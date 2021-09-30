Разбираем главную тайну сериала «Клан Сопрано» – умер ли Тони в финале? И почему последний кадр – черная пустота?
Внимание: в этом материале сплошные спойлеры сериала «Клан Сопрано». Но мы не сильно переживаем, потому что все закончилось 14 лет назад.
1 октября выходит «Множественные святые Ньюарка» – фильм о детстве главного героя «Клана Сопрано» Тони Сопрано. Это важнейший сериал начала нулевых о боссе итало-американской мафии, который ходит к психотерапевту из-за панических атак, проблем в семье и интриг внутри криминальной империи.
Последний эпизод «Клана Сопрано» «Сделано в Америке» вышел еще в 2007 году, но создатель сериала Дэвид Чейз до сих пор отбивается от вопроса: Тони Сопрано убили или нет?
Он не ответит однозначно. Тогда мы попробуем разобраться сами.
Почему финал «Сопрано» неоднозначен? Что говорит сценарист?
Главная интрига последней серии разрешилась в пользу семьи Сопрано – конкурирующий босс Фил Леотардо найден и застрелен: он больше не угроза. Но Тони узнает о другой неприятности – один из его капо пропал, переметнулся в информаторы ФБР и, возможно, дает против него показания.
Финальная сцена – посиделки семьи Сопрано (не мафиозной, а обычной) в закусочной. Тони приходит первым, ждет жену, сына, потом дочь. Как только она подходит к кафе, мы видим лицо Тони. И все. Черный экран несколько секунд. Титры.
Многие люди в этот момент подумали (финальный эпизод в США смотрели 12 млн человек), что у них сломалось кабельное тв. А потом раздражались и ждали объяснений. Дэвид Чейз вообще хотел жестче сломать пятую стену: не показывать титры в конце и закончить сериал заставкой HBO. Но руководство канала такой прием запретило.
Идею с черным экраном Чейз придумал за два года до съемок финального сезона. Изначально Тони приезжал на встречу к боссу Джонни Сэку (в последнем сезоне умирает в тюрьме от рака), а на обратном пути едет через туннель. И затемнение.
Чейз в интервью журналистам для книги 2019 года «Сеансы Сопрано» проговорился, что в этом туннеле Тони убили бы, но финал в итоге сценаристы переписали. И Чейз настаивает, что нет правильной интерпретации финала: «Да, Тони могли убить в закусочной. Нас всех могут убить в закусочной. И в этом смысл сцены – Тони могли убить».
Почему просто не показать убийство Тони? Чейз еще в 2007 году говорил, что это пошло: «Тони Сопрано – альтер-эго зрителей. Они радостно смотрели, как он убивал, грабил и лгал, а потом вдруг захотели справедливости. Самое жалкое для меня, что после восьми лет с Сопрано зрители хотели увидеть его пробитую голову в миске луковых колец».
Чейз раздражался на фанатов и доказывал, что у него не было желания показать им внезапно средний палец. До сих пор Чейз дает интервью, после которых выходят заголовки в духе: «Создатель «Клана Сопрано» подтвердил, что Тони был убит». Чейз постоянно опровергает это и говорит, что он рассказал о примерном финале Тони:
«Идея не в том, чтобы оставить открытую дверь с неопределенностями. В сериале есть четкая тенденция, которая дает представление о будущем Тони. Не имеет значения, когда бы это случилось: той ночью или в какую-то другую».
И вообще Чейз как-то сказал: «В финальном эпизоде все есть».
Стоп-стоп-сто. Что именно там есть?
Так Тони Сопрано мертв? Очень много намеков, что да
В интернете хватает фанатских теорий с доказательством смерти Сопрано.
Мы остановимся на основных догадках.
Монтаж финальной сцены. В ней заданы четкие правила. Тони сидит в закусочной и ждет семью. Сначала мы видим лицо Тони, слышим звон колокольчика и видим от его лица, кто зашел в кафе. В последние секунды сериала работает та же схема: колокольчик, Тони, но вместо опаздывающей дочери Медоу мы видим темноту.
В сериале несколько раз затрагивается мысль, что человек даже не услышит собственной смерти. Об этом Тони говорит его подчиненный и муж сестры Бобби. Об этой идее сериал напоминает в предпоследней серии, когда люди Леотардо застрелили самого Бобби.
В последнем же сезоне есть сцена, где правая рука Тони Сильвио Данте обедает в ресторане, но вдруг оглушен и ничего не слышит – рядом только что застрелен его друг.
Загадочный мужчина в куртке Members Only. Именно он вызывает больше всего подозрений в последней сцене. Камера сосредоточена на мужчине и показывает его уход в туалет, где по законам «Крестного отца» (любимый фильм Тони Сопрано) спрятан пистолет.
Members Only – это еще название первого эпизода шестого сезона. В нем показана трагедия Юджина Понтекорво, который получил наследство в два миллиона долларов, но не получил права от Тони выйти из мафиозной игры. Понтекорво заканчивает суицидом. Он внешне похож на того мужчину в закусочной и тоже носил куртку Members Only.
Актер Мэтт Сервитто (играл агента ФБР) говорил, что в сценарии этот мужчина направлялся к столику Тони, но этого момента в финале не было.
Картина в закусочной. Когда Тони заходит в кафе, то всматривается в картину напротив. И вдруг резко оказывается в кресле под ней.
На картине изображен огромный особняк, который Тони видел в коме. В первой серии шестого сезона его подстрелил дядя Джуниор Коррадо, и Тони выбирал между смертью (зайти в особняк) и жизнь жизнью (криками Медоу). Кстати, выход из комы заканчивается белым экраном.
Еще рядом с картиной висит голова тигра. Возможно, это намек на рыжего кота в последней серии. Он долго всматривался в фото Кристофера Молтисанти – одного из главных персонажей сериала, чье убийство скрывал Тони. Кот очень беспокоил суеверного Поли Галтиери, который должен стать боссом в случае смерти Тони.
Так может, Тони все-таки не умер? Его будущее точно видел Леброн
В финале «Клана Сопрано» звучит песня «Don’t stop believing». И обрывается на «don’t stop…».
Возможно, это намек, что стоит верить в свою версию финала. Но версия так себе.
Гораздо интереснее случай из 2010 года, когда «Никс» пытался подписать Леброна Джеймса – фаната сериала и на тот момент свободного игрока. Для этого клуб снял небольшую короткометражку, где Тони Сопрано живет по программе защиты свидетелей и оброс бородой. В маленьком фильме Сопрано объясняет плюсы Нью-Йорка, чтобы заманить Леброна. Жаль, но эта короткометражка утеряна.
Об этой истории в 2021 году рассказала актриса Эди Фалко (играла жену Тони Кармелу). Она не знала, кто такой Леброн Джеймс. И удивилась, что Джеймс Гандольфини настолько любит баскетбол и хочет вернуться к роли Тони, хотя он раньше отказывал в подобных мероприятиях после съемок сериала. Больше всего Фалко шокировало, что Леброн отказал «Никс» даже после специального показа.
«Я не поверила, что это не сработало. Как можно было сказать «нет»?»