Стоп-стоп-сто. Что именно там есть?

Так Тони Сопрано мертв? Очень много намеков, что да

В интернете хватает фанатских теорий с доказательством смерти Сопрано.

Мы остановимся на основных догадках. 

Монтаж финальной сцены. В ней заданы четкие правила. Тони сидит в закусочной и ждет семью. Сначала мы видим лицо Тони, слышим звон колокольчика и видим от его лица, кто зашел в кафе. В последние секунды сериала работает та же схема: колокольчик, Тони, но вместо опаздывающей дочери Медоу мы видим темноту.

В сериале несколько раз затрагивается мысль, что человек даже не услышит собственной смерти. Об этом Тони говорит его подчиненный и муж сестры Бобби. Об этой идее сериал напоминает в предпоследней серии, когда люди Леотардо застрелили самого Бобби.

В последнем же сезоне есть сцена, где правая рука Тони Сильвио Данте обедает в ресторане, но вдруг оглушен и ничего не слышит – рядом только что застрелен его друг.

Загадочный мужчина в куртке Members Only. Именно он вызывает больше всего подозрений в последней сцене. Камера сосредоточена на мужчине и показывает его уход в туалет, где по законам «Крестного отца» (любимый фильм Тони Сопрано) спрятан пистолет.

Members Only – это еще название первого эпизода шестого сезона. В нем показана трагедия Юджина Понтекорво, который получил наследство в два миллиона долларов, но не получил права от Тони выйти из мафиозной игры. Понтекорво заканчивает суицидом. Он внешне похож на того мужчину в закусочной и тоже носил куртку Members Only.

Актер Мэтт Сервитто (играл агента ФБР) говорил, что в сценарии этот мужчина направлялся к столику Тони, но этого момента в финале не было.

HBO

Картина в закусочной. Когда Тони заходит в кафе, то всматривается в картину напротив. И вдруг резко оказывается в кресле под ней.

На картине изображен огромный особняк, который Тони видел в коме. В первой серии шестого сезона его подстрелил дядя Джуниор Коррадо, и Тони выбирал между смертью (зайти в особняк) и жизнь жизнью (криками Медоу). Кстати, выход из комы заканчивается белым экраном.

HBO

Еще рядом с картиной висит голова тигра. Возможно, это намек на рыжего кота в последней серии. Он долго всматривался в фото Кристофера Молтисанти – одного из главных персонажей сериала, чье убийство скрывал Тони. Кот очень беспокоил суеверного Поли Галтиери, который должен стать боссом в случае смерти Тони.

Так может, Тони все-таки не умер? Его будущее точно видел Леброн

В финале «Клана Сопрано» звучит песня «Don’t stop believing». И обрывается на «don’t stop…».

Возможно, это намек, что стоит верить в свою версию финала. Но версия так себе.

Гораздо интереснее случай из 2010 года, когда «Никс» пытался подписать Леброна Джеймса – фаната сериала и на тот момент свободного игрока. Для этого клуб снял небольшую короткометражку, где Тони Сопрано живет по программе защиты свидетелей и оброс бородой. В маленьком фильме Сопрано объясняет плюсы Нью-Йорка, чтобы заманить Леброна. Жаль, но эта короткометражка утеряна.

Об этой истории в 2021 году рассказала актриса Эди Фалко (играла жену Тони Кармелу). Она не знала, кто такой Леброн Джеймс. И удивилась, что Джеймс Гандольфини настолько любит баскетбол и хочет вернуться к роли Тони, хотя он раньше отказывал в подобных мероприятиях после съемок сериала. Больше всего Фалко шокировало, что Леброн отказал «Никс» даже после специального показа.

«Я не поверила, что это не сработало. Как можно было сказать «нет»?»

Все фото: filmstills.net, zumapress / global look press
Дмитрий Проскурин
Дружит со Славоем Жижеком и Николой Влашичем.
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